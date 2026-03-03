Gli italiani amano la Germania: facile da raggiungere e meta di proposte per tutti Nell’intera Germania l’aumento del 4% di pernottamenti stranieri registrato a dicembre 2025 conferma l’andamento positivo dell’incoming; Tourism Economics prevede una crescita del 3,2% nel 2026. Petra Hedorfer – presidente del cda della Dzt, l’Ente germanico per il turismo – ricorda che «Nel 2026 le condizioni generali dei viaggi internazionali sono state volatili a causa dei conflitti globali, ma la Germania continua ad essere una delle principali destinazioni turistiche. Il nostro eccellente posizionamento nel turismo urbano e culturale, i paesaggi naturali unici e un ottimo rapporto qualità-prezzo costituiscono una buona base di partenza nella concorrenza internazionale». È Agata Marchetti, direttore dell’Engt Italia, a presentare i dati del nostro paese: «Nel 2025 gli italiani che sono andati a scoprire la Germania hanno generato oltre 3,4 mln di pernottamenti. Il visitatore italiano si sposta per un city-trip, ma poi prolunga il soggiorno, oppure si ferma più a lungo e fa viaggi itineranti (24%). Tanti scoprono la Germania e poi tornano (69%) e molte sono le famiglie con figli (35%). L’età media del viaggiatore e di 43,7 anni, mentre la durata media del soggiorno è di 5,2 giorni. Si va in Germania per leisure (65%), ma sta crescendo anche il viaggio business (21%) e ci sono tante forme miste tra leisure e workation (14%). I nostri ospiti arrivano per il 52% dal Nord Italia – la Germania è una destinazione di prossimità – per il 20% dal Centro Italia e per il 28% dal Sud e dalle Isole, favoriti dai nuovi collegamenti aerei. Ita Airways offre infatti 118 voli settimanali da Milano Linate e Roma Fiumicino verso Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf; easyJet opera collegamenti giornalieri da Linate per Francoforte, Amburgo e Monaco e 4 nuove rotte da Malpensa per Amburgo e Düsseldorf. Sono giornalieri i voli di Condor da Roma e Milano Linate per Francoforte, mentre dal prossimo mese di giugno Volotea fornirà collegamenti giornalieri da Firenze verso Berlino». Le motivazioni di viaggio del turista italiano e le novità dell’offerta turistica «Per gli italiani, la varietà e la qualità dell’offerta sono fattori di importanza superiore alla media rispetto ai visitatori di altri paesi. – prosegue Marchetti – Tra i principali motivi di viaggio ci sono l’arte e la cultura, la varietà e qualità dell’offerta, le città e l’atmosfera, anche quella naturale. Si raggiunge la Germania soprattutto in aereo (60%) e in macchina (26%), vista la prossimità. Nel 2024 i viaggi in treno sono aumentati del 140% rispetto all’anno precedente e il dato è passato dal 2 al 7%. Da maggio a ottobre sarà disponibile un collegamento tra Monaco e Ancona, sulla riviera Adriatica, mentre il prossimo dicembre partirà un collegamento diretto con il Frecciarossa da Milano e Roma fino a Monaco di Baviera e, nel 2028, anche da Roma a Berlino. A giugno 2026 prendrà il via il collegamento ferroviario di European Sleepers tra Milano e Colonia. Il 2026 dell’Engt è strutturato su 4 campagne che si svilupperanno nei prossimi mesi: “Next Stop Travel Destination Germany”, “Culinary Germany”, “Simply Feel Good” e “Season’s Greetings”. Tra le proposte di questo 2026: quest’anno ricorrono i 150 anni della fondazione del Festival di Bayreuth da parte di Richard Wagner. Ancora oggi l’evento musicale si svolge nel suggestivo Festspielhaus sul Grüner Hügel, il teatro ideato dallo stesso compositore per esaltare la sua visione artistica e acustica. L’anniversario sarà arricchito da eventi collaterali in tutta la città e nel territorio, con concerti, mostre e installazioni che offriranno un’immersione nel mondo di Wagner e nella storia del festival. “Manifesta 16 Ruhr”, la biennale nomade europea di arte contemporanea, approderà nella regione industriale della Ruhr. Al centro della 16esima edizione il progetto “This is not a church”, incentrato sulla trasformazione in spazi per la cultura e la vita sociale delle chiese costruite nel dopoguerra — molte delle quali oggi non più utilizzate — in nuovi spazi dedicati alla cultura e alla vita civica. La nuova galleria Nature Inside dedicata al romanticismo che si trova nel Museo della Pomerania programmerà eventi dove l’arte incontra la tecnologia, come la mostra in corso dedicata al pittore Caspar David Friedrich. A Lipsia, invece, si potrà visitare il Digital Art Center nel Kunstkraftwerk/ex-centrale elettrica, dove sono in corso due mostre immersive: la prima dedicata a Frida Kahlo e la seconda, annuale, dal titolo “Leuchtende Freiheit”, sulla rivoluzione pacifica del 1989 che iniziò proprio a Lipsia e ha portato alla caduta del Muro di Berlino. A Lipsia si potrà anche seguire un percorso in 26 tappe dedicato a Wagner. A maggio a Norimberga, aprirà in via sperimentale il Centro di Documentazione dell’area del Congresso del Reich, completamente ristrutturata. È un progetto ambizioso, di grande importanza culturale, sociale e politica, un luogo per l’educazione storico-politica. Da gennaio a dicembre 2026, l’area metropolitana di Francoforte RheinMain è World Design Capital 2026 e sono in programma eventi, mostre, installazioni urbane e workshop. Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della Strada Barocca dell’Alta Svevia: 860 chilometri, quattro itinerari e oltre 50 tappe che costituiscono una delle più antiche strade culturali e turistiche della Germania. Berlino, centro di design di importanza internazionale, ha organizzato quest’anno il nuovo festival “DesignDays Berlin”, mentre Treviri – ricca di testimonianze del suo passato romano – celebra il 40° anniversario come patrimonio mondiale dell’Unesco. Significative le proposte legate alla natura e adatte alle famiglie. Nella Bassa Sassonia, a soli 30’ da Hannover, si trova il lago SteinhuderMeer, dove la prossima estate aprirà lo SkyLoop: un arco panoramico di 40m. Nelle varie regioni tedesche, i Lander, ci sono tanti labiriti da scoprire con i bambini, mentre verrà inaugurato nella Foresta Bavarese il nuovo bike-park Arber con flow trail, jump line e anche percorsi dedicati ai piccoli. Interessanti le innovative proposte per il pernottamento, che vanno dalle aree di campeggio sulla spiaggia del Mar Baltico agli hotel-fienili del Wild-Berghof Buchet, immersi nella natura e dove vivere tante attività. Senza dimenticare il lusso discreto del Chiemgauhof il Retreat esclusivo realizzato dall’architetto milanese Matteo Thun sulle rive del Chiemsee.

