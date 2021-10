Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, esperienza totalizzante a due passi dal Parco

Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, situato a pochi minuti dai Parchi Disney, è di per sè un’attrazione. È in grado di offrire un’esperienza unica a tutti gli amanti dei super eroi del calibro di Iron Man, Spiderman, l’incredibile Hulk e la Vedova Nera, solo per menzionarne alcuni.

The Art of Marvel ha riaperto i battenti da pochi mesi ed è il primo ed unico al mondo interamente dedicato ai personaggi Marvel e agli artisti che li hanno creati. È sufficiente mettere piede nella hall per capire che l’esperienza sarà totalizzante. Con oltre 350 opere esposte – di cui 50 esclusive – create da più di 110 artisti provenienti dall’Europa e dal mondo – è una delle più grandi collezioni Marvel. L’hotel conta 561 camere, tutte in stile contemporaneo, di queste, 65 sono parte dell’Empire State Club a cui si sommano 25 suites molto ampie, arredate con opere d’arte esclusive, ovviamente a tema Marvel. Gli ospiti dell’Empire State Club possono usufruire di servizi premium aggiuntivi: reception dedicata, servizio bagaglio gratuito e accesso alla lounge privata per fare colazione e usufruire di snack e bevande durante tutta la giornata. In struttura sono fruibili anche due piscine (una interna e una esterna), una palestra e la Hero Training Zone, con un campo multisport di 420 m2 ispirato allo stile di New York e dei Supereroi Marvel, dove ci sono aree dedicate ai bambini e attività per gli adulti come basketball, fitness e yoga.

Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel propone un’ampia offerta di specialità newyorkesi e una vasta gamma di pasti, bevande e cocktails tematizzati Marvel presso i suoi 2 ristoranti: il Manahttan Restaurant che offre un’ampia scelta di piatti tradizionali italiani e il Downtown restaurant, un viaggio culinario verso la cosmopolita New York. A completare l’atmosfera i 2 lounge bars sempre a tema.