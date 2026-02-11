Il lascito delle Olimpiadi alla Bit: ricordando Barcellona, passando da Milano e guardando a Parigi «Abbiamo voluto parlare delle Olimpiadi per arricchire il programma della Bit con appuntamenti legati al mercato mondiale del turismo e per capire quale sarà l’eredità di quanto sta succedendo non solo a Milano, a Cortina e nelle regioni limitrofe, ma anche in tutta Italia». Esordisce così Paolo Verri, presidente della Fondazione Mondadori e advisory board della Bit, che ha presentato con entusiasmo il panel: “Olimpiadi. E dopo? L’onda lunga degli eventi sportivi nelle città olimpiche. Milano – Parigi – Barcellona”. Nell’indagare un tema tanto significativo hanno preso la parola Enric Turñó, assessore allo sport del Comune di Barcellona, Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France, Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura della città di Milano e Domenico De Maio Education & Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026. «Sono con noi due città amiche: Barcellona (che è gemellata con Milano) e Parigi (sede dell’ultima Olimpiade) che tanto ha avuto in comune con Milano: dalla cerimonia d’apertura all’impegno della sindaca Anne Hidalgo nel farla diventare una città totalmente sostenibile. – prosegue Verri – Un impegno che, nel corso di 24 mesi, ha dimostrato di essere un forte traino per una nuova Parigi e una nuova Francia. Per arrivare a questo abbiamo tutti imparato di Barcellona, dove le Olimpiadi hanno dato aiuto alle periferie, e hanno fatto un importante lavoro per l’inclusione sociale e per i giovani. Le Olimpiadi del 1992 hanno cambiato la storia di Barcellona e la storia del Movimento Olimpico». Nel 1992 Enric Turñó era l’assessore ai giovani, allo sport e alle Olimpiadi del Comune di Barcellona e racconta quale effetto duraturo i Giochi abbiano avuto sul turismo e sull’orgoglio locale. «Allora era in corso una transizione politica, c’era una crisi economica e la città tentava, faticosamente, di riprendersi da una dittatura lunga 40 anni. – afferma Turñó – Juan Antonio Samaranch venne nominato presidente del Comitato Olimpico Internazionale dal 1980 al 2001; era cittadino di Barcellona e decise di proporre la candidatura olimpica come motore di sviluppo della città, avviando importanti opere di recupero. Le organizzazioni governative e il comitato olimpico lavorarono insieme con le istituzioni turistiche e avviarono un piano alberghiero per favorire l’accoglienza degli ospiti, aprendo 15 grandi alberghi di catene internazionali. Alla fine dei giochi olimpici Samaranch disse che erano stati i migliori della storia e hanno accompagnato Barcellona e la Spagna nell’età moderna». «Barcellona è stata quindi la prima delle “nuove Olimpiadi”, perché ha capito che, per una città, la decisione di attrarre talenti, investimenti e turisti passa attraverso i giochi olimpici. Anche Parigi ha saputo cogliere questa opportunità» ha aggiunto Verri, dando la parola a Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France che prosegue: «Parigi si è candidata pensando a delle Olimpiadi diffuse che includessero tutta la Francia e anche la Polinesia Francese per le gare di surf. Abbiamo così messo in risalto un patrimonio del passato che conduce verso il futuro, con la digitalizzazione della Francia: grazie all’Ai abbiamo messo a punto strumenti per migliorare la mobilità dei passeggeri e che oggi restano come lascito dei Giochi. Abbiamo anche sviluppato una narrazione intorno alle competizioni invitando gli ospiti a sfruttare al meglio il loro tempo al di fuori delle gare visitando l’intera Francia, oltre a Parigi. Il paese intero ha così tratto beneficio dalle competizioni. È stata anche un’opportunità per la sostenibilità: i giochi dovevano avere il minor impatto in termini di emissioni di carbonio, quindi abbiamo costruito una sola struttura – una piscina e arena acquatica oggi utilizzata dalla città – mentre il Villaggio Olimpico, costruito con finanziamenti privati, ospita ora diverse attività. Per noi era fondamentale che i giochi andassero a beneficio della popolazione, in un progetto che proseguirà con i giochi nelle Alpi Francesi del 2030. Con il nostro Ministro dello Sport e il Comitato Olimpico abbiamo seguito la strada aperta da Barcellona1992, abbiamo imparato da Parigi2024 e stiamo osservando e studiando l’operato di Milano-Cortina2026: poi useremo tutto questo per organizzare nel modo migliore i Giochi Invernali del 2030 in termini di sostenibilità, nel rispetto degli abitanti locali e dell’ambiente». Le Olimpiadi coinvolgono anche la cultura: importante l’apporto di Domenico De Maio, education&culture director di Fondazione Milano Cortina 2026. «Costruendo i programmi educativi e culturali per queste Olimpiadi conoscevamo l’off-city contract firmato da regioni e città nel 2019, secondo il quale i programmi educativi e culturali non sono attività a corredo dei Giochi ma, allo stesso modo di un impianto, sono parte dell’impegno di comunicazione e di responsabilità sociale di portare i valori olimpici a 8 milioni di ragazzi. Abbiamo voluto creare una comunità, che è quello che resta una volta finito il grande evento. Il nostro team è cresciuto da 3 a 15 persone e oggi produce un fatturato di 35mln di euro. Ci siamo confrontati con i territori con grande umiltà per sostenere il percorso di città che avevano ciascuna una propria identità e storia. È stata una sfida avvincente tenere insieme una metropoli come Milano con piccoli centri della Valtellina, delle aree montane di Bolzano, o città come Trento, che ha messo in campo una programmazione culturale potente. Tra i temi importanti quello dell’empowerment femminile, oppure la possibilità di vivere le aree montane usando la cultura. L’Olimpiade Culturale, i cui progetti sono stati visitati da 7mln di persone, ci ha dato la possibilità di includere città che non erano venue di gara: in Lombardia da Como a Monza, in Veneto con Venezia che in questi giorni celebra un Carnevale ispirato al gioco. È un programma che continuerà nel tempo: la comunità che è nata deve continuare a mantenersi coesa ed essere parte del fil-rouge che collega tutte le Olimpiadi. Quelle delle Alpi Francesi potrebbero infatti coinvolgere anche il Piemonte, seguendo un modello transnazionale che è il presente e il futuro delle Olimpiadi». Sono di Tommaso Bianchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, le interessanti parole conclusive del panel sul lascito dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. «Grandi sono la forza e il lascito dei momenti internazionali e centralizzati. – afferma – Penso all’Expo 1889 di Parigi con la costruzione della Tour Eiffel: un monumento che doveva essere temporaneo ed è invece diventato il simbolo di Parigi. Penso a quanto abbiamo appreso dall’esperienza pilota di Barcellona e da Parigi. Quello che rimane sono il soft-power – il potere diffuso della produzione culturale, un lavoro che, a partire dal capoluogo, va a tessere una tela estesa a tante comunità minori della Lombardia e del Veneto – e le strutture come quel Villaggio Olimpico, visitato anche dal Capo dello Stato Mattarella, che sta vincendo la sua sfida grazie a una visione lungimirante nella destinazione degli edifici. Ogni evento guidato da Fondazione, dal Cio e ai soggetti titolati ha portato vantaggi di comunità. Le Olimpiadi avranno poi un impatto nell’accelerazione di progetti culturali della città, come è avvenuto per il restauro della Volta Leonardesca conservata al Castello Sforzesco nella Sala delle Asse (opera mirabile, il cui cantiere era aperto da 18 anni e che rimarrà come futura eredità per tutti gli amanti dell’arte). Abbiamo poi riallestito la Pinacoteca del Castello e realizzato tante altre migliorie, portando anche la mostra di Anselm Kiefer alla sala delle Cariatidi. Le Olimpiadi avranno quindi un impatto anche in termini di collaborazione e di capacità di un network di lavorare insieme».