\r

«Questa per noi è la fiera più importante per la Germania è il primo mercato per il nostro Paese - ha iniziato l'ad di Enit, Ivana Jelinic -. Questa è l'occasione per lanciare il programma che vede coinvolte tre regioni italiane, Sicilia, Calabria e Sardegna che hanno avuto delle difficoltà a causa dell'uragano Harry. Vorrei dire in questa occasione, che le regioni sono perfettamente in grado di ricevere i turisti. Naturalmente la campagna di supporto si rivolgerà anche in altri Paesi, Francia Spagna e altre». \r

\r

«Sarà una campagna on top nelle diverse regioni d'Italia con particolare interesse per queste tre - ha affermato il direttore marketing di Enit, Marino Bonavolontà -. Abbiamo scelto una campagna che lavora là dove è necessario. Voglio dire che sono regioni che hanno un impatto fortissimo sul turismo italiano. E questo sia sul turismo italiano che internazionale. Per la Calabria ci focalizzeremo su Germania, Regno Unito, repubblica Ceka e Polonia. Per la Sardegna, dalla Germania, Svizzera e dalla Francia, mentre per la Sicilia Francia, Stati Uniti e Regno Unito».\r

Mercato e regioni\r

Il mercato è stato diviso in tipologie: mercato domestico e internazionale. Il progetto si rivolge anche ai mercati di seconda fascia. insomma quelli che non presentano flussi enormi, come per esempio, l'Australia, il Benelux, l'Austria. \r

