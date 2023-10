Irlanda, Ercolini: “Destinazione da vivere fuori dai circuiti più battuti, in ottica sostenibile” L’Irlanda entra a grandi passi nell’autunno, con un focus sulle città di Dublino, Galway, Cork e Belfast “che diventano punti ideali di partenza per scoprire i dintorni molto interessanti, da vivere attraverso le più diverse esperienze: dallo sport alla gastronomia passando dalla natura”. Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia, vede “una domanda che continua a mantenersi elevata, come confermano operatori e compagnie aeree”. Proprio i collegamenti aerei dall’Italia programmati per l’inverno registrano un significativo incremento “+118% rispetto alla stagione 2019”. In fiera a Rimini con “il meglio della nostra industria turistica, quest’anno rappresentata da nove partner arrivati da tutto il Paese, da Sud a Nord” l’ente punta a “mantenere un dialogo aperto con il trade, con l’obiettivo ultimo di promuovere un viaggio sempre più sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma anche da quello economico e sociale. Ciò significa educare i viaggiatori ma anche gli agenti di viaggio a proporre l’Irlanda lungo tutto l’arco dell’anno e fuori da quelle che sono le mete più trafficate”. Condividi