Chiara Ambrosioni

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507126 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non è solo un nuovo target ma un nuovo modello di consumo. La Generazione Z — nati tra il 1996 e il 2010 — sta ridefinendo linguaggi, prodotti e strategie del settore turistico. Il tema è stato al centro dell’incontro “Generazione Z: il viaggio che cambia le regole” alla Bit di Milano. «È un segmento fondamentale perché ci mostra il futuro dei viaggi: influenza già oggi le scelte e i trend del mercato» ha spiegato Claudio D’Angelo, partner Ey Italia. «Per questa generazione il valore dell’esperienza di viaggio supera perfino beni materiali e lusso». Secondo l’Osservatorio Ey (5 mila intervistati in cinque Paesi), il 53% dei giovani viaggia per partecipare a eventi culturali, musicali o sportivi, mentre il 24% utilizza già l’intelligenza artificiale per pianificare itinerari ed esperienze. Viaggio come esperienza, non destinazione La scelta geografica diventa secondaria rispetto a passioni e community. Social media (46%) e contenuti audiovisivi (25%) incidono più dei canali tradizionali nella decisione finale. Il fenomeno impone un cambio di approccio al prodotto: meno pacchetti rigidi e più format flessibili. Crescono inoltre i viaggi ibridi tra vacanza, lavoro e studio: il 74% della Gen Z si dichiara interessato a formule workation e bleisure. Sensibilità a overtourism e sostenibilità L’under 30 si dimostra anche più consapevole dell’impatto dei flussi: il 52% afferma di aver subito effetti negativi dell’overtourism nell’ultimo anno e si aspetta politiche di gestione attiva delle destinazioni. Allo stesso tempo l’84% dichiara di aver fatto scelte di viaggio attente alla sostenibilità ed è disposto a spendere di più per opzioni realmente green, chiedendo però maggiore trasparenza nelle offerte. Agenzie e community: la nuova convergenza Il cambiamento investe direttamente la distribuzione. La collaborazione tra Bluvacanze e WeRoad nasce proprio in questa direzione. «Per continuare a lavorare dobbiamo comprendere i desideri delle nuove generazioni e contaminare il nostro modo di costruire il viaggio» ha spiegato Claudio Busca, gm Bluvacanze. «WeRoad vende community: è un approccio diverso che deve trovare equilibrio con il pacchetto tradizionale». Dello stesso avviso Stefano Arossa, commercial regional manager WeRoad: «Mettere insieme competenze diverse è un plus per il cliente». Il cambiamento riguarda anche il marketing: «Il prodotto va progettato insieme ai giovani, anche all’interno delle aziende» ha aggiunto Isabella Maggi, marketing & communication director Gattinoni Travel con DreamPacker. «E i micro-influencer diventano un canale sempre più rilevante». Per il trade la sfida ora è culturale prima ancora che commerciale: far dialogare agenzie e nuove generazioni, trasformando l’intermediazione da semplice vendita a interpretazione dei desideri di viaggio. [post_title] => La Gen Z cambia il turismo: eventi, community e sostenibilità guidano le scelte [post_date] => 2026-02-11T14:07:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => gen-z [1] => mercato ) [post_tag_name] => Array ( [0] => gen z [1] => mercato ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770818875000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un solo biglietto per treno, bus, nave e funivia. Pagamenti contactless anche in treno. E un programma fedeltà che premia chi riduce la CO2. Il futuro della mobilità integrata in Italia prende forma, come raccontato al panel “Esperienza di viaggio e intermodalità” avvenuto oggi alla BIT di Milano con Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation, marketing & communication dell'Aeroporto di Bergamo; Leonardo Cesarini, chief commercial officer di Trenord, e Manuela Caldarella, responsabile sviluppo business di Flixbus. «Uno dei trend più grossi per il turista è connettività e semplicità di acquisto, con un biglietto che riassume tutti i biglietti e noi su questa visione ci siamo mossi» ha detto Cesarini. Che anticipa: entro due anni si viaggerà con smartphone e carta di credito, integrandoci con ATM in un sistema pay-and-go. Nel frattempo, Trenord ha già avviato partnership concrete: il biglietto combinato treno-navigazione laghi ha attirato 65mila utenti, mentre i Treni della Neve offrono a 49 euro viaggio, skipass e transfer da Milano Centrale. Il 20% dei passeggeri oggi viaggia per piacere, non per lavoro. Su quest’ottica, in programma anche l’implementazione dei treni storici e la produzione delle guide con Lonely Planet per ispirare i turisti a viaggiare e scoprire, grazie al treno. Tra le novità presentate in questi giorni anche in Bit, la CO2 Community di Trenord: un loyalty program che calcola il risparmio di emissioni rispetto all'auto e lo converte in punti premio. In quattro mesi ha già superato i 50mila iscritti. «Una delle cose a cui teniamo molto è il collegamento ferroviario - sottolinea anche Cattaneo - . C’è un cantiere in corso che porterà il treno direttamente in aeroporto: quando RFI avrà completato la sua parte infrastrutturale, entrerà in scena Trenord con l'operatività del servizio. Ma ancora prima del treno, nella zona arrivi abbiamo aperto una Multimobility Plaza con un network di autobus molto fitto. Va riconosciuto a Flixbus il merito di essere stato il primo operatore a lunga percorrenza ad arrivare da noi e costruire una rete importante, anche su destinazioni non immediate. Il turismo cresce, cresce il traffico aereo che porta altro turismo: è un circuito virtuoso che alimenta la necessità di intermodalità». Nel frattempo la piattaforma Bergamolynk, nata dalla partnership tra l'aeroporto orobico e Kiwi.com, consente già di combinare voli di compagnie diverse in un unico acquisto. «Il turismo alimenta il traffico aereo che a sua volta genera domanda di intermodalità» ha spiegato Cattaneo, anticipando nuovi collegamenti diretti con Lecco e Monza. Sul fronte dei dati emerge una tendenza chiara. «I giovani vogliono viaggiare come esploratori, non come turisti, cercando luoghi autentici», ha evidenziato Caldarella. Che ha tenuto a sottolineare come Flixbus lavori in controtendenza rispetto all'overtourism, collegando centri medio-piccoli del Sud e Centro Italia alle grandi stazioni. Con migliorie tecnologiche come il tracciamento costante degli autobus e analisi dei dati per migliorare sempre di più l'esperienza utente. Desiderio di autenticità: lo confermano anche i flussi registrati a Bergamo. Ad esempio, cresce l'interesse da parte soprattutto dei passeggeri provenienti dal Medio Oriente per i borghi italiani e l'Italia più autentica. I grandi marchi ormai si trovano anche nei centri commerciali futuristici di Dubai, ma è quello che viene inteso come "tradizione autentica italiana" ad essere desiderato dai viaggiatori. Luoghi solitamente raggingibili solo in auto, ma che grazie al potenziamento delle reti intermodali, potrebbero essere valorizzati e scoperti sempre di più da un pubblico desideroso di conoscerli. [post_title] => Intermodalità per valorizzare i territori: i turisti chiedono sempre più biglietti unici e destinazioni nascoste [post_date] => 2026-02-11T14:05:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770818728000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507120 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo internazionale entra in una nuova fase di riequilibrio geografico e competitivo, con il Mediterraneo sempre più centrale nella costruzione dei flussi globali. È quanto emerso durante l’incontro “Europa e Mediterraneo: la nuova mappa del turismo internazionale”, andato in scena alla Bit di Milano. Non si tratta di un semplice ritorno ai livelli del 2019, ma di una ridefinizione delle gerarchie tra destinazioni, dove sicurezza percepita, accessibilità e varietà di esperienze stanno favorendo in particolare il Sud Europa. «I nostri clienti percepiscono i singoli Paesi in modo diverso, ma la percezione dell’Europa come mercato unitario è molto forte» ha spiegato Tom Jenkins, ceo di Etoa – European Tourism Association. «E la crescita del turismo crocieristico è un dato da tenere attentamente sotto osservazione». L’Europa come itinerario, non come destinazione Il cambiamento principale riguarda la modalità di consumo: il viaggio europeo diventa sempre più multidestinazione, soprattutto per i