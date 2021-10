La Grecia accelera sull’autunno: esperienze e prodotti tutti da vivere

La Grecia rinsalda una volta di più il forte legame con il mercato Italia “a maggior ragione quest’anno, dopo mesi così complicati – afferma Konstantinos D. Zikos, deputy secretary general del ministero del turismo -. A sottolineare quanto contiamo sui flussi italiani ma anche per ringraziarli di avere scelto quest’estate la Grecia come destinazione di vacanza, sono venuto qui a Rimini personalmente, per la prima volta. La Grecia è stata percepita come una destinazione sicura e questo per noi è stato un grande risultato, dopo gli ingenti investimenti e sforzi messi in campo dal governo per garantire al meglio la sicurezza di cittadini e visitatori”.

L’estate greca, che ha visto un totale di oltre 6 milioni di turisti stranieri, ora si allunga all’autunno “con i mesi di settembre e ottobre che ci stanno dando soddisfazione, ma il nostro obiettivo resta quello di attrarre un maggior numero di visitatori anche nei prossimi mesi invernali. La Grecia ha tanto da offrire, tra prodotti diversi che vanno ben oltre il mare, e numerose esperienze per tutte le tipologie di turisti. Esperienze tutte da vivere”.

Per il 2022 il traguardo è naturalmente quello di tornare “ai risultati record del 2019, con oltre 23 milioni di arrivi totali (crocieristi esclusi) e più di 1,6 milioni di italiani”.