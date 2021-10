Isole Cook: al lavoro per la ripartenza, tra nuovo prodotto e collaborazione col trade

Le Isole Cook tendono la mano al mercato italiano in attesa i una prossima riapertura, un bacino che fino al 2019 si posizionava al terzo posto in Europa per arrivi e al secondo per revenue. “L’arcipelago è stato aperto brevemente con un corridoio sperimentale con la Nuova Zelanda, tra maggio e agosto 2021, periodo in cui entrambe le nazioni erano completamente Covid-free. Il corridoio è stato purtroppo richiuso per precauzione, dopo la manifestazione di alcuni casi in Nuova Zelanda. Si prevede ora di riaprire gradualmente a più nazioni, con le dovute precauzioni, tra fine 2021 e inizio 2022 – afferma Nick Costantini, gm Southern Europe per Cook Islands Tourism Corporation, che prosegue – sono curioso di vedere lanciate le nuove destinazioni ed esperienze possibili all’interno del gruppo delle 15 isole. Le Cooks rispondono appieno ai nuovi desiderata del turista post-Covid, in cerca di natura incontaminata e protetta, culture valorizzate e senso di comunità solidale, perciò guardo con ottimismo ad una ripresa nel 2022 con i fiocchi”.

Dal punto di vista del target, le Cooks continuano a guardare al settore wedding e al segmento natura e avventura; il prodotto vede un ruolo primario per il luxury: grazie alla Premium Collection firmata dall’operatore locale Turama Pacific, che continua ad assicurare assistenza in loco in lingua italiana, e in collaborazione col vettore domestico Air Rarotonga, sarà possibile vivere esperienze estremamente ricercate e personalizzabili alla scoperta di tradizioni quasi dimenticate e di luoghi incontaminati e fino a poco tempo fa inaccessibili, come gli esclusivi atolli del Nord in Jet privato. Le novità riguarderanno anche le strutture, con l’apertura di nuovi boutique resort e ville di lusso.

“Anche nel 2022 continueremo ad investire su media e social: sono previste azioni di direct marketing con alcuni dei più prestigiosi gruppi editoriali del turismo, con pacchetti in collaborazione con vettori e tour operator a disposizione del trade italiano ricordiamo il Cook Islands Specialist, la nuova piattaforma di formazione online, in lingua inglese, che offre la possibilità di seguire lezioni tematiche per avere una prima infarinatura sulla destinazione, sulle principali isole e le attività a disposizione”.