mercati long haul. Dal mercato argentino emerge una forte selezione geografica. «Il nostro turista è orientato verso Spagna, Francia e Italia anche per le origini comuni — e grazie alla connettività sceglie spesso queste mete» ha spiegato il buyer Juan Carlos Scartascini. «Chi torna è disposto a restare più a lungo perché conosce già la qualità del prodotto europeo». Anche l’India conferma il trend: «Molti giovani indiani arrivano per cultura, food e shopping. Crescono le richieste di itinerari combinati Italia-Grecia-Spagna» ha sottolineato il buyer Sanjay Chinai. Dagli Stati Uniti il comportamento è simile: dopo un primo viaggio iconico, il cliente torna e scopre nuove aree. «Dall’America i clienti iniziano a considerare destinazioni meno note, come la Sardegna. Si aspettano però uno standard qualitativo molto alto» ha osservato Maria Khury, presidente Alta Travel NYC. Shopping, ospitalità e territorio: nasce il prodotto ibrido La costruzione del prodotto si sposta verso esperienze integrate tra retail, ospitalità ed enogastronomia. «Lavoriamo con oltre 200 nazionalità e lo shopping tourism continua a crescere, ma dobbiamo ragionare sulle esperienze che il cliente si aspetta» ha spiegato Daniele Rutigliano, senior manager tourism McArthurGlen Group. Il segmento lusso conferma la trasformazione: «Il lusso oggi è ricerca di esperienze legate al territorio. Il cliente combina soggiorno, shopping ed enogastronomia» ha aggiunto Barbara Rohner, general manager Magna Pars – L’Hotel à Parfum di Milano. «Spesso Milano diventa una tappa iniziale prima di proseguire verso mare o montagna». La centralità della relazione B2B In questo contesto, la promozione non è più sufficiente senza contatto diretto tra operatori. «Gli incontri b2b sono fondamentali perché permettono di conoscere ciò che poi venderemo» ha dichiarato Ann Lewis, presidente Asta Usa Northeast. «Abbiamo toccato con mano in questi giorno in Italia cosa proporremo ai clienti nelle prossime settimane». Rutigliano sottolinea lo stesso concetto: «Non bastano campagne digitali o media: serve recuperare la relazione umana. Solo incontrandoci possiamo trasmettere l’essenza delle destinazioni». Per il trade la direzione appare chiara: meno promozione generalista e più progettazione di itinerari, con l’Europa proposta come sistema integrato di esperienze connesse — e il Mediterraneo come suo principale baricentro operativo. A partire dall’avvio della Summer 2026 Ita Airways riprenderà i voli verso Londra Heathrow. Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino verso la capitale britannica arricchirà ulteriormente la connettività tra l’Italia e il più grande hub internazionale del Regno Unito, e sarà operato con due frequenze giornaliere. Dal 1° maggio 2026 prenderà il via il nuovo volo intercontinentale per Houston, negli Stati Uniti. Si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno. Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre. Per la Summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia–Torino e Olbia–Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato. Prosegue parallelamente il percorso di integrazione di Ita Airways con il Gruppo Lufthansa, che prevede 63 progetti finalizzati a generare benefici in termini di incremento di ricavi e riduzione di costi. [post_title] => Ita Airways sull’estate 2026 con un network di 72 destinazioni [post_date] => 2026-02-11T11:49:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770810585000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'iniziativa congiunta dei cinque comuni liguri di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano, presentata in occasione della BIT 2026, rappresenta un modello di turismo outdoor che ha saputo evolversi da una visione pionieristica a una realtà economica consolidata. Questo progetto integrato unisce il tradizionale prodotto balneare ligure con lo sviluppo delle attività nelle aree interne, sfruttando la conformazione unica del territorio che permette di spaziare dal mare ai monti durante tutto l'anno. La Strategia Regionale L'assessore regionale al turismo, Luca Lombardi, ha sottolineato l'importanza di fare squadra tra le piccole realtà locali e ha presentato le linee guida della Regione Liguria dichiarando che la Regione colloca il turismo outdoor al centro della propria strategia di sviluppo territoriale. «Un asset strategico è rappresentato dalla rete regionale dei percorsi che conta oltre 950 tracciati censiti e consente di costruire prodotti turistici integrati tra mare e aree interne. In questo quadro si inserisce il progetto la “Liguria degli Anelli”, che promuove il turismo lento e la transizione digitale del settore, rafforza il cicloturismo e la mobilità sostenibile come strumenti di connessione territoriale e di ampliamento dell'offerta esperienziale. Strategie che includono lo sviluppo delle aree interne, la destagionalizzazione e la promozione del DMS - piattaforma software adottata dalla Regione Liguria per la gestione integrata del turismo». L'outdoor come motore di innovazione turistica e strumento concreto di valorizzazione del territorio. La sinergia tra pubblico e privato, e tra costa ed entroterra, rappresenta un modello scalabile e replicabile per l'intera Regione, dimostrando i benefici del fare squadra per una strategia turistica condivisa. Il Modello Finale Outdoor Region Cinque destinazioni che, pur mantenendo identità e caratteristiche differenti, condividono una strategia comune basata su sostenibilità, qualità delle esperienze all'aria aperta e integrazione tra costa ed entroterra. «Potenziare un'offerta capace di intercettare nuovi modelli di viaggio, sempre più orientati al movimento, al benessere e al contatto con la natura». Il percorso che prende a modello la storia e l'evoluzione di Finale Ligure e della Finale Outdoor Region, che, con oltre 250 trail dedicati alla mountain bike, più di 4.000 vie di arrampicata sportiva e un'ampia rete sentieristica, è oggi punto di riferimento internazionale per il turismo outdoor. Verranno ospitati quest'anno i Campionati Mondiali UCI Mountain Bike Enduro 2026, dal 16 al 18 ottobre. Eventi sportivi internazionali che fungono da strumenti di marketing e promozione per l'intera area, in un processo di contaminazione che si estende ai Comuni limitrofi. Il Consorzio FOR (Finale Outdoor Region), un'aggregazione di oltre duecento aziende private del territorio, è stato un precursore nell'ambito del turismo outdoor in Liguria. La sua storia trentennale dimostra come l'intuizione di alcuni imprenditori, che hanno saputo valorizzare i sentieri esistenti per l'arrampicata e la mountain bike, abbia portato alla nascita di una nuova industria capace di generare un indotto significativo e decine di migliaia di presenze annuali. La tutela del territorio è un presupposto fondamentale per il successo, gestito anche attraverso la "For You Card", una loyalty card che finanzia la manutenzione dei sentieri grazie a un sistema di cashback. Anna Morrone [post_title] => Dal mare all’entroterra: il modello turistico ligure che trasforma l’outdoor in un’industria per tutto l’anno [post_date] => 2026-02-11T10:00:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => arenzano [1] => finale-ligure [2] => loano [3] => outdoor [4] => pitra-ligure [5] => regione-liguria [6] => varazzeo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Arenzano [1] => Finale Ligure [2] => Loano [3] => outdoor [4] => Pitra Ligure [5] => Regione Liguria [6] => Varazzeo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770804039000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506908 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Casa Toscana, presso Terme De Montel - dirimpettai dello stadio San Siro a Milano -, presenta in anteprima BIT 2026 il Carnevale di Viareggio. Un evento di grande rilievo per la regione Toscana che va oltre la sfilata canonica e un segmento turistico che rientra a pieno titolo nel segmento del turismo familiare. «È una magia l’intera organizzazione del carnevale. Si tratta di un evento storico di grande attrazione turistica, con una grande peculiarità, la destagionalizzazione. Attrae migliaia e migliaia di persone anche a livello internazionale, non solo come evento annuale. Il carnevale costituisce un'esperienza culturale e turistica continuativa e permanente - spiega Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica -. Attraverso l'occupazione di tutte le strutture, come per gli altri eventi che seguiamo, per esempio Lucca Comics Games che fa grandi numeri, scopriamo che il carnevale non coinvolge solo Viareggio ma tutta l'area della Toscana Nord-Est e Nord-Ovest. Sono eventi che hanno veramente un peso sull’attrazione regionale». «Il Carnevale è una macchina di produzione e promozione turistica non solo per numero di attrattiva di visitatori ma anche per tutto il suo indotto, la quantità incredibile di persone che ne fanno parte, dello spettacolo, di figuranti che seguono i carri, le centinaia di persone per ognuno dei carri e le maestranze. Un segmento di mercato legato all'artigianato, con i grandi maestri di cartapesta. Il Carnevale coinvolge anche l'intero sistema culturale della città con mostre, incontri e presentazioni di libri», aggiunge Tapinassi. Quest’anno sono 6 manifestazioni dal 1° al 21 febbraio e un mese ricco di eventi. Le parate, dette Corsi Mascherati, si svolgono sul lungomare di Viareggio, descritto come un palcoscenico naturale dove sfilano opere fantastiche e allegoriche accompagnate da numerosi figuranti. I carri sono i protagonisti assoluti dell'evento organizzato dalla Fondazione Carnevale dove gli artisti sono liberi di scegliere il tema del proprio carro. Il colore, tema di quest’anno, è anche oggetto di una mostra dedicata presso il Museo del Carnevale che include un'opera, l'Arlecchina anonima, in prestito dalla Galleria degli Uffizi. La Cittadella del Carnevale, spazio creativo dove i maestri artigiani creano le opere allegoriche nei loro laboratori, aggiunge attività per tutto l'anno e un museo all’aperto che permette di vedere i carri e la loro costruzione per l’edizione successiva. Diventa il luogo dove si realizza esperienza museale permanente tra percorsi, visite guidate e laboratori. Anna Morrone [post_title] => Il Carnevale di Viareggio, un motore turistico per tutte le stagioni [post_date] => 2026-02-11T09:58:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => casa-toscana [1] => francesco-tapinassi [2] => toscana-promozione-turistica ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Casa Toscana [1] => Francesco Tapinassi [2] => Toscana Promozione Turistica ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770803881000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Compatta nelle dimensioni ma ricca di contenuti, Malta è una delle destinazioni mediterranee più frequentate e al tempo stesso più chiamate a gestire in modo responsabile i propri flussi turistici. La destagionalizzazione, da obiettivo strategico, sta diventando una componente strutturale del modello di sviluppo. Ne parliamo con Ester Tamasi, Direttore Italia di VisitMalta. Malta è una destinazione molto concentrata: la destagionalizzazione è ormai una necessità strutturale? I numeri confermano una crescita anche nei mesi oltre l’estate, rafforzando la vocazione di Malta come destinazione ideale per tutto l’anno. In soli 316 km² l’arcipelago concentra una varietà di prodotto rara: clima mite, logistica semplice, strutture alberghiere di alto livello, un calendario eventi molto ricco e un’offerta MICE in forte espansione. Questa ricchezza compatta rende la destagionalizzazione concreta e praticabile, perché in ogni periodo dell’anno Malta offre diverse motivazioni di viaggio. A questo si aggiunge un patrimonio storico e culturale che copre oltre 8.000 anni di civiltà, dai templi megalitici ai Cavalieri di Malta fino all’età contemporanea. Un intreccio di identità, paesaggio e comunità che incide profondamente sulle scelte del viaggiatore. Più che una risposta contingente, la destagionalizzazione rappresenta quindi la naturale evoluzione dell’identità turistica maltese. Quali esperienze stanno trainando i flussi nei mesi primaverili e autunnali? Negli ultimi vent’anni Malta ha costruito una nuova narrazione del proprio prodotto turistico, ampliando le opportunità e valorizzando ciò che la rende unica. Questo percorso ha favorito l’emergere di nicchie capaci di attrarre flussi anche fuori stagione. Oggi il turismo maltese è multitarget e multiesperienziale. Tra i segmenti in crescita figurano il diving, grazie ad alcuni dei migliori spot del Mediterraneo; i percorsi di lingua inglese professionale, particolarmente richiesti fuori dall’estate; il wellness, sostenuto dal clima e dagli scenari naturali; Gozo, sempre più apprezzata per autenticità e ritmo lento; e il MICE internazionale, supportato da infrastrutture moderne, hotel di fascia alta e una logistica efficiente. Cosa indicano i dati 2025 e quali trend prevedete per il 2026? Il 2025 si è chiuso con una stima di circa 4 milioni di turisti, con l’Italia stabile tra i mercati principali. Il turismo rappresenta oggi circa il 30% del PIL maltese, considerando l’impatto diretto e indiretto. La crescita è stata sostenuta da una connettività aerea capillare, investimenti infrastrutturali e un’offerta di servizi di alto livello. Guardando al 2026, la parola chiave sarà equilibrio. Le priorità riguardano il rafforzamento delle nicchie a maggior valore aggiunto, una migliore distribuzione dei flussi anche su aree meno note – come Comino, nell’ambito del Progetto Natura 2000 – e un posizionamento sempre più orientato alla sostenibilità. In questo contesto si inserisce anche l’organizzazione, nel 2026, del Global Summit del WTTC, che rafforzerà ulteriormente il profilo internazionale di Malta come destinazione responsabile e di qualità. [post_title] => Malta, una destinazione compatta che punta sull’equilibrio dei flussi [post_date] => 2026-02-11T09:45:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => 2026 [1] => malta ) [post_tag_name] => Array ( [0] => 2026 [1] => Malta ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770803155000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Olimpiadi di Milano-Cortina come banco di prova per un ruolo da protagonista della mobilità in occasione dei grandi eventi: punta in alto Busitalia, nelle intenzioni di Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale della società di Trenitalia specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, che ne delinea gli obiettivi nel breve medio termine. Se da una parte "serve ancora tempo per raggiungere la brand awareness desiderata, rispetto al mio arrivo lo scorso marzo, Busitalia ha compiuto passi avanti. Il nostro obiettivo è quello di essere riconoscibili non solo nel trasporto pubblico locale ma anche nel mercato turistico. E dunque non solo cliente b2c ma anche b2b: vogliamo diventare leader della mobilità legata ai grandi eventi in Italia". E proprio quella dei "Giochi invernali è una vetrina privilegiata" che presenta al mondo Busitalia, con tutte le sue potenzialità "di diventare leader nel settore Mice. Qualche dato: dallo scorso 23 gennaio, quando sono iniziati i trasporti per le Olimpiadi, abbiamo effettuato ben 46.000 corse, per muovere gli atleti, lo staff, i giornalisti ecc. con un tasso di soddisfazione praticamente del 100%". E sempre in ottica di eventi, si inserisce "la partnership siglata nel 2025 con Federcongressi: un contatto importante che ci avvicina a realtà con cui aprire nuove possibilità di collaborazione". Nel 2026 di Busitalia spicca l'acquisizione di City Sightseeing Italia, "brand riconosciuto a livello internazionale, che rappresenta un ulteriore tassello che si somma alla filiera trasporti della nostra azienda. Il passeggero di Trenitalia, che viaggia anche per altri motivi, può fruire dell'offerta City Sightseeing e scoprire diverse città". [post_title] => Busitalia, Lo Piano: "Saremo leader della mobilità legata ai grandi eventi" [post_date] => 2026-02-11T09:45:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770803134000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lascito delle olimpiadi alla bit ricordando barcellona passando milano guardando parigi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":307,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1163,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non è solo un nuovo target ma un nuovo modello di consumo. La Generazione Z — nati tra il 1996 e il 2010 — sta ridefinendo linguaggi, prodotti e strategie del settore turistico. Il tema è stato al centro dell’incontro “Generazione Z: il viaggio che cambia le regole” alla Bit di Milano.\r

