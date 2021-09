La Giordania promuove Petra, Wadi Rum e Aqaba con un ricco calendario di eventi

La Giordania accende i riflettori sul cosiddetto ‘Triangolo d’Oro’ del Paese e cioè l’area che include Petra, Wadi Rum e Aqaba. Per questo l’Autorità di Zona Economica Speciale di Aqaba (Aseza) ha lanciato la campagna nazionale “Hawa Janoubi”: l’iniziativa prevede un ricco calendario di eventi nelle tre località che partono all’inizio di settembre per proseguire sino alla fine dell’anno. Il calendario comprende un gran numero di eventi unici, progettati per individui e famiglie, e comprendono arte, musica, sport e cultura.

“Hawa Janoubi” porterà a una crescita economica destinata a ricostituire i vari settori dell’ospitalità dopo che gli effetti negativi della pandemia. Abed Al Razzaq Arabiyat, amministratore delegato del Jordan Tourism Board ha sottolineato lo stesso Jtb sarà protagonista nel promuovere questo calendario di eventi; ha inoltre ricordato che il Triangolo d’Oro è una destinazione favorita dai turisti arabi e internazionali, e che il Jtb comprende pienamente l’importanza di questo settore, e la necessità di promuovere la campagna sia a livello domestico sia a livello internazionale.