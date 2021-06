Il Regno Unito rivede la green list: entrano Malta e altre destinazioni leisure

Il Regno Unito ha aggiornato l’elenco dei paesi inclusi nella propria green list, aggiungendo alcune destinazioni molte care ai britannici quali Malta, le Baleari e diverse isole dei Caraibi.

Il primo ministro Boris Johnson ha anche indicato una riapertura molto più significativa ai viaggi internazionali “più avanti, durante l’estate, per coloro che avranno completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi” (probabilmente in agosto) riporta oggi il Financial Times.

In realtà, soltanto Malta è stata aggiunta alla lista verde standard, che consente ai turisti di viaggiare all’estero senza la necessità di osservare un periodo di quarantena al loro ritorno in Gran Bretagna, mentre più di una dozzina di destinazioni sono state posizionate in una “lista verde controllata“. Quest’ultima categoria include ad esempio le Baleari, Madeira, Antigua e Barbuda, Anguilla, Barbados, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominica, Grenada, Turks and Caicos.

In pratica, i viaggiatori di ritorno dai Paesi in “lista verde controllata” non sono tenuti all’obbligo di quarantena, ma devono essere consapevoli che sono a maggior rischio di Covid-19 e potrebbero quindi essere bruscamente rimossi dalla lista verde prima della prossima data di revisione prevista per il 15 luglio. Un’eventualità, quest’ultima, destinata a creare non poca confusione tra i viaggiatori…