\r

«È un segmento fondamentale perché ci mostra il futuro dei viaggi: influenza già oggi le scelte e i trend del mercato» ha spiegato Claudio D’Angelo, partner Ey Italia. «Per questa generazione il valore dell’esperienza di viaggio supera perfino beni materiali e lusso».\r

\r

Secondo l’Osservatorio Ey (5 mila intervistati in cinque Paesi), il 53% dei giovani viaggia per partecipare a eventi culturali, musicali o sportivi, mentre il 24% utilizza già l’intelligenza artificiale per pianificare itinerari ed esperienze.\r

Viaggio come esperienza, non destinazione\r

La scelta geografica diventa secondaria rispetto a passioni e community. Social media (46%) e contenuti audiovisivi (25%) incidono più dei canali tradizionali nella decisione finale. Il fenomeno impone un cambio di approccio al prodotto: meno pacchetti rigidi e più format flessibili. Crescono inoltre i viaggi ibridi tra vacanza, lavoro e studio: il 74% della Gen Z si dichiara interessato a formule workation e bleisure.\r

Sensibilità a overtourism e sostenibilità\r

L’under 30 si dimostra anche più consapevole dell’impatto dei flussi: il 52% afferma di aver subito effetti negativi dell’overtourism nell’ultimo anno e si aspetta politiche di gestione attiva delle destinazioni. Allo stesso tempo l’84% dichiara di aver fatto scelte di viaggio attente alla sostenibilità ed è disposto a spendere di più per opzioni realmente green, chiedendo però maggiore trasparenza nelle offerte.\r

Agenzie e community: la nuova convergenza\r

Il cambiamento investe direttamente la distribuzione. La collaborazione tra Bluvacanze e WeRoad nasce proprio in questa direzione.\r

\r

«Per continuare a lavorare dobbiamo comprendere i desideri delle nuove generazioni e contaminare il nostro modo di costruire il viaggio» ha spiegato Claudio Busca, gm Bluvacanze. «WeRoad vende community: è un approccio diverso che deve trovare equilibrio con il pacchetto tradizionale».\r

\r

Dello stesso avviso Stefano Arossa, commercial regional manager WeRoad: «Mettere insieme competenze diverse è un plus per il cliente».\r

\r

Il cambiamento riguarda anche il marketing: «Il prodotto va progettato insieme ai giovani, anche all’interno delle aziende» ha aggiunto Isabella Maggi, marketing & communication director Gattinoni Travel con DreamPacker. «E i micro-influencer diventano un canale sempre più rilevante».\r

\r

Per il trade la sfida ora è culturale prima ancora che commerciale: far dialogare agenzie e nuove generazioni, trasformando l’intermediazione da semplice vendita a interpretazione dei desideri di viaggio.","post_title":"La Gen Z cambia il turismo: eventi, community e sostenibilità guidano le scelte","post_date":"2026-02-11T14:07:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["gen-z","mercato"],"post_tag_name":["gen z","mercato"]},"sort":[1770818875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un solo biglietto per treno, bus, nave e funivia. Pagamenti contactless anche in treno. E un programma fedeltà che premia chi riduce la CO2. Il futuro della mobilità integrata in Italia prende forma, come raccontato al panel “Esperienza di viaggio e intermodalità” avvenuto oggi alla BIT di Milano con Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation, marketing & communication dell'Aeroporto di Bergamo; Leonardo Cesarini, chief commercial officer di Trenord, e Manuela Caldarella, responsabile sviluppo business di Flixbus.\r

«Uno dei trend più grossi per il turista è connettività e semplicità di acquisto, con un biglietto che riassume tutti i biglietti e noi su questa visione ci siamo mossi» ha detto Cesarini. Che anticipa: entro due anni si viaggerà con smartphone e carta di credito, integrandoci con ATM in un sistema pay-and-go. Nel frattempo, Trenord ha già avviato partnership concrete: il biglietto combinato treno-navigazione laghi ha attirato 65mila utenti, mentre i Treni della Neve offrono a 49 euro viaggio, skipass e transfer da Milano Centrale. Il 20% dei passeggeri oggi viaggia per piacere, non per lavoro. Su quest’ottica, in programma anche l’implementazione dei treni storici e la produzione delle guide con Lonely Planet per ispirare i turisti a viaggiare e scoprire, grazie al treno.\r

Tra le novità presentate in questi giorni anche in Bit, la CO2 Community di Trenord: un loyalty program che calcola il risparmio di emissioni rispetto all'auto e lo converte in punti premio. In quattro mesi ha già superato i 50mila iscritti.\r

«Una delle cose a cui teniamo molto è il collegamento ferroviario - sottolinea anche Cattaneo - . C’è un cantiere in corso che porterà il treno direttamente in aeroporto: quando RFI avrà completato la sua parte infrastrutturale, entrerà in scena Trenord con l'operatività del servizio. Ma ancora prima del treno, nella zona arrivi abbiamo aperto una Multimobility Plaza con un network di autobus molto fitto. Va riconosciuto a Flixbus il merito di essere stato il primo operatore a lunga percorrenza ad arrivare da noi e costruire una rete importante, anche su destinazioni non immediate. Il turismo cresce, cresce il traffico aereo che porta altro turismo: è un circuito virtuoso che alimenta la necessità di intermodalità».\r

Nel frattempo la piattaforma Bergamolynk, nata dalla partnership tra l'aeroporto orobico e Kiwi.com, consente già di combinare voli di compagnie diverse in un unico acquisto. «Il turismo alimenta il traffico aereo che a sua volta genera domanda di intermodalità» ha spiegato Cattaneo, anticipando nuovi collegamenti diretti con Lecco e Monza.\r

Sul fronte dei dati emerge una tendenza chiara. «I giovani vogliono viaggiare come esploratori, non come turisti, cercando luoghi autentici», ha evidenziato Caldarella. Che ha tenuto a sottolineare come Flixbus lavori in controtendenza rispetto all'overtourism, collegando centri medio-piccoli del Sud e Centro Italia alle grandi stazioni. Con migliorie tecnologiche come il tracciamento costante degli autobus e analisi dei dati per migliorare sempre di più l'esperienza utente.\r

Desiderio di autenticità: lo confermano anche i flussi registrati a Bergamo. Ad esempio, cresce l'interesse da parte soprattutto dei passeggeri provenienti dal Medio Oriente per i borghi italiani e l'Italia più autentica. I grandi marchi ormai si trovano anche nei centri commerciali futuristici di Dubai, ma è quello che viene inteso come \"tradizione autentica italiana\" ad essere desiderato dai viaggiatori. Luoghi solitamente raggingibili solo in auto, ma che grazie al potenziamento delle reti intermodali, potrebbero essere valorizzati e scoperti sempre di più da un pubblico desideroso di conoscerli.\r

\r

","post_title":"Intermodalità per valorizzare i territori: i turisti chiedono sempre più biglietti unici e destinazioni nascoste","post_date":"2026-02-11T14:05:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770818728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507120","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo internazionale entra in una nuova fase di riequilibrio geografico e competitivo, con il Mediterraneo sempre più centrale nella costruzione dei flussi globali. È quanto emerso durante l’incontro “Europa e Mediterraneo: la nuova mappa del turismo internazionale”, andato in scena alla Bit di Milano.\r

\r

Non si tratta di un semplice ritorno ai livelli del 2019, ma di una ridefinizione delle gerarchie tra destinazioni, dove sicurezza percepita, accessibilità e varietà di esperienze stanno favorendo in particolare il Sud Europa.\r

\r

«I nostri clienti percepiscono i singoli Paesi in modo diverso, ma la percezione dell’Europa come mercato unitario è molto forte» ha spiegato Tom Jenkins, ceo di Etoa – European Tourism Association. «E la crescita del turismo crocieristico è un dato da tenere attentamente sotto osservazione».\r

\r

L’Europa come itinerario, non come destinazione\r

\r

Il cambiamento principale riguarda la modalità di consumo: il viaggio europeo diventa sempre più multidestinazione, soprattutto per i mercati long haul. \r

Dal mercato argentino emerge una forte selezione geografica. «Il nostro turista è orientato verso Spagna, Francia e Italia anche per le origini comuni — e grazie alla connettività sceglie spesso queste mete» ha spiegato il buyer Juan Carlos Scartascini. «Chi torna è disposto a restare più a lungo perché conosce già la qualità del prodotto europeo».\r

