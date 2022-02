Il Qatar rilancia sull’up-level: crociere di lusso in superyacht con Emerald Cruises

Qatar Tourism aggiunge un nuovo tassello alle iniziative che, in linea con la Vision 2030, puntano al segmento di mercato up-level con il debutto da Doha di nuove crociere di lusso per superyacht in collaborazione con Emerald Cruises.

Dal gennaio 2023, Emerald Azzurra offrirà un itinerario di otto giorni e sette notti con partenza da Doha e tappa nelle seguenti destinazioni: isola Sir Bani Yas, Abu Dhabi; Khasab, Oman; Fujairah, Emirati Arabi Uniti; Zighy Bay, Oman; e Dubai, oltre al percorso in senso inverso.

La notizia è stata resa nota mentre prosegue la costruzione del Grand Cruise Terminal situato nel centro di Doha, nelle vicinanze del Museo di Arte Islamica e del Souq Waqif. Il terminal sarà in grado di ospitare due meganavi e offrirà svariate attrazioni, tra cui un acquario e una galleria d’arte.

“Stiamo ampliando la nostra proposta di valore turistico in linea con la strategia nazionale Qatar National Vision 2030 – afferma Berthold Trenkel, chief operating officer di Qatar Tourism – e siamo entusiasti di accogliere viaggiatori da tutto il mondo desiderosi di sperimentare il meglio dell’ospitalità del Qatar, sia in mare sia nella destinazione. Il via ai nuovi itinerari con Emerald Cruises rappresenta un altro passo nella realizzazione di questa Vision. Il Qatar offre un’incredibile varietà di hotel, ristoranti, attività e luoghi di interesse culturale di cui gli ospiti possono godere prima e dopo la propria crociera, nella totale libertà di esplorare il Qatar a proprio piacimento”.

Con una lunghezza di 110 metri, il superyacht Emerald Azzurra è in grado di ospitare 100 persone. Gli ospiti hanno a disposizione uno Sky Bar, una lounge e un ponte panoramico, un’area benessere, infinity pool e una piattaforma galleggiante che ospita diversi water toys, tra cui seabob e paddleboard. “In collaborazione con Qatar Tourism, i nostri ospiti potranno sperimentare in prima persona e in perfetto stile da yacht di lusso – aggiunge Rob Voss, ceoo di Scenic Group, di cui Emerald Cruises fa parte -, la coinvolgente bellezza e ospitalità della regione del Golfo, e in particolare del Qatar. Sarà un’esperienza magica”.