\r

Hanno parlato infine gli assessori regionali coinvolti nella campagna. Ha iniziato Giovanni Calabrese, assessore regionale al turismo della calabria, che naturalmente ringraziato il governo per questo programma che punta a rilanciare il turismo in una terra che è stata toccata dall'uragano. «Stiamo lavorando intensamente - ha detto l'assessore per ripristinare le aree colpite, e siamo già ad una buona fase». L'assessore ha poi elencato le straordinarie bellezze della Calabria.\r

\r

Franco0 Cuccureddu, assessore al turismo della Sardegna ha parlato delle grandi potenzialità dell'isola. «Dopo l'uragano Harry molte notizie hanno dato come distrutte parecchie spiagge. Questo non è vero. Cala Goloritze, che è stata giudicata la spiaggia più bella del mondo è perfetta. Come del resto le altre spiagge sarde». Questa campagna è molto importante proprio per invertire la narrazione a livello internazionale». \r

\r

","post_title":"L'Enit all'Itb di Berlino. Forte campagna per Calabria, Sardegna e Sicilia","post_date":"2026-03-03T15:03:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","senza-categoria"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1772550209000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’intera Germania l’aumento del 4% di pernottamenti stranieri registrato a dicembre 2025 conferma l’andamento positivo dell’incoming; Tourism Economics prevede una crescita del 3,2% nel 2026. Petra Hedorfer - presidente del cda della Dzt, l’Ente germanico per il turismo - ricorda che «Nel 2026 le condizioni generali dei viaggi internazionali sono state volatili a causa dei conflitti globali, ma la Germania continua ad essere una delle principali destinazioni turistiche. Il nostro eccellente posizionamento nel turismo urbano e culturale, i paesaggi naturali unici e un ottimo rapporto qualità-prezzo costituiscono una buona base di partenza nella concorrenza internazionale».\r

\r

È Agata Marchetti, direttore dell’Engt Italia, a presentare i dati del nostro paese: «Nel 2025 gli italiani che sono andati a scoprire la Germania hanno generato oltre 3,4 mln di pernottamenti. Il visitatore italiano si sposta per un city-trip, ma poi prolunga il soggiorno, oppure si ferma più a lungo e fa viaggi itineranti (24%). Tanti scoprono la Germania e poi tornano (69%) e molte sono le famiglie con figli (35%). L’età media del viaggiatore e di 43,7 anni, mentre la durata media del soggiorno è di 5,2 giorni. Si va in Germania per leisure (65%), ma sta crescendo anche il viaggio business (21%) e ci sono tante forme miste tra leisure e workation (14%). I nostri ospiti arrivano per il 52% dal Nord Italia - la Germania è una destinazione di prossimità - per il 20% dal Centro Italia e per il 28% dal Sud e dalle Isole, favoriti dai nuovi collegamenti aerei. Ita Airways offre infatti 118 voli settimanali da Milano Linate e Roma Fiumicino verso Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf; easyJet opera collegamenti giornalieri da Linate per Francoforte, Amburgo e Monaco e 4 nuove rotte da Malpensa per Amburgo e Düsseldorf. Sono giornalieri i voli di Condor da Roma e Milano Linate per Francoforte, mentre dal prossimo mese di giugno Volotea fornirà collegamenti giornalieri da Firenze verso Berlino».\r

\r

\r

Le motivazioni di viaggio del turista italiano e le novità dell’offerta turistica\r

«Per gli italiani, la varietà e la qualità dell'offerta sono fattori di importanza superiore alla media rispetto ai visitatori di altri paesi. - prosegue Marchetti - Tra i principali motivi di viaggio ci sono l’arte e la cultura, la varietà e qualità dell’offerta, le città e l’atmosfera, anche quella naturale. Si raggiunge la Germania soprattutto in aereo (60%) e in macchina (26%), vista la prossimità.\r

\r

Nel 2024 i viaggi in treno sono aumentati del 140% rispetto all'anno precedente e il dato è passato dal 2 al 7%. Da maggio a ottobre sarà disponibile un collegamento tra Monaco e Ancona, sulla riviera Adriatica, mentre il prossimo dicembre partirà un collegamento diretto con il Frecciarossa da Milano e Roma fino a Monaco di Baviera e, nel 2028, anche da Roma a Berlino. A giugno 2026 prendrà il via il collegamento ferroviario di European Sleepers tra Milano e Colonia.\r

