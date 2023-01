La Thailandia ha accolto 86.000 turisti italiani nel 2022. La ripresa prosegue L’Italia si conferma mercato strategico per i flussi verso la Thailandia: nel 2022 il numero dei nostri connazionali arrivati nel Paese ha raggiunto quota 86.000, circa il 30% dei livelli pre-pandemia. , circa il 30% dei livelli pre-pandemia. “La crescita dei turisti italiani in questi mesi di ripresa totale dei viaggi riflette la capacità di ripresa e il dinamismo dell’industria turistica thailandese- osserva Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -. L’aumento costante dei flussi dall’Italia pone la Thailandia sulla rotta per raggiungere l’ambizioso obiettivo di tornare a essere tra le destinazioni più visitate al mondo. Nei prossimi anni il Paese continuerà a svilupparsi ulteriormente come destinazione che offre un valore ineguagliabile ai viaggiatori italiani e internazionali”. Va ricordato che, in linea con la ripresa turistica, dal prossimo 31 marzo il periodo di soggiorno in Thailandia è stato esteso a 45 giorni (da 30 giorni) per i turisti provenienti da paesi/territori aventi diritto all’esenzione dal visto e a 30 giorni (da 15 giorni) per coloro che hanno l’obbligo di visto all’arrivo (VOA). Tuttavia, in considerazione del paese di origine dei turisti potrebbe essere richiesto un risultato Pcr negativo, come nel caso specifico di Cina e India.

L’Italia si conferma mercato strategico per i flussi verso la Thailandia: nel 2022 il numero dei nostri connazionali arrivati nel Paese ha raggiunto quota 86.000, circa il 30% dei livelli pre-pandemia. \r

\r

“La crescita dei turisti italiani in questi mesi di ripresa totale dei viaggi riflette la capacità di ripresa e il dinamismo dell’industria turistica thailandese- osserva Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -. L’aumento costante dei flussi dall’Italia pone la Thailandia sulla rotta per raggiungere l’ambizioso obiettivo di tornare a essere tra le destinazioni più visitate al mondo. Nei prossimi anni il Paese continuerà a svilupparsi ulteriormente come destinazione che offre un valore ineguagliabile ai viaggiatori italiani e internazionali”.\r

\r

Va ricordato che, in linea con la ripresa turistica, dal prossimo 31 marzo il periodo di soggiorno in Thailandia è stato esteso a 45 giorni (da 30 giorni) per i turisti provenienti da paesi/territori aventi diritto all'esenzione dal visto e a 30 giorni (da 15 giorni) per coloro che hanno l’obbligo di visto all'arrivo (VOA). Tuttavia, in considerazione del paese di origine dei turisti potrebbe essere richiesto un risultato Pcr negativo, come nel caso specifico di Cina e India.","post_title":"La Thailandia ha accolto 86.000 turisti italiani nel 2022. La ripresa prosegue","post_date":"2023-01-13T13:23:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673616195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova iniziativa del gruppo Destination Italia, che ha appena sottoscritto strumenti finanziari partecipativi (sfp) in Engagigo, pmi proprietaria del portale www.endu.net. Il tutto con l’obiettivo di sviluppare servizi ad hoc dedicati al segmento di mercato del turismo sportivo. La prima fase della partnership vedrà in particolare lo sviluppo di pacchetti dedicati ai partecipanti alle migliaia di competizioni di endurance organizzate in Italia: maratone, trail running, gare ciclistiche su strada e off-road, nuoto in piscina e mare aperto, sci di fondo, triathlon e gare miste. Già oggi Endu conta su 750 mila utenti registrati, 2.200 squadre sportive e oltre 300 mila iscrizioni online a eventi sportivi. I pacchetti saranno veicolati attraverso il portale stesso e resi disponibili ai tour operator internazionali, clienti b2b di Destination Italia. Nel medio-lungo periodo, la collaborazione prevede poi lo sviluppo di nuovi prodotti turistici esperienziali dedicati agli appassionati di sport outdoor ed endurance, focalizzati su alcuni territori italiani ad alta vocazione e attrattività.\r

