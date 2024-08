Las Vegas si conferma destinazione internazionale leisure e business Nota a livello mondiale per il suo mix unico di intrattenimento, sport e lusso, Las Vegas continua a evolversi e a diversificare la propria offerta, con l’obiettivo di attrarre sempre più visitatori internazionali, inclusi i viaggiatori italiani. Nel 2023, infatti, quasi 34.100 italiani hanno scelto Las Vegas come meta, registrando un aumento del 41,5% rispetto all’anno precedente. E in generale il mercato turistico registra una crescita costante, ritornando ai numeri pre pandemia. Nuovi resort ed esperienze Negli ultimi anni, la città ha visto l‘apertura di quattro grandi resort che hanno arricchito l’offerta di lusso. Tra questi, il Fontainebleau Las Vegas, con oltre 3.700 camere inaugurato nel dicembre 2023, seguito dal Resorts World Las Vegas, Virgin Hotels Las Vegas e Circa Resort & Casino, aperti tra il 2020 e il 2021.



“Las Vegas è una destinazione in continua trasformazione, e grazie a queste nuove strutture la città vanta il maggior numero di camere d’albergo di qualsiasi città degli Stati Uniti, con quasi 155.000 stanze disponibili – ha dichiarato Steve Hill, president e ceo della Las Vegas Convention and Visitors Authority – I nuovi resort e le esperienze esclusive che offriamo riflettono il nostro impegno nel proporre ai visitatori qualcosa di unico ogni volta che tornano“. Formula 1 e sport internazionale Dopo il grande successo del Gran Premio inaugurale di Formula 1 nel novembre 2023, che ha venduto 316.000 biglietti durante il weekend di gara, Las Vegas si prepara a ospitare la seconda edizione dell’evento. Il circuito della Strip ha offerto uno spettacolo mozzafiato con oltre 180 sorpassi e velocità che superano i 346 km/h, rendendo la gara un appuntamento imperdibile per gli appassionati di F1.

Non solo la Formula 1, ma anche football, hockey su ghiaccio, basket, baseball, box e molte altre discipline fanno di Las Vegas la capitale mondiale dello sport. Il mercato Mice La Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ha il compito di promuovere il Nevada meridionale non solo come una delle principali destinazioni mondiali per viaggi leisure, ma anche per il business. Gestisce infatti il Las Vegas Convention Center Lvcc, una struttura imponente con 4,6 milioni di piedi quadrati dedicati a riunioni, esposizioni e grandi eventi. La mission è quella di attirare visitatori da ogni parte del mondo grazie a un’offerta che spazia dalle opportunità di business all’intrattenimento di classe mondiale.

Tra le infrastrutture gestite dalla LVCVA spiccano il Vegas Loop, un innovativo sistema di trasporto progettato da The Boring Company, e la Las Vegas Monorail, un sistema sopraelevato lungo 3,9 miglia che collega sette fermate lungo il celebre corridoio del resort. Una destinazione in crescita Il Gran Premio di Las Vegas tornerà dal 21 al 23 novembre 2024, promettendo ancora più spettacolo e coinvolgimento per i fan, con esperienze interattive, spettacoli dal vivo e una vasta offerta culinaria. L’Allegiant Stadium e le numerose residenze artistiche di star internazionali come Adele, Mariah Carey, Shania Twain e Lionel Richie contribuiscono nel consolidare ulteriormente Las Vegas come “the greatest arena on earth”. «Siamo entusiasti di riportare la Formula 1 sulla Strip di Las Vegas. Questo evento non solo attrae i fan dello sport, ma trasforma completamente l’energia della città, rendendola il centro del mondo dello sport e dell’intrattenimento» ha aggiunto Steve Hill. Condividi