\r

Il 2026 dell’Engt è strutturato su 4 campagne che si svilupperanno nei prossimi mesi: “Next Stop Travel Destination Germany”, “Culinary Germany”, “Simply Feel Good” e “Season’s Greetings”. Tra le proposte di questo 2026: quest’anno ricorrono i 150 anni della fondazione del Festival di Bayreuth da parte di Richard Wagner. Ancora oggi l’evento musicale si svolge nel suggestivo Festspielhaus sul Grüner Hügel, il teatro ideato dallo stesso compositore per esaltare la sua visione artistica e acustica. L’anniversario sarà arricchito da eventi collaterali in tutta la città e nel territorio, con concerti, mostre e installazioni che offriranno un’immersione nel mondo di Wagner e nella storia del festival. “Manifesta 16 Ruhr”, la biennale nomade europea di arte contemporanea, approderà nella regione industriale della Ruhr. Al centro della 16esima edizione il progetto “This is not a church”, incentrato sulla trasformazione in spazi per la cultura e la vita sociale delle chiese costruite nel dopoguerra — molte delle quali oggi non più utilizzate — in nuovi spazi dedicati alla cultura e alla vita civica. La nuova galleria Nature Inside dedicata al romanticismo che si trova nel Museo della Pomerania programmerà eventi dove l’arte incontra la tecnologia, come la mostra in corso dedicata al pittore Caspar David Friedrich.\r

\r

A Lipsia, invece, si potrà visitare il Digital Art Center nel Kunstkraftwerk/ex-centrale elettrica, dove sono in corso due mostre immersive: la prima dedicata a Frida Kahlo e la seconda, annuale, dal titolo “Leuchtende Freiheit”, sulla rivoluzione pacifica del 1989 che iniziò proprio a Lipsia e ha portato alla caduta del Muro di Berlino. A Lipsia si potrà anche seguire un percorso in 26 tappe dedicato a Wagner. A maggio a Norimberga, aprirà in via sperimentale il Centro di Documentazione dell’area del Congresso del Reich, completamente ristrutturata. È un progetto ambizioso, di grande importanza culturale, sociale e politica, un luogo per l’educazione storico-politica. Da gennaio a dicembre 2026, l’area metropolitana di Francoforte RheinMain è World Design Capital 2026 e sono in programma eventi, mostre, installazioni urbane e workshop.\r

\r

Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della Strada Barocca dell'Alta Svevia: 860 chilometri, quattro itinerari e oltre 50 tappe che costituiscono una delle più antiche strade culturali e turistiche della Germania. Berlino, centro di design di importanza internazionale, ha organizzato quest’anno il nuovo festival “DesignDays Berlin”, mentre Treviri - ricca di testimonianze del suo passato romano - celebra il 40° anniversario come patrimonio mondiale dell'Unesco. Significative le proposte legate alla natura e adatte alle famiglie. Nella Bassa Sassonia, a soli 30’ da Hannover, si trova il lago SteinhuderMeer, dove la prossima estate aprirà lo SkyLoop: un arco panoramico di 40m. Nelle varie regioni tedesche, i Lander, ci sono tanti labiriti da scoprire con i bambini, mentre verrà inaugurato nella Foresta Bavarese il nuovo bike-park Arber con flow trail, jump line e anche percorsi dedicati ai piccoli. Interessanti le innovative proposte per il pernottamento, che vanno dalle aree di campeggio sulla spiaggia del Mar Baltico agli hotel-fienili del Wild-Berghof Buchet, immersi nella natura e dove vivere tante attività. Senza dimenticare il lusso discreto del Chiemgauhof il Retreat esclusivo realizzato dall’architetto milanese Matteo Thun sulle rive del Chiemsee.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"508645,508642,508646\"]","post_title":"Gli italiani amano la Germania: facile da raggiungere e meta di proposte per tutti","post_date":"2026-03-03T11:51:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772538671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ritorna all'Itb di Berlino, per il quarto anno consecutivo, con un nuovo spazio espositivo: l'Italian Piazza - sitauto all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa - dove i team di International e Local Sales accoglieranno da oggi visitatori e partner commerciali.\r

\r

L'idea alla base di “Italian Piazza” è di evocare quelle immagini che all'estero richiamano immediatamente l'identità italiana: la piazza come luogo di convivialità e condivisione per eccellenza, la rassicurante pavimentazione in pietra, i tavolini per chiacchierare davanti a un caffè, la panchina e soprattutto un ulivo italiano, emblema del clima e della vita mediterranei.\r