\r

“Il nostro gruppo ha grandi ambizioni - spiega l'azionista di riferimento di Destination Italia, Dina Ravera -: la più importante è quella di diventare un market maker internazionale, capace di incidere sull’export del turismo italiano, intercettando e convogliando i flussi di viaggiatori internazionali verso la nostra Penisola, con un forte focus sui segmenti alto-spendenti. Solo negli ultimi due mesi abbiamo annunciato il progetto di acquisizione di Portale Sardegna, un’altra società quotata su Euronext Growth Milan, fortemente sinergica con noi, e il lancio di Destination Beauty: una start-up innovativa focalizzata sul turismo aspirazionale della bellezza italiana. Con l’investimento in Endu, intendiamo proseguire nello sviluppo di servizi fortemente verticali, in questo caso specifici per il segmento degli appassionati di sport di endurance e sport outdoor, che a livello mondiale è costituito da milioni di praticanti in tutto il mondo. Nella sola Italia, si contano oltre un milione di amatori e 100 mila agonisti (fonti: Nielsen ed Endu). Sono comunità coese, organizzate in team e società sportive, che viaggiano regolarmente in gruppo in tutto il mondo per partecipare a gare ed eventi, o anche solo per praticare il loro sport in zone turistiche particolarmente adatte e suggestive. Nella strategia di sviluppo del gruppo, l’offerta di prodotti turistici verticali proprietari, sviluppati e gestiti da noi, è fondamentale per portare in Italia viaggiatori alto-spendenti che ritornano più volte nel tempo, per ragioni diverse e in momenti diversi dell’anno. Anche nel settore sportivo l’Italia ha da offrire destinazioni da sogno. Basti pensare, per esempio, al fascino esercitato dal ciclismo su strada nelle regioni collinari e di montagna del Nord Italia, rese famose nel mondo dal Giro d’Italia. Tuttavia, queste destinazioni vanno proposte agli operatori internazionali proattivamente e soprattutto devono essere valorizzate attraverso offerte turistiche integrate”.","post_title":"Destination Italia punta sul turismo sportivo: al via una partnership con il portale Endu","post_date":"2023-01-13T13:19:10+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1673615950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E il nuovo portale b2b www.bookingmediterraneo.com la grande novità di Mediterraneo To. Lanciato da circa un mese, si tratta sostanzialmente della versione online del back office Grecia dell'operatore bresciano che sulla destinazione ellenica giusto nel 2023 celebra il quarantacinquesimo anno di attività: \"Include circa 6 mila strutture tutte con contratto diretto e disponibilità immediata - spiega l’amministratore, Aleksander Bibe -. Anche sul prodotto web noi offriamo la garanzie dei pacchetti 74ter e la protezione garantita al 100% per tutti gli inconvenienti classici del viaggio. Alle agenzie è ovviamente data la possibilità di prenotare direttamente online, ma noi consigliamo comunque di farci almeno una telefonata per confrontarci insieme sul prodotto migliore e più adatto alle esigenze di ogni singolo cliente\".\r

\r

Con il contributo tra gli altri di questa importante novità Mediterraneo To si prepara dunque a un 2023 che dovrebbe finalmente segnare il ritorno ai livelli pre-pandemia. \"Il 2022 per la verità non è andato affatto male - sottolinea sempre Bibe -. Abbiamo chiuso sui numeri del 2018, raggiungendo un giro d'affari pari a circa l'80% del 2019, che per noi è stato un anno record. La differenza si spiega sostanzialmente con la rinuncia al prodotto mondo, che avevamo lanciato proprio tre anni fa riscuotendo un buon successo. Il problema è che non ci siamo fidati di certe compagnie aeree che ancora ci devono rimborsare alcune cancellazioni di voli di vecchia data\". Nel 2023 il to bresciano pensa comunque di tornare a proporre altre destinazioni oltre al prodotto core composto in primi dalla Grecia e poi da Cipro, Albania e Croazia: \"Già a Capodanno abbiamo reinserito le Maldive, che sono andate ottimamente\", conclude con ottimismo Bibe.","post_title":"Mediterraneo To: nuovo sito b2b con 6 mila strutture a contratto diretto","post_date":"2023-01-13T12:43:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673613826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Ryanair prosegue gli investimenti su Roma con oltre 1000 voli e 16 nuove rotte da Roma per la stagione estiva 2023 operando dalle due basi di Fiumicino e Ciampino, per un totale di 81 voli con un +10% di crescita rispetto alla stagione 2019. Tra le nuove mete spicca Alicante, Cork, Dublino, Spalato, Faro, Palma, Skiathos, Rabat e Tangeri.\r