\r

Anche l’India conferma il trend: «Molti giovani indiani arrivano per cultura, food e shopping. Crescono le richieste di itinerari combinati Italia-Grecia-Spagna» ha sottolineato il buyer Sanjay Chinai.\r

\r

Dagli Stati Uniti il comportamento è simile: dopo un primo viaggio iconico, il cliente torna e scopre nuove aree. «Dall’America i clienti iniziano a considerare destinazioni meno note, come la Sardegna. Si aspettano però uno standard qualitativo molto alto» ha osservato Maria Khury, presidente Alta Travel NYC.\r

\r

Shopping, ospitalità e territorio: nasce il prodotto ibrido\r

\r

La costruzione del prodotto si sposta verso esperienze integrate tra retail, ospitalità ed enogastronomia.\r

\r

«Lavoriamo con oltre 200 nazionalità e lo shopping tourism continua a crescere, ma dobbiamo ragionare sulle esperienze che il cliente si aspetta» ha spiegato Daniele Rutigliano, senior manager tourism McArthurGlen Group.\r

\r

Il segmento lusso conferma la trasformazione: «Il lusso oggi è ricerca di esperienze legate al territorio. Il cliente combina soggiorno, shopping ed enogastronomia» ha aggiunto Barbara Rohner, general manager Magna Pars – L’Hotel à Parfum di Milano. «Spesso Milano diventa una tappa iniziale prima di proseguire verso mare o montagna».\r

\r

La centralità della relazione B2B\r

\r

In questo contesto, la promozione non è più sufficiente senza contatto diretto tra operatori.\r

\r

«Gli incontri b2b sono fondamentali perché permettono di conoscere ciò che poi venderemo» ha dichiarato Ann Lewis, presidente Asta Usa Northeast. «Abbiamo toccato con mano in questi giorno in Italia cosa proporremo ai clienti nelle prossime settimane».\r

Rutigliano sottolinea lo stesso concetto: «Non bastano campagne digitali o media: serve recuperare la relazione umana. Solo incontrandoci possiamo trasmettere l’essenza delle destinazioni».\r

\r

Per il trade la direzione appare chiara: meno promozione generalista e più progettazione di itinerari, con l’Europa proposta come sistema integrato di esperienze connesse — e il Mediterraneo come suo principale baricentro operativo.","post_title":"Mediterraneo baricentro dei flussi globali: l’Europa riposiziona il prodotto tra long haul e multidestinazione","post_date":"2026-02-11T13:18:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["europa","incoming"],"post_tag_name":["europa","Incoming"]},"sort":[1770815897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Abbiamo voluto parlare delle Olimpiadi per arricchire il programma della Bit con appuntamenti legati al mercato mondiale del turismo e per capire quale sarà l'eredità di quanto sta succedendo non solo a Milano, a Cortina e nelle regioni limitrofe, ma anche in tutta Italia». Esordisce così Paolo Verri, presidente della Fondazione Mondadori e advisory board della Bit, che ha presentato con entusiasmo il panel: “Olimpiadi. E dopo? L’onda lunga degli eventi sportivi nelle città olimpiche. Milano - Parigi – Barcellona”. Nell’indagare un tema tanto significativo hanno preso la parola Enric Turñó, assessore allo sport del Comune di Barcellona, Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France, Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura della città di Milano e Domenico De Maio Education & Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026. «Sono con noi due città amiche: Barcellona (che è gemellata con Milano) e Parigi (sede dell’ultima Olimpiade) che tanto ha avuto in comune con Milano: dalla cerimonia d’apertura all’impegno della sindaca Anne Hidalgo nel farla diventare una città totalmente sostenibile. - prosegue Verri - Un impegno che, nel corso di 24 mesi, ha dimostrato di essere un forte traino per una nuova Parigi e una nuova Francia. Per arrivare a questo abbiamo tutti imparato di Barcellona, dove le Olimpiadi hanno dato aiuto alle periferie, e hanno fatto un importante lavoro per l’inclusione sociale e per i giovani. Le Olimpiadi del 1992 hanno cambiato la storia di Barcellona e la storia del Movimento Olimpico». Nel 1992 Enric Turñó era l'assessore ai giovani, allo sport e alle Olimpiadi del Comune di Barcellona e racconta quale effetto duraturo i Giochi abbiano avuto sul turismo e sull'orgoglio locale. «Allora era in corso una transizione politica, c’era una crisi economica e la città tentava, faticosamente, di riprendersi da una dittatura lunga 40 anni. - afferma Turñó - Juan Antonio Samaranch venne nominato presidente del Comitato Olimpico Internazionale dal 1980 al 2001; era cittadino di Barcellona e decise di proporre la candidatura olimpica come motore di sviluppo della città, avviando importanti opere di recupero. Le organizzazioni governative e il comitato olimpico lavorarono insieme con le istituzioni turistiche e avviarono un piano alberghiero per favorire l’accoglienza degli ospiti, aprendo 15 grandi alberghi di catene internazionali. Alla fine dei giochi olimpici Samaranch disse che erano stati i migliori della storia e hanno accompagnato Barcellona e la Spagna nell’età moderna». «Barcellona è stata quindi la prima delle “nuove Olimpiadi”, perché ha capito che, per una città, la decisione di attrarre talenti, investimenti e turisti passa attraverso i giochi olimpici. Anche Parigi ha saputo cogliere questa opportunità» ha aggiunto Verri, dando la parola a Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France che prosegue: «Parigi si è candidata pensando a delle Olimpiadi diffuse che includessero tutta la Francia e anche la Polinesia Francese per le gare di surf. Abbiamo così messo in risalto un patrimonio del passato che conduce verso il futuro, con la digitalizzazione della Francia: grazie all’Ai abbiamo messo a punto strumenti per migliorare la mobilità dei passeggeri e che oggi restano come lascito dei Giochi. Abbiamo anche sviluppato una narrazione intorno alle competizioni invitando gli ospiti a sfruttare al meglio il loro tempo al di fuori delle gare visitando l’intera Francia, oltre a Parigi. Il paese intero ha così tratto beneficio dalle competizioni. È stata anche un’opportunità per la sostenibilità: i giochi dovevano avere il minor impatto in termini di emissioni di carbonio, quindi abbiamo costruito una sola struttura - una piscina e arena acquatica oggi utilizzata dalla città - mentre il Villaggio Olimpico, costruito con finanziamenti privati, ospita ora diverse attività. Per noi era fondamentale che i giochi andassero a beneficio della popolazione, in un progetto che proseguirà con i giochi nelle Alpi Francesi del 2030. Con il nostro Ministro dello Sport e il Comitato Olimpico abbiamo seguito la strada aperta da Barcellona1992, abbiamo imparato da Parigi2024 e stiamo osservando e studiando l’operato di Milano-Cortina2026: poi useremo tutto questo per organizzare nel modo migliore i Giochi Invernali del 2030 in termini di sostenibilità, nel rispetto degli abitanti locali e dell'ambiente». Le Olimpiadi coinvolgono anche la cultura: importante l’apporto di Domenico De Maio, education&culture director di Fondazione Milano Cortina 2026. «Costruendo i programmi educativi e culturali per queste Olimpiadi conoscevamo l'off-city contract firmato da regioni e città nel 2019, secondo il quale i programmi educativi e culturali non sono attività a corredo dei Giochi ma, allo stesso modo di un impianto, sono parte dell'impegno di comunicazione e di responsabilità sociale di portare i valori olimpici a 8 milioni di ragazzi. Abbiamo voluto creare una comunità, che è quello che resta una volta finito il grande evento. Il nostro team è cresciuto da 3 a 15 persone e oggi produce un fatturato di 35mln di euro. Ci siamo confrontati con i territori con grande umiltà per sostenere il percorso di città che avevano ciascuna una propria identità e storia. È stata una sfida avvincente tenere insieme una metropoli come Milano con piccoli centri della Valtellina, delle aree montane di Bolzano, o città come Trento, che ha messo in campo una programmazione culturale potente. Tra i temi importanti quello dell’empowerment femminile, oppure la possibilità di vivere le aree montane usando la cultura. L’Olimpiade Culturale, i cui progetti sono stati visitati da 7mln di persone, ci ha dato la possibilità di includere città che non erano venue di gara: in Lombardia da Como a Monza, in Veneto con Venezia che in questi giorni celebra un Carnevale ispirato al gioco. È un programma che continuerà nel tempo: la comunità che è nata deve continuare a mantenersi coesa ed essere parte del fil-rouge che collega tutte le Olimpiadi. Quelle delle Alpi Francesi potrebbero infatti coinvolgere anche il Piemonte, seguendo un modello transnazionale che è il presente e il futuro delle Olimpiadi». Sono di Tommaso Bianchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, le interessanti parole conclusive del panel sul lascito dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. «Grandi sono la forza e il lascito dei momenti internazionali e centralizzati. - afferma - Penso all’Expo 1889 di Parigi con la costruzione della Tour Eiffel: un monumento che doveva essere temporaneo ed è invece diventato il simbolo di Parigi. Penso a quanto abbiamo appreso dall'esperienza pilota di Barcellona e da Parigi. Quello che rimane sono il soft-power - il potere diffuso della produzione culturale, un lavoro che, a partire dal capoluogo, va a tessere una tela estesa a tante comunità minori della Lombardia e del Veneto - e le strutture come quel Villaggio Olimpico, visitato anche dal Capo dello Stato Mattarella, che sta vincendo la sua sfida grazie a una visione lungimirante nella destinazione degli edifici. Ogni evento guidato da Fondazione, dal Cio e ai soggetti titolati ha portato vantaggi di comunità. Le Olimpiadi avranno poi un impatto nell’accelerazione di progetti culturali della città, come è avvenuto per il restauro della Volta Leonardesca conservata al Castello Sforzesco nella Sala delle Asse (opera mirabile, il cui cantiere era aperto da 18 anni e che rimarrà come futura eredità per tutti gli amanti dell’arte). Abbiamo poi riallestito la Pinacoteca del Castello e realizzato tante altre migliorie, portando anche la mostra di Anselm Kiefer alla sala delle Cariatidi. Le Olimpiadi avranno quindi un impatto anche in termini di collaborazione e di capacità di un network di lavorare insieme».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il lascito delle Olimpiadi alla Bit: ricordando Barcellona, passando da Milano e guardando a Parigi","post_date":"2026-02-11T12:33:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1770813203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507069","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Bit rappresenta per Ita Airways un’importante occasione per presentare la stagione estiva 2026, durante la quale la compagnia opererà un totale di 72 destinazioni di cui 19 nazionali, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali – 3 nazionali e 9 internazionali – verso le isole italiane, greche e spagnole.\r