\r

La Germania è un mercato strategico per Ita: lo schedule estivo 2026 prevede fino a 47 frequenze settimanali tra i due Paesi, con gli aeroporti di Francoforte, Monaco e Amburgo collegati all’hub di Roma Fiumicino e a Milano Linate. Da qui, i passeggeri in viaggio dalla Germania avranno la possibilità di accedere all’intero network della compagnia, incluse le principali destinazioni in Italia e nel mondo.\r

\r

La programmazione estiva di Ita Airways include un totale di 72 destinazioni di cui 19 domestici, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) verso le isole italiane, greche e spagnole.\r

E con l'avvio della summer 2026 saranno ripristinati anche i voli verso Londra Heathrow da Roma Fiumicino, con due frequenze giornaliere.\r

\r

Dal 1° maggio 2026 inoltre prenderà il via il nuovo volo intercontinentale per Houston: si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno.\r

Houston è la nona destinazione di Ita sul mercato nordamericano, ulteriormente ampliato dall’aumento di frequenze settimanali verso Miami, che passano da 7 a 9 a partire da giugno, in continuità con l’offerta dell’attuale stagione invernale.\r

\r

Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre. Per la summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia–Torino e Olbia–Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato.\r

","post_title":"Ita Airways all'Itb: nell'estate fino a 47 frequenze settimanali tra Italia e Germania","post_date":"2026-03-03T11:05:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772535940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Asmana wellness world è una spa che consente di attraversare 5 continenti, tra cascate tropicali, rituali ancestrali e vapori profumati, a pochi km da Firenze.\r

\r

Immersa nel verde di villa Montalvo a Campi Bisenzio, con i suoi 9mila mq di cui 5mila accessibili agli ospiti, Asmana Wellness World è la Day Spa più grande d'Italia.\r

\r

Asmana è stata concepita da una scelta coraggiosa, quella di due consulenti di New York che hanno mollato tutto per inseguire un sogno in Toscana. E il risultato è un posto che ha rivoluzionato il concetto stesso di Spa in Italia, introducendo il \"lusso democratico\" – prezzi accessibili a partire da 30 euro – ma anche il \"Social Wellness\": ci si può concedere una giornata da soli per staccare la spina, ma soprattutto condividere il benessere con le persone che si amano. \r

\r

La spa registra 240mila ospiti l'anno, una crescita costante che dimostra quanto questo modo di intendere il relax risponda ad un bisogno reale.\r

\r

L'acqua è la prima protagonista. Ci si immerge all’aperto tra palme tropicali che ondeggiano tra piscine fumanti, acque cristalline mantenute tra i 35 e i 37 gradi in ogni stagione, oltre cento postazioni idromassaggio dove lasciarsi cullare fino ad ammirare le stelle ed oltre. Si può nuotare nella Vasca Salina ricca di minerali mediterranei, farsi trasportare dal Vortice e sostare sotto i getti d’acqua che massaggiano la schiena.\r

\r

E poi entrare nella Grotta - premiata come una delle sei migliori piscine d'Italia con l’Italian Pool Award 2017 -, un antro di pietra dove una cascata di otto metri crea scenografie tropicali. Si entra camminando a piedi nudi in un sentiero d'acqua fredda, poi si passa nella vasca tiepida sotto il flusso potente della cascata, seguendo il principio dell'antico percorso Kneipp che tonifica e rilassa in un solo gesto. Nell’Urban Spa di Firenze c’è anche una Giungla, un angolo di foresta equatoriale con tronchi, piante, animali dipinti sulle piastrelle, luci che filtrano come al crepuscolo, e lettini in pietra su cui abbandonarsi alla \"pioggia monsonica\", in un idromassaggio che sembra venire direttamente dal cuore della foresta.\r

\r

Le saune di Asmana sono un viaggio tra Nord e Sud, Oriente e Occidente. La Indian Sauna, capace di accogliere 120 persone.\r

