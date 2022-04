Il Giappone resta off limits per i turisti, malgrado l’allentamento delle norme di ingresso

Il Giappone compie un piccolo passo in avanti lungo la strada della riapertura dei propri confini, ma per i turisti il Paese resta, al momento, ancora off limits. Il governo di Tokyo prevede infatti di eliminare il divieto di ingresso per gli stranieri provenienti da 106 paesi tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, da domani 8 aprile.

Secondo quanto riferito da Reuters, il ministero degli Esteri ha infatti spiegato in un aggiornamento che gli stranieri con scopi turistici non sanno ancora ammessi nel paese.

Il Giappone ha chiuso le proprie frontiere alla maggior parte dei viaggiatori stranieri dai primi giorni della pandemia nel 2020, e solo recentemente ha accettato l’ingresso di limitati flussi di studenti e uomini d’affari. Con questa ultima ‘apertura’ il Paese manterrà comunque le sue porte chiuse a 56 paesi.

In parallelo, la quota giornaliera di visitatori stranieri in Giappone in aprile sale a quota 10.000 rispetto a quella precedente di 7.000.