\r

Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair non nasconde l'ambizione di crescere ulteriormente in Italia presentando a Roma il nuovo piano voli per la prossima estate: \"Roma resta fondamentale e continuiamo ad incrementare il nostro network, oggi possiamo contare su 15 aeromobili basati. Abbiamo notato una ripresa totale del load factor toccando il 94% a ottobre e il mese di gennaio abbiamo riscontrato un picco in termini di booking, inoltre anche l'inverno sta andando molto bene rispetto al preCovid.\r

\"Siamo consapevoli di alcune incognite come guerra e inflazione ma proseguiamo la nostra crescita e miriamo all'obiettivo di 225 milioni di passeggeri. Inoltre, vogliamo trasformare il turismo italiano: abbiamo appena avuto un incontro a Palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani per presentare il nostro piano di sviluppo e per chiedere nuovamente di abolire l'addizionale municipale per tutti gli aeroporti italiani. Se la tassa venisse rimossa Ryanair darebbe il via ad uno sviluppo molto intenso portando ulteriori aeromobili e posti di lavoro. Inoltre - aggiunge O'Leary - ci vogliamo ampliare ancora su Ciampino che è un perfetto city airport, abbiamo chiesto la riduzione delle restrizioni, invitando anche a valutare l'opportunità di sviluppare il terreno intorno per un eventuale revisione dell'aeroporto\". \r

\r

\"La compagnia, in generale, prevede un investimento con 10 nuovi aeromobili basati, uno a Roma, due a Milano e sette in altre basi- conferma Mauro Bolla, country manager Italy Ryanair - queste azioni rispondono alla costante ripresa della domanda di viaggio, l'impiego vede circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese. Evidenziamo anche risultati con segno più anche per il market share, in confronto ad altre compagnie che operano in Italia, che nel 2023 si attesta al 40%, superando Ita, easyJet e Wizz, inoltre quest'ultima ha chiuso due basi e ciò conferma che siamo posizionati molto bene in Italia\". \r

\r

\r

Sul fronte commerciale, sono attive le promozioni, con un booking window e per viaggiare da febbraio a maggio, anche per celebrare i 25 anni del vettore in Italia. ","post_title":"Ryanair, 1000 voli da Roma e 16 nuove rotte. O'Leary: vogliamo rafforzare Ciampino","post_date":"2023-01-13T11:57:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673611039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437277\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Cella[/caption]\r

\r

A scriverla in questo modo pare una contraddizione in termini: nel mercato degli affitti brevi cresce la domanda per locazioni a medio-lungo termine (ossia oltre i 30 giorni). Ma è un fenomeno reale che la società specializzata Halldis ha evidenziato in uno studio ad hoc condotto su un campione di 500 appartamenti distribuiti tra Bologna, Firenze, Roma e Milano. Le prenotazioni per i soggiorni mid-long term dal 2021 al 2022 sono infatti cresciute di oltre il 30%\r

\r

Nel dettaglio, a Bologna sono passate da sei a 15, a Firenze da otto a 46, a Roma da 28 a 117 a Roma e a Milano da 39 a 143. Interessante il dato relativo alla durata media che dal 2021 al 2022 diminuisce alquanto nel caso di Bologna (da 149 a 60 giorni), in modo moderato a Milano (da 129 a 125) e a Roma (da 104 a 100), mentre aumenta leggermente a Firenze (da 78 a 84). Dall’altra parte l’adp (average daily price, prezzo medio giornaliero) cresce in modo apprezzabile a Firenze (da 67 a 86 euro), in maniera modesto a Milano (da 93 a 95) e a Roma (da 85 a 87) e a un ritmo più sostenuto a Bologna (da 32 a 57 euro).\r

\r

“L’incremento della richiesta di soggiorni di lungo-medio termine – afferma Vincenzo Cella, managing director Halldis - va di pari passo con la ripresa del settore degli affitti brevi in generale. E il fatto che le dinamiche tra durata media e prezzi si incrociano in modo coerente, con le prime che si riducono seppur di poco e i secondi che sempre in modo lieve maggiorano, indicano che questa tendenza sarà duratura. Ciò implica per noi gestori professionali la necessità di mettere a punto un modus operandi dedicato, che integri e vada oltre quello per gli short rental (da meno di 30 giorni al solo weekend): un cliente che vuole una casa in affitto per un mese e più, necessita per esempio di un insieme di dotazioni più completo rispetto a quello di chi vi dimora il fine settimana. Anche i portali della distribuzione su cui ci appoggiamo sono differenti, spesso specifici e dedicati: è quindi necessaria una relazione particolare tra noi property manager e i canali.”\r