\r

Tra le altre aree wellness dell’Urban Spa da non perdere è l'Hammam, il più grande d'Europa occidentale: un viaggio nelle atmosfere delle mille e una notte senza lasciare la Toscana. Il percorso graduale attraverso bagni purificanti, vapori sensoriali e il Salinarium che libera le vie respiratorie culmina nella Stanza della Schiuma, dove nuvole di sapone naturale avvolgono il corpo in un abbraccio profumato. Ma l'esperienza più coinvolgente è il rituale \"Mille e una Notte\" (solo 16 posti disponibili, 12 euro oltre al biglietto): scrub al miele, sapone nero marocchino, esfoliazione con il guanto Kessa e tè verde finale.\r

\r

","post_title":"Asmana wellness world, a villa Montalvo la Spa dove fare il giro del mondo","post_date":"2026-03-03T10:49:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772534950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, il mondo del cicloturismo riflette su un fenomeno in forte espansione: la crescente presenza femminile nel viaggio in bicicletta.\r

\r

La Giornata internazionale della donna diventa così occasione per raccontare un cambiamento in atto: la bicicletta non è solo mezzo di trasporto o strumento sportivo, ma leva di autonomia, consapevolezza e trasformazione sociale.\r

\r

E alla Fiera del Cicloturismo di Padova, dal 27 al 29 marzo, il cicloturismo al femminile sarà al centro del dibattito nazionale.\r

\r

Il 2025 ha confermato il cicloturismo femminile tra i trend più rilevanti del comparto. Le donne scelgono sempre più spesso viaggi di gruppo, organizzati anche tramite community online, prediligendo percorsi sicuri e ben segnalati, con un uso crescente dell’intermodalità bici+treno. Tra le motivazioni principali emergono il contatto con la natura, l’immersione nella cultura locale e l’integrazione con esperienze di benessere e rigenerazione.\r

\r

Secondo il rapporto “Viaggiare con la bici” di Enit e Legambiente, le cicloturiste hanno prevalentemente un’età compresa tra i 30 e i 55 anni, un livello di istruzione medio-alto e svolgono professioni qualificate (impiegate, insegnanti, lavoratrici autonome, professioniste).\r

\r

Le donne rappresentano circa il 29,7% dei cicloturisti italiani (dato 2024), una quota in costante crescita. Preferiscono tappe giornaliere tra i 30 e i 60 chilometri, fanno ampio uso di e-bike e ricercano servizi accessori come trasporto bagagli, assistenza tecnica e guide locali. L’esperienza ideale combina natura, cultura, sicurezza e attenzione alle comunità locali.\r

\r

I percorsi culturali e naturalistici risultano particolarmente attrattivi, soprattutto se caratterizzati da pendenze moderate, logistica semplificata e tratti protetti dal traffico.\r

\r

Le donne saranno protagoniste all’evento di Padova ad iniziare dalla direttrice della Fiera del Cicloturismo Pinar Pinzuti, che da oltre 15 anni si impegna per migliorare le condizioni di chi si muove in bicicletta, con un’attenzione particolare alle donne, motivo per cui nel 2022 le Nazioni Unite l’hanno insignita del World Bicycle Day Award. Dal 2021 è ambasciatrice dell’iniziativa internazionale Women in Cycling, e dal 2022 membro di EuroVelo Council.\r

\r

«Puntare sul cicloturismo femminile per noi è sempre stato importantissimo: per una donna, fare un viaggio in bicicletta significa scoprire quanto puoi contare su te stessa e sul mondo intorno. – spiega Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo – Ogni viaggio in bici ci insegna a decidere un percorso, a fidarti del nostro corpo, a scegliere quando fermarci e quando spingere. Per noi donne, tutto questo assume ancora più valore: imparare a muoversi in autonomia significa rompere barriere culturali e paure che spesso limitano la nostra libertà. La bici diventa così uno strumento di indipendenza, che ci permette di occupare spazio con fiducia, di esplorare senza aspettare il permesso di nessuno, e di riscrivere il nostro modo di stare al mondo».\r

\r

Alla Fiera del Cicloturismo ci saranno anche altre donne, che attraverso viaggi in bicicletta, progetti innovativi o il lavoro nell’industria ciclistica, dimostrano come due ruote possano cambiare il mondo. Testimonianze e storie su ruote si alterneranno sui palchi: Monica Consolini, Caterina Zanirato, Paola Giannotti, Ilaria Fiorillo, Silvia Camon, Ilenia Zaccaro, Michela Fenilli, Raffaella Bonomi, Paola Paonessa, Livia Panella.\r

