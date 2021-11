I lati migliori della Baviera

Informazione PR

La Baviera è diversa, tradizionalmente diversa! Difficilmente un altro stato federale evoca così tante associazioni così rapidamente. E a voi cosa evoca?

Ecco la Baviera di Bayern Tourismus.

“Allora, noi la vediamo così: la Baviera è anche uno stile di vita. Rilassata e cosmopolita. Radicata nella propria patria e allo stesso tempo innovativa e creativa. I bavaresi amano le loro tradizioni ma sono pronti a stravolgerle. E questa è una buona cosa!

Come professionisti esperti in viaggi, sapete naturalmente quanto sia versatile la Baviera e quanto meravigliosamente sorprendente possa essere un viaggio in Baviera. Affinché possiate continuare a consigliare perfettamente i vostri clienti in futuro, vorremmo presentarvi alcuni dei nostri attuali servizi e offerte. In quanto organizzazione ufficiale di marketing e di gestione della destinazione turistica Baviera, siamo esperti del mercato e delle sue tendenze; ci consideriamo inoltre apripista e intermediari e siamo a vostra disposizione per tutte le domande relative alla destinazione turistica Baviera. Non vediamo l’ora di scambiare idee con voi!

Su misura per grandi appassionati di viaggi: la newsletter



La posta dalla Baviera arriva direttamente nella vostra casella email, piena fino all’orlo con le ultime notizie sul turismo in Baviera: questa è la nostra newsletter Travel-Trade! Ogni due mesi circa, recuperiamo per voi tutte le ultime notizie e i fatti interessanti, sempre presentati in modo chiaro e orientato al servizio: dalle attrazioni stagionali agli alloggi insoliti e nuovi, fino a curiosi personaggi che incarnano autenticamente lo stile di vita della Baviera e danno ad ogni viaggio un tocco unico.

Ci sono anche fatti e cifre aggiornate, così come gli ultimi strumenti e informazioni su workshop ed eventi.

Potete contarci: condivideremo le nostre conoscenze privilegiate, in modo che abbiate sempre la risposta giusta e la giusta ispirazione a portata di mano quando parlate con i vostri clienti.

Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade:

Sempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi

Consigli da insider di prima mano

Informazioni e ispirazioni, relative all’argomento e organizzate in modo chiaro

Presentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro

Registrazione ai nostri workshop ed eventi

Vi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter!

Tutti i servizi a colpo d’occhio e con un click



Il sito web di Travel Trade ha un nuovo look e offre una vasta gamma di servizi per il vostro lavoro quotidiano – è il vostro punto di contatto 24 ore su 24 per ispirazioni ed informazioni. Cultura, infrastrutture, delizie culinarie, natura, sport o shopping: la gamma di offerte in Baviera è enorme. Grazie ai nostri documenti informativi e di vendita strutturati in modo chiaro, potete tenere traccia di tutto e fornire ai vostri clienti la migliore consulenza possibile. Recuperate semplicemente tutto ciò di cui avete bisogno con un semplice click e scaricatelo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo. Naturalmente, su richiesta, saremo anche felici di inviarvi materiali selezionati e cataloghi in forma stampata.

Gli strumenti di vendita più importanti sono concepiti in modo digitale e interattivo: dalla classica guida di vendita al calendario degli eventi, da fatti e cifre alle informazioni geografiche e regionali. Potete trovare ispirazione extra per la pianificazione di itinerari individuali nel nostro nuovo servizio “Meet the locals”.

Avete bisogno di foto e video per la vostra offerta in Baviera? Nel nostro database troverete una grande selezione di materiale fotografico e di immagini in movimento a vostra disposizione gratuitamente!

Ecco cosa offre il sito Travel Trade

Tutti gli strumenti di vendita importanti in un nuovo design, digitale e interattivo

Materiale fotografico e video a disposizione gratuita degli operatori turistici

Tutte le informazioni disponibili a colpo d’occhio e con un clic: geografia, regioni, cultura, infrastrutture, shopping, outdoor e molto altro

Ancora più ispirazione e autenticità con “Meet the locals”

Ispirazione “next level”: Meet the locals!



Come si fa a creare un’esperienza di viaggio indimenticabile e veramente bavarese? Siamo convinti che sono le storie personali che fanno di una destinazione una destinazione del cuore. Ecco perché abbiamo creato “Meet the locals”: vogliamo ispirare i viaggiatori a vivere la cultura e i costumi bavaresi attraverso la gente della regione. Perché seguire le loro orme e lasciarsi ispirare dai loro consigli significa vivere la Baviera da vicino. Una Baviera che è più delle attrazioni conosciute: innovativa e creativa, emozionante e sorprendente, ma radicata in tradizioni consolidate.

Per voi come tour operator, questo significa: più incentivi per un target esigente che preferisce guardare dietro le quinte piuttosto che percorrere sentieri già battuti.

Grazie a “Meet the locals” vi presentiamo quindi personalità bavaresi che offrono una vera esperienza. Per esempio Florian Blickenberger di Rosenheim, un orafo con un debole per le croci di vetta e i pantaloni in pelle oro e argento. O Elisabeth Stieglmayr, una coltivatrice di luppolo che ci spiega esattamente cos’è la leggendaria birra bavarese e ci dà il benvenuto spalancando i portoni del suo cortile. Tutti gli ambasciatori non solo rappresentano un’esperienza speciale, ma danno anche un contributo concreto con i loro consigli da insider affinché i visitatori possano scoprire la regione lontano dalle masse.

Vi abbiamo incuriosito? Visitate la nostra nuova pagina “Meet the locals” per maggiore ispirazione.

Siamo qui per voi!



Volete mettervi in contatto con noi? Sul nostro sito Travel Trade troverete tutti i nostri contatti elencati con i dettagli di contatto. Potete anche scoprire in quali fiere ed eventi, nazionali e internazionali, potete incontrarci di persona.

E non importa se si tratta di itinerari, di trovare contatti nell’industria turistica bavarese o di raccomandare nuove attrazioni, noi saremo felici di consigliarvi personalmente!

Se volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre offerte, sugli eventi e sui nuovi strumenti di vendita, basta che vi iscriviate alla nostra newsletter.

Grazie e vi aspettiamo presto in Baviera!”.