\r

[caption id=\"attachment_437278\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Michele Diamantini,[/caption]\r

\r

“Il Covid – aggiunge Michele Diamantini, ceo di Halldis – ha rappresentato un momento di pausa per il settore, ma la ripresa cui assistiamo, con un 2022 superiore ai dati pre-pandemici, dimostra che la formula degli affitti brevi ha margini di crescita notevoli. La richiesta di affitti di medio-lungo termine riflette il nuovo modo di vivere e lavorare: dallo smart working all’affermarsi del fenomeno del cosiddetto bleisure travel (dall’unione di business e leisure); il fatto cioè che un professionista decida di lavorare alcuni periodi dell’anno in un Paese straniero e porti con sé la famiglia, così da conciliare lavoro, relax e turismo di qualità. A maggior ragione ci saranno sempre più da un lato la necessità di una gestione professionale degli immobili e delle proprietà, dall’altro la richiesta di abitazioni costruite e arredate per queste finalità, magari completate da parti comuni, servizi per le attività sportive delle famiglie e gli interessi culturali di ciascuno. Tale tendenza si verificherò non solo nei centri storici delle nostre città, ma in località secondarie, sui laghi o montagne minori: un ambito nel quale spesso sono censite molte delle seconde case. È auspicabile pensare anche a forme flessibili di durata tra short e mid-long term, a tutto vantaggio dei proprietari.”","post_title":"Halldis, affitti brevi: cresce la richiesta per locazioni a medio-lungo periodo","post_date":"2023-01-13T11:00:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673607629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437268\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Foto di Maxime d'Angeac e Martin Darzacq[/caption]\r

\r

Dopo Ritz-Carlton, Four Seasons e Aman un altro brand alberghiero si lancia nel business delle crociere. Il gruppo Accor ha infatti appena annunciato il lancio della Silenseas, nave a vela in costruzione presso gli Chantiers de l'Atlantique per il proprio marchio Orient Express. L'unità offrirà 54 suite della dimesione media di 70 metri quadrati, due piscine, un paio di ristoranti, un bar, un anfiteatro e uno studio di registrazione, nonché uno spazio wellness con aree per trattamenti spa e sessioni di meditazione. L'architetto Maxime d'Angeac sta curando il design degli interni, mentre lo studio Stirling Design International si occupa dell'architettura esterna della nave, il cui debutto è previsto per il 2026.\r

\r

Stando a quanto comunicato da Accor, la Orient Express Silenseas sarà dotata di una \"tecnologia velica rivoluzionaria\" chiama SolidSail e costituita da tre vele rigide, nonché di altrettanti alberi inclinabili di oltre 100 metri di altezza. Un sistema che sarebbe in grado di garantire il 100% dell'energia necessaria alla propulsione della nave in \"condizioni climatiche ideali\". L'unità sarà inoltre provvista di un motore a gas naturale liquefatto e sarà configurata per poter utilizzare il combustibile a idrogeno, una volta che la tecnologia relativa sarà completamente sviluppata.","post_title":"Prosegue l'attrazione fatale tra hotellerie e crociere: in arrivo la Orient Express Silenseas","post_date":"2023-01-13T10:39:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673606346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia e l'aeroporto di Forlì consolidano la partnership nata con l'avvio delle operazioni della compagnia aerea lo scorso luglio. Sul Ridolfi il vettore posiziona due aeromobili, un Atr72-600 (68 posti) e un Boeing 737-700 (148 posti) che, con l'introduzione dell'orario estivo il prossimo 26 marzo, serviranno un network di 18 destinazioni (10 nazionali e 8 internazionali). Da Forlì si volerà verso la Sicilia e precisamente su Catania, Trapani, Lampedusa, Pantelleria e Comiso; la Sardegna, con Olbia, Cagliari e Alghero; infine, Brindisi e Napoli. La rete internazionale includerà: Lourdes e Mostar, Zara e Dubrovnik, Zante e Cefalonia, Belgrado e Oradea.\r

