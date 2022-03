Il Sudafrica semplifica le regole di ingresso per i viaggiatori vaccinati

Il Sudafrica toglie le restrizioni imposte per limitare la diffusione del Covid-19: l’annuncio è arrivato dal presidente Cyril Ramaphosa che, citato dalla Bbc, ha dichiarato come dalle ricerche locali emerge una sorta di immunità al virus diffusa tra il 60 e l’80% della popolazione a causa di un precedente contagio o grazie alla vaccinazione.

Le nuove norme prevedono la riapertura al pubblico di stadi, teatri e locali con l’obiettivo di rilanciare lo sport, il turismo e il settore dello spettacolo. Tuttavia, nelle sedi menzionate luoghi menzionati ci si dovrà assicurare che le persone siano state vaccinate o abbiano fatto un tampone con esito negativo entro 72 ore dall’ingresso e la capienza dovrà essere al 50% rispetto alla capacità del luogo.

I viaggiatori internazionali completamente vaccinati (due dosi) non sono più tenuti a produrre un test Pcr negativo, ma il solo certificato di vaccinazione, mentre chi non è vaccinato oppure non ha completato il ciclo, può comunque entrare in Sudafrica presentando l’esito negativo di un test Pcr da effettuare non più di 72 ore prima dell’arrivo nel paese.

Il mese prossimo il governo introdurrà una nuova legislazione che, tra le altre misure, eliminerà l’auto-isolamento obbligatorio per le persone asintomatiche.