\r

A partire dall’avvio della Summer 2026 Ita Airways riprenderà i voli verso Londra Heathrow. Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino verso la capitale britannica arricchirà ulteriormente la connettività tra l’Italia e il più grande hub internazionale del Regno Unito, e sarà operato con due frequenze giornaliere.\r

\r

Dal 1° maggio 2026 prenderà il via il nuovo volo intercontinentale per Houston, negli Stati Uniti. Si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno.\r

\r

Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre.\r

\r

Per la Summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia–Torino e Olbia–Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato.\r

\r

Prosegue parallelamente il percorso di integrazione di Ita Airways con il Gruppo Lufthansa, che prevede 63 progetti finalizzati a generare benefici in termini di incremento di ricavi e riduzione di costi.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways sull’estate 2026 con un network di 72 destinazioni","post_date":"2026-02-11T11:49:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770810585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L'iniziativa congiunta dei cinque comuni liguri di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano, presentata in occasione della BIT 2026, rappresenta un modello di turismo outdoor che ha saputo evolversi da una visione pionieristica a una realtà economica consolidata. Questo progetto integrato unisce il tradizionale prodotto balneare ligure con lo sviluppo delle attività nelle aree interne, sfruttando la conformazione unica del territorio che permette di spaziare dal mare ai monti durante tutto l'anno.\r

\r

\r

\r

La Strategia Regionale\r

\r

L'assessore regionale al turismo, Luca Lombardi, ha sottolineato l'importanza di fare squadra tra le piccole realtà locali e ha presentato le linee guida della Regione Liguria dichiarando che la Regione colloca il turismo outdoor al centro della propria strategia di sviluppo territoriale. «Un asset strategico è rappresentato dalla rete regionale dei percorsi che conta oltre 950 tracciati censiti e consente di costruire prodotti turistici integrati tra mare e aree interne. In questo quadro si inserisce il progetto la “Liguria degli Anelli”, che promuove il turismo lento e la transizione digitale del settore, rafforza il cicloturismo e la mobilità sostenibile come strumenti di connessione territoriale e di ampliamento dell'offerta esperienziale. Strategie che includono lo sviluppo delle aree interne, la destagionalizzazione e la promozione del DMS - piattaforma software adottata dalla Regione Liguria per la gestione integrata del turismo». L'outdoor come motore di innovazione turistica e strumento concreto di valorizzazione del territorio.\r

\r

La sinergia tra pubblico e privato, e tra costa ed entroterra, rappresenta un modello scalabile e replicabile per l'intera Regione, dimostrando i benefici del fare squadra per una strategia turistica condivisa.\r

\r

\r

\r

Il Modello Finale Outdoor Region\r

\r

Cinque destinazioni che, pur mantenendo identità e caratteristiche differenti, condividono una strategia comune basata su sostenibilità, qualità delle esperienze all'aria aperta e integrazione tra costa ed entroterra. «Potenziare un'offerta capace di intercettare nuovi modelli di viaggio, sempre più orientati al movimento, al benessere e al contatto con la natura». Il percorso che prende a modello la storia e l'evoluzione di Finale Ligure e della Finale Outdoor Region, che, con oltre 250 trail dedicati alla mountain bike, più di 4.000 vie di arrampicata sportiva e un'ampia rete sentieristica, è oggi punto di riferimento internazionale per il turismo outdoor. Verranno ospitati quest'anno i Campionati Mondiali UCI Mountain Bike Enduro 2026, dal 16 al 18 ottobre. Eventi sportivi internazionali che fungono da strumenti di marketing e promozione per l'intera area, in un processo di contaminazione che si estende ai Comuni limitrofi. Il Consorzio FOR (Finale Outdoor Region), un'aggregazione di oltre duecento aziende private del territorio, è stato un precursore nell'ambito del turismo outdoor in Liguria. La sua storia trentennale dimostra come l'intuizione di alcuni imprenditori, che hanno saputo valorizzare i sentieri esistenti per l'arrampicata e la mountain bike, abbia portato alla nascita di una nuova industria capace di generare un indotto significativo e decine di migliaia di presenze annuali. La tutela del territorio è un presupposto fondamentale per il successo, gestito anche attraverso la \"For You Card\", una loyalty card che finanzia la manutenzione dei sentieri grazie a un sistema di cashback.\r

\r

Anna Morrone\r

\r

","post_title":"Dal mare all’entroterra: il modello turistico ligure che trasforma l’outdoor in un’industria per tutto l’anno","post_date":"2026-02-11T10:00:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["arenzano","finale-ligure","loano","outdoor","pitra-ligure","regione-liguria","varazzeo"],"post_tag_name":["Arenzano","Finale Ligure","Loano","outdoor","Pitra Ligure","Regione Liguria","Varazzeo"]},"sort":[1770804039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Casa Toscana, presso Terme De Montel - dirimpettai dello stadio San Siro a Milano -, presenta in anteprima BIT 2026 il Carnevale di Viareggio. Un evento di grande rilievo per la regione Toscana che va oltre la sfilata canonica e un segmento turistico che rientra a pieno titolo nel segmento del turismo familiare.\r