\r

La partnership si allarga poi fino alla condivisione del rischio operativo tra i soggetti coinvolti su tutte le rotte domestiche già operate dal vettore la scorsa estate (Napoli, Brindisi, Alghero, Catania, Trapani, Lampedusa e Olbia) che saranno vendute sia da Aeroitalia sia da Go To Travel, la neonata società di tour operating controllata al 100% da F.A. Srl (società di gestione del Ridolfi) che agirà sul mercato in qualità di agente di viaggio di Aeroitalia. In parallelo, Go To Travel potrà avvalersi dei canali di distribuzione di Aeroitalia per commercializzare anche le altre rotte operate. L‘obiettivo condiviso è quello di raggiungere un volume complessivo di oltre 100.000 passeggeri in arrivo/partenza da Forlì nel 2023.\r

\r

\"Attraverso questo lavoro congiunto siamo arrivati a definire un modello ancora più evoluto di partnership che lega ora in maniera ancora più stretta Forlì al vettore italiano\" commenta Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. srl e di Go To Travel Srl. “Aeroitalia è orgogliosa di proseguire la partnership con F.A. e di poter supportare la crescita di Go To Travel e con essa quella dello scalo romagnolo che sta contribuendo allo sviluppo delle attività economiche del territorio” sottolinea Gaetano Intrieri, ceo del vettore.","post_title":"Aeroitalia amplia l'intesa con lo scalo di Forlì. Decolla il tour operator Go To Travel","post_date":"2023-01-13T09:11:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673601102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia si appresta a introdurre, dal prossimo giugno e previa approvazione governativa, una nuova tassa di 300 bath (poco più di 8 euro) per i turisti stranieri che entrano nel Paese. Secondo quando spiegato dal Ministro del Turismo e dello Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, ripreso dal Bangkok Post, l'importo raccolto sarà utilizzato per un ulteriore sviluppo delle destinazioni turistiche nonché per il supporto a eventuali spese mediche dei visitatori coinvolti in incidenti.\r

\r

\"Le tasse non saranno applicate agli stranieri con permessi di lavoro e lasciapassare di frontiera\", ha precisato Ratchakitrakparn, aggiungendo che il Paese si aspetta circa 25 milioni di arrivi turistici quest'anno, rispetto agli 11,8 milioni dell'anno scorso; nel 2019 i visitatori avevano raggiunto la cifra record di 40 milioni, di cui oltre 11 milioni provenienti dalla Cina.\r

L'industria turistica rappresenta un settore cruciale per la Thailandia e contribuiva a circa il 12% del prodotto interno lordo del Paese, prima della pandemia.\r

\r

Si prevede che la spesa turistica raggiungerà almeno 2,38 trilioni di baht quest'anno, ha dichiarato Phiphat. ","post_title":"Thailandia: in vigore dal prossimo giugno la tassa turistica per i visitatori stranieri","post_date":"2023-01-12T13:15:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673529350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bonza ha finalmente ottenuto il certificato di operatore aereo, passo fondamentale e necessario per il decollo della compagnia, dopo lunghi ritardi. La nuova low cost australiana (il cui nome, Bonza, può essere tradotto come \"eccellente\" o \"di prima qualità\") ha dichiarato su Linkedin di essere al lavoro per lanciare la vendita dei biglietti dall'hub di Sunshine Coast.\r

\"Con l'approvazione (dell'Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile), il 2023 sarà un anno ancora più importante per il turismo nazionale. Non vediamo l'ora di collegare le comunità e, a nostra volta, di stimolare nuovi mercati per l'industria del turismo nazionale australiano\".\r

\r

Bonza è sostenuta dalla società di private equity 777 Partners di Miami, che possiede anche l'operatore low-cost canadese Flair Airlines. Nell'agosto 2022 la compagnia aerea ha preso in consegna il suo primo Boeing 737 Max 8, proveniente dal portafoglio ordini di 777 Partners. Ha tre Max 8 nella sua flotta.\r

\r

Il business model della low cost prevede servizi point-to-point da città secondarie in Australia, evitando di operare all'interno del \"triangolo d'oro\" di Brisbane, Sydney e Melbourne. Inizialmente il lancio era previsto per settembre 2022, ma è stato posticipato a causa del ritardo della consegna del Coa da parte delle autorità di regolamentazione australiane.","post_title":"Bonza Airline: la low cost australiana ottiene il certificato di operatore aereo","post_date":"2023-01-12T12:16:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673525772000]}]}}