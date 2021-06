Il Principato di Monaco lancia la campagna estiva dedicata alla Francia e al resto d’Europa

Il Principato si prepara alla ripartenza e lo fa con un messaggio d’invito che segna sia la fine di una lunga attesa, ma soprattutto l’inizio di una nuova speranza. Ecco allora che l’Ufficio del Turismo rilancia la sua campagna di comunicazione con un claim che evolve per dare finalmente il bentornato ai visitatori: il celebre “Monaco For You” diventa “Monaco For you. At last!“.

La campagna si articola in 20 visual accuratamente ideati per dare risalto ai 10 temi chiave che costituiscono la diversità dell’offerta turistica di Monaco: benessere, gastronomia, cultura, famiglia, romanticismo, sport, turismo responsabile, giochi e casinò, weekend e shopping.

La campagna arriva a ridosso della stagione estiva 2021 e abbraccia tutti i segmenti del turismo leisure; sarà dispiegata con priorità al mercato francese (Parigi e capoluoghi di regione) ed europeo. Un secondo lancio della campagna è previsto nel continente americano, asiatico e in Oceania a partire dalla seconda metà del 2021.

Tv, digital, social e Pr compongono il media mix scelto per raccontare la ricca offerta estiva del Principato, la campagna infatti sarà visibile su spot televisivi, riviste di viaggio e media settoriali (sia digitali che cartacei), ma anche sui social network.