\r

«È una magia l’intera organizzazione del carnevale. Si tratta di un evento storico di grande attrazione turistica, con una grande peculiarità, la destagionalizzazione. Attrae migliaia e migliaia di persone anche a livello internazionale, non solo come evento annuale. Il carnevale costituisce un'esperienza culturale e turistica continuativa e permanente - spiega Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica -. Attraverso l'occupazione di tutte le strutture, come per gli altri eventi che seguiamo, per esempio Lucca Comics Games che fa grandi numeri, scopriamo che il carnevale non coinvolge solo Viareggio ma tutta l'area della Toscana Nord-Est e Nord-Ovest. Sono eventi che hanno veramente un peso sull’attrazione regionale». \r

\r

«Il Carnevale è una macchina di produzione e promozione turistica non solo per numero di attrattiva di visitatori ma anche per tutto il suo indotto, la quantità incredibile di persone che ne fanno parte, dello spettacolo, di figuranti che seguono i carri, le centinaia di persone per ognuno dei carri e le maestranze. Un segmento di mercato legato all'artigianato, con i grandi maestri di cartapesta. Il Carnevale coinvolge anche l'intero sistema culturale della città con mostre, incontri e presentazioni di libri», aggiunge Tapinassi.\r

\r

Quest’anno sono 6 manifestazioni dal 1° al 21 febbraio e un mese ricco di eventi. Le parate, dette Corsi Mascherati, si svolgono sul lungomare di Viareggio, descritto come un palcoscenico naturale dove sfilano opere fantastiche e allegoriche accompagnate da numerosi figuranti. I carri sono i protagonisti assoluti dell'evento organizzato dalla Fondazione Carnevale dove gli artisti sono liberi di scegliere il tema del proprio carro. Il colore, tema di quest’anno, è anche oggetto di una mostra dedicata presso il Museo del Carnevale che include un'opera, l'Arlecchina anonima, in prestito dalla Galleria degli Uffizi.\r

\r

La Cittadella del Carnevale, spazio creativo dove i maestri artigiani creano le opere allegoriche nei loro laboratori, aggiunge attività per tutto l'anno e un museo all’aperto che permette di vedere i carri e la loro costruzione per l’edizione successiva. Diventa il luogo dove si realizza esperienza museale permanente tra percorsi, visite guidate e laboratori.\r

\r

Anna Morrone","post_title":"Il Carnevale di Viareggio, un motore turistico per tutte le stagioni","post_date":"2026-02-11T09:58:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["casa-toscana","francesco-tapinassi","toscana-promozione-turistica"],"post_tag_name":["Casa Toscana","Francesco Tapinassi","Toscana Promozione Turistica"]},"sort":[1770803881000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Compatta nelle dimensioni ma ricca di contenuti, Malta è una delle destinazioni mediterranee più frequentate e al tempo stesso più chiamate a gestire in modo responsabile i propri flussi turistici. La destagionalizzazione, da obiettivo strategico, sta diventando una componente strutturale del modello di sviluppo. Ne parliamo con Ester Tamasi, Direttore Italia di VisitMalta.\r

Malta è una destinazione molto concentrata: la destagionalizzazione è ormai una necessità strutturale?\r

I numeri confermano una crescita anche nei mesi oltre l’estate, rafforzando la vocazione di Malta come destinazione ideale per tutto l’anno. In soli 316 km² l’arcipelago concentra una varietà di prodotto rara: clima mite, logistica semplice, strutture alberghiere di alto livello, un calendario eventi molto ricco e un’offerta MICE in forte espansione. Questa ricchezza compatta rende la destagionalizzazione concreta e praticabile, perché in ogni periodo dell’anno Malta offre diverse motivazioni di viaggio.\r

A questo si aggiunge un patrimonio storico e culturale che copre oltre 8.000 anni di civiltà, dai templi megalitici ai Cavalieri di Malta fino all’età contemporanea. Un intreccio di identità, paesaggio e comunità che incide profondamente sulle scelte del viaggiatore. Più che una risposta contingente, la destagionalizzazione rappresenta quindi la naturale evoluzione dell’identità turistica maltese.\r

Quali esperienze stanno trainando i flussi nei mesi primaverili e autunnali?\r

Negli ultimi vent’anni Malta ha costruito una nuova narrazione del proprio prodotto turistico, ampliando le opportunità e valorizzando ciò che la rende unica. Questo percorso ha favorito l’emergere di nicchie capaci di attrarre flussi anche fuori stagione. Oggi il turismo maltese è multitarget e multiesperienziale.\r

Tra i segmenti in crescita figurano il diving, grazie ad alcuni dei migliori spot del Mediterraneo; i percorsi di lingua inglese professionale, particolarmente richiesti fuori dall’estate; il wellness, sostenuto dal clima e dagli scenari naturali; Gozo, sempre più apprezzata per autenticità e ritmo lento; e il MICE internazionale, supportato da infrastrutture moderne, hotel di fascia alta e una logistica efficiente.\r

Cosa indicano i dati 2025 e quali trend prevedete per il 2026?\r

Il 2025 si è chiuso con una stima di circa 4 milioni di turisti, con l’Italia stabile tra i mercati principali. Il turismo rappresenta oggi circa il 30% del PIL maltese, considerando l’impatto diretto e indiretto. La crescita è stata sostenuta da una connettività aerea capillare, investimenti infrastrutturali e un’offerta di servizi di alto livello.\r

Guardando al 2026, la parola chiave sarà equilibrio. Le priorità riguardano il rafforzamento delle nicchie a maggior valore aggiunto, una migliore distribuzione dei flussi anche su aree meno note – come Comino, nell’ambito del Progetto Natura 2000 – e un posizionamento sempre più orientato alla sostenibilità. In questo contesto si inserisce anche l’organizzazione, nel 2026, del Global Summit del WTTC, che rafforzerà ulteriormente il profilo internazionale di Malta come destinazione responsabile e di qualità.","post_title":"Malta, una destinazione compatta che punta sull’equilibrio dei flussi","post_date":"2026-02-11T09:45:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["2026","malta"],"post_tag_name":["2026","Malta"]},"sort":[1770803155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Olimpiadi di Milano-Cortina come banco di prova per un ruolo da protagonista della mobilità in occasione dei grandi eventi: punta in alto Busitalia, nelle intenzioni di Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale della società di Trenitalia specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, che ne delinea gli obiettivi nel breve medio termine.\r

\r

Se da una parte \"serve ancora tempo per raggiungere la brand awareness desiderata, rispetto al mio arrivo lo scorso marzo, Busitalia ha compiuto passi avanti. Il nostro obiettivo è quello di essere riconoscibili non solo nel trasporto pubblico locale ma anche nel mercato turistico. E dunque non solo cliente b2c ma anche b2b: vogliamo diventare leader della mobilità legata ai grandi eventi in Italia\".\r

\r

E proprio quella dei \"Giochi invernali è una vetrina privilegiata\" che presenta al mondo Busitalia, con tutte le sue potenzialità \"di diventare leader nel settore Mice. Qualche dato: dallo scorso 23 gennaio, quando sono iniziati i trasporti per le Olimpiadi, abbiamo effettuato ben 46.000 corse, per muovere gli atleti, lo staff, i giornalisti ecc. con un tasso di soddisfazione praticamente del 100%\".\r

\r

E sempre in ottica di eventi, si inserisce \"la partnership siglata nel 2025 con Federcongressi: un contatto importante che ci avvicina a realtà con cui aprire nuove possibilità di collaborazione\".\r

\r

Nel 2026 di Busitalia spicca l'acquisizione di City Sightseeing Italia, \"brand riconosciuto a livello internazionale, che rappresenta un ulteriore tassello che si somma alla filiera trasporti della nostra azienda. Il passeggero di Trenitalia, che viaggia anche per altri motivi, può fruire dell'offerta City Sightseeing e scoprire diverse città\".","post_title":"Busitalia, Lo Piano: \"Saremo leader della mobilità legata ai grandi eventi\"","post_date":"2026-02-11T09:45:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1770803134000]}]}}