Irlanda, Ercolini: “Riporteremo al più presto i flussi dall’Italia ai livelli pre-Covid”

“Riportare il mercato italiano al posizionamento pre-Covid, che lo vedeva al sesto posto tra i principali bacini turistici di riferimento. Anzi, possibilmente migliorando questo livello”: Marcella Ercolini, da inizio ottobre al timone di Turismo Irlandese in Italia, traccia già con decisione la rotta del suo mandato.

Nel 2019 erano stati oltre 375.000 gli arrivi italiani in Irlanda, mentre a livello globale la classifica dei visitatori stranieri vedere primeggiare il mercato statunitense, seguito dal Regno Unito.

Una “mission possibile” considerati i plus della destinazione, molti dei quali oggi più attuali che mai in relazione alle esigenze dei turisti post-pandemia: “Ovviamente gli spazi aperti e poco densamente abitati, la possibilità di godere appieno della natura e di esperienze outdoor, che coprono un’ampia varietà di interessi, da quello sportivo all’enogastronomia. Senza dimenticare il vantaggio legato al fatto di essere una meta europea: quindi con norme molto simili a quelle in vigore in Italia e più facilmente raggiungibile”. A proposito di norme, “a fine ottobre il Governo ha previsto un ulteriore allentamento delle misure restrittive legate alla prevenzione del Covid”.

Sempre più salda la collaborazione con operatori e agenzie di viaggio, mentre la promozione è già entrata nel vivo con le “campagna di comunicazione “Premi il tasto verde” e quella dedicata alla Wild Atlantic Way”.