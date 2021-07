Croazia, Brnjac: “La destinazione è sicura e le richieste sono in costante aumento”

La Croazia torna a porre l’accento sulla sicurezza della destinazione: lo confermano i numeri così come il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), “secondo cui la Croazia è la destinazione più sicura nel Mediterraneo – ha affermato il Ministro del Turismo e dello sport del Paese, Nikolina Brnjac – e noi vogliamo fornire ai nostri ospiti misure e protocolli di sicurezza certi”.

Attualmente sono “860.000 turisti in Croazia, di cui circa 740.000 stranieri, a riprova che la Croazia è percepita dai turisti stranieri come una destinazione turistica sicura e ben preparata. La maggior parte dei turisti si trova attualmente nella regione dell’Istria, Quarnaro, Spalato-Dalmazia e Zara, e in termini di località, la maggior parte degli ospiti si trova a Rovigno, Vir, Parenzo, Medulin e Umago“.

Inoltre, prosegue Nikolina Brnjac, “La richiesta per la Croazia è in costante crescita e gli arrivi di luglio confermano che è una destinazione turistica responsabile e sicura. In preparazione alla stagione, abbiamo creato tutti i presupposti per garantire un soggiorno senza problemi ai nostri ospiti, dagli spostamenti turistici facilitati, al progetto “Soggiorno sicuro in Croazia” e ulteriori opportunità per testare i turisti al ritorno dalla vacanza. Abbiamo realizzato più di 350 punti dove è possibile effettuare i test sierologici nelle località turistiche, che possono essere trovati su: https://www.safestayincroatia.hr/datastore/filestore/11/COVID-info-tal.pdf”.

In più, la Repubblica di Croazia cofinanzia i test antigenici per i turisti. Molti hotel e campeggi offrono ai propri ospiti la possibilità di effettuare test senza folla e senza lasciare la struttura dove alloggiano. Il 70% dei lavoratori del settore turistico sono vaccinati, i turisti che visitano la Croazia, se lo desiderano, possono essere vaccinati in Croazia negli stessi luoghi della popolazione locale.

“Abbiamo una situazione epidemiologica stabile e severi controlli e sorveglianza sono in corso lungo l’intera costa croata, ha continuato il Ministro Brnjac. Accogliamo con favore la stagione pienamente preparati e invitiamo ad un comportamento responsabile e al rispetto delle misure epidemiologiche in modo che tutti possano godersi una vacanza sicura e piacevole” ha concluso il Ministro Brnjac.