\r

Premio “Ho voluto la bicicletta” \r

\r

Torna inoltre per il terzo anno il premio dedicato a Mariateresa Montaruli, con il bando “Ho voluto la bicicletta”, rivolto a donne che promuovono la cultura delle due ruote. La cerimonia di premiazione è in programma il 28 marzo.\r

\r

","post_title":"Fiera del Cicloturismo, le donne protagoniste a Padova dal 27 al 29 marzo","post_date":"2026-03-03T10:48:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772534924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà operativa dal 9 settembre, alcuni mesi più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto, il nuovo collegamento di European Sleeper sulla Milano-Colonia-Bruxelles. I biglietti saranno in vendita dal prossimo 17 marzo.\r

\r

Il nuovo European Sleeper Milano-Zurigo-Colonia-Bruxelles prevede partenze dal capoluogo lombardo (stazione di Porta Garibaldi) il mercoledì, venerdì e domenica sera, con arrivo a Colonia e Bruxelles la mattina successiva. Il servizio di ritorno da Bruxelles sarà effettuato nelle notti di lunedì, giovedì e sabato.\r

\r

Nel giro di sei mesi, la rete passerà così da una a tre rotte. Il collegamento diretto da e per i Paesi Bassi inizierà nel 2027. La nuova rotta verso Colonia e Bruxelles crea un importante collegamento fra il Nord e il Sud d'Europa: si rivolge sia ai viaggiatori di piacere che a quelli business, collegando durante la notte importanti regioni economiche e culturali.\r

\r

Le coincidenze strategiche a Bruxelles (con collegamenti da e per Londra), Colonia (con Amsterdam e Berlino), Zurigo (con i Grigioni e l’Austria occidentale) e Milano (con Venezia, Firenze e Roma) ampliano ulteriormente la portata e l’impatto di questo nuovo servizio di treni notturni.\r

\r

In Svizzera, il treno circolerà inizialmente via Zurigo e attraverso il Gottardo, poiché il percorso originariamente previsto per il Sempione si è rivelato non praticabile a causa di lavori infrastrutturali programmati fino al 2027. Fortunatamente, il nuovo tracciato lungo l’asse del Gottardo offre anche nuove opportunità. \r

\r

I lavori infrastrutturali sono tra le ragioni del rinvio dell’avvio dal 18 giugno al 9 settembre 2026. L’elevato numero di cantieri previsti in Germania nell’estate del 2026 non avrebbe consentito di garantire il livello di affidabilità richiesto. Inoltre, il processo di certificazione in Svizzera, nuovo Paese per European Sleeper, ha portato l’azienda a concludere che un avvio a settembre offrirà un’introduzione più stabile del servizio.\r

\r

L’attivazione di una sezione separata del treno da e per Amsterdam risulta meno sostenibile nella bassa stagione e viene pertanto posticipata al 2027. L’itinerario previsto offre comunque collegamenti agevoli da e verso i Paesi Bassi. Le coincidenze con altri treni saranno possibili a Colonia (per Amsterdam e Utrecht), Aquisgrana (per Heerlen), Liegi (per Maastricht) e Bruxelles (per Breda e Rotterdam).","post_title":"European Sleeper: posticipato al 9 settembre il lancio della Milano-Colonia-Bruxelles","post_date":"2026-03-03T09:58:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772531927000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sta apportando una serie di modifiche all'operativo a fronte delle restrizioni dello spazio aereo regionale a seguito dell'aggravarsi della situazione di sicurezza in Medio Oriente.\r

In via precauzionale, i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi, Amman e l'Arabia Saudita rimangono sospesi fino al 7 marzo incluso.\r

La compagnia aerea sta predisponendo opzioni di riprotezione per aiutare i passeggeri a raggiungere le destinazioni originarie non appena le condizioni lo permetteranno, collaborando strettamente con le autorità aeronautiche e i partner aeroportuali per garantire finestre operative e rotte sicure.\r

Per supportare i passeggeri che necessitano di viaggiare da o verso Israele, Wizz Air aggiungerà una consistente capacità extra verso Sharm El Sheikh da alcune delle sue maggiori basi europee a partire dal 6 marzo (previa approvazione normativa).\r

