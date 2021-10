La Sassonia è destinazione partner ufficiale dell’Itb di Berlino, dal 9 al 13 marzo 2022

La Sassonia è il partner ufficiale di Itb Berlin 2022, in calendario dal 9 al 13 marzo prossimi: dopo esserne stata la destinazione culturale nel 2021, la regione di Dresda e Lipsia raggiunge il culmine della partnership con Itb in un momento di favorevole ripresa per i viaggi culturali, aggiudicandosi un ottimo posizionamento sulla scena del turismo internazionale.

La partnership con Itb Berlin sarà promossa sia online sia offline con il lancio di una nuova key visual realizzata da Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, disponibile in quattro versioni per offrire una presentazione equilibrata delle attrazioni culturali e naturali della Sassonia. “Era importante per noi visualizzare le eccezionali attrazioni culturali e turistiche della Sassonia in modo attuale, abbastanza audace, che ispirasse fiducia e che fosse soprattutto accattivante”, ha affermato Veronika Hiebl, amministratore delegato di Tmgs.

La partnership ufficiale del prossimo anno con Itb Berlin offre alla Sassonia una grande opportunità per promuovere se stessa all’industria del turismo in tutto il mondo come destinazione eccezionale per viaggi di cultura all’insegna del turismo cittadino ma offrendo al contempo un’esperienza naturalistica unica”, ha affermato Barbara Klepsch, ministro della cultura e del turismo della Sassonia. “La Sassonia mostrerà tutto ciò che le persone desiderano: arte, cultura, città vivaci e straordinarie attrazioni naturali”.