Nel dettaglio: Budapest da 3 a 10 voli; Roma Fiumicino da 11 a 18 voli; Londra Luton da 4 a 8 voli; Milano Malpensa da 6 a 11 voli; Sofia da 0 a 3 voli.\r

Questi voli supplementari creano ulteriori opzioni per i passeggeri colpiti dalla sospensione dei servizi diretti da e per Israele, offrendo la migliore opportunità di collegamento tra Israele e l'Europa.","post_title":"Wizz Air: modifiche ai voli per passeggeri coinvolti dal blocco in Medio Oriente","post_date":"2026-03-03T09:35:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772530540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via i recruiting days di Icon Collection. Il 6 marzo il The Sense Experience Resort, 5 stelle lusso nel golfo di Follonica, ospiterà la prima giornata di selezioni. Il 20 marzo sarà la volta del Park Hotel Marinetta, 4 stelle affacciato sul mare della Costa degli Etruschi.\r

Il gruppo toscano rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del capitale umano per attrarre professionisti motivati, dinamici e desiderosi di crescere in un contesto orientato all’eccellenza. Due location iconiche, un’unica visione: mettere le persone al centro.\r

\r

Le figure ricercate\r

Durante le due giornate sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse posizioni tra cui commis de rang, chef de rang, chef de partie, housekeeping, front office agent, operatori benessere Spa.\r

Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie, 10–13 e 14:30–17:30, per offrire a tutti la possibilità di presentarsi e conoscere da vicino la filosofia del gruppo.\r

\r

Tra i benefit offerti, la concreta opportunità di carriera nelle strutture del gruppo grazie a programmi strutturati di formazione e sviluppo, premi stagionali, utilizzo di auto aziendale nei giorni di riposo, alloggio dedicato, mensa sempre attiva, anche nei giorni off, un giorno libero extra per il compleanno\r

È possibile presentarsi direttamente nelle giornate indicate oppure inviare il curriculum vitae in anticipo a: hr@iconcollection.it","post_title":"Icon Collection, al via due giornate di recruiting","post_date":"2026-03-03T09:34:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772530452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha iniziato ad operare un numero limitato di voli nella serata di ieri, 2 marzo, dopo che l'Autorità aeroportuale di Dubai ha autorizzato una parziale riapertura dell'aeroporto.\r

\r

«Stiamo offrendo la massima priorità ai passeggeri con prenotazioni precedenti e coloro a cui è stato riprenotato un viaggio su questi voli limitati saranno contattati direttamente da Emirates».\r

\r

La compagnia raccomanda ai passeggeri di «non recarsi in aeroporto, a meno che non venga notificato di farlo. Tutti gli altri voli rimangono sospesi fino a nuovo avviso».\r

\r

Emirates continuerà a «monitorare la situazione e svilupperemo di conseguenza il nostro programma operativo. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito web e sui canali ufficiali dei social media».\r

Etihad Airways\r

Etihad Airways ha dichiarato che i voli commerciali rimarranno sospesi fino a mercoledì, ma alcuni “voli di riposizionamento, cargo e rimpatrio” potrebbero essere effettuati previa approvazione operativa e di sicurezza.\r

Primi rimpatri in Italia\r

Intanto, è previsto per oggi, 3 marzo, il rientro dei primi gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente (sarebbero decine di migliaia i connazionali presenti in questi giorni tra Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrein e Qatar): con un volo speciale Abu Dhabi-Milano, torneranno circa 200 studenti minorenni. Ieri invece, 2 marzo, è decollato un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai nel Sultantato, con assistenza della Farnesina. \r

\r

Sebbene alcuni voli siano quindi riusciti a partire dagli Emirati Arabi Uniti, la stragrande maggioranza rimane cancellata. In un post pubblicato martedì su X, Flightradar24 ha affermato che le cancellazioni nei sette principali aeroporti della regione mediorientale - Dubai International, Hamad International Airport di Doha, Zayed International Airport di Abu Dhabi, Sharjah International Airport, Kuwait International Airport, Bahrain International Airport e Dubai World Central - Al Maktoum International - hanno ormai superato i 12.300 voli dal 28 febbraio al 3 marzo.","post_title":"Dubai: parziale riapertura dell'aeroporto nella serata di ieri","post_date":"2026-03-03T09:27:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","trasporti"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1772530059000]}]}}