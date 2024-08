Cina: aumentano i visitatori stranieri, ma resta il gap rispetto ai livelli 2019 La Cina deve ancora percorrere una lunga strada prima di raggiungere i numeri pre-Covid. Secondo i dati dell’Amministrazione nazionale dell’immigrazione (Nia) da gennaio a luglio 2024 il Paese ha accolto oltre 17,25 milioni di turisti stranieri, con un aumento del 130% rispetto al 2023, L’afflusso è destinato a generare oltre 14 miliardi di dollari di spesa, con una spesa giornaliera pro capite vicina ai 485 dollari. Nonostante il balzo in avanti, gli arrivi in Cina sono ancora lontani dai numeri del 2019, quando la destinazione aveva superato i 49 milioni di visitatori stranieri. In quell’anno le entrate del turismo internazionale avevano raggiunto i 131,3 miliardi di dollari. Cone segnalato da Skift, l’aumento dei flussi in entrata del 2024 è stato in gran parte trainato dall’introduzione e dall’ampliamento delle politiche di esenzione dal visto. L’ingresso di 144 ore senza visto copre ora 37 porti e si applica ai cittadini di 54 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Questa politica consente ai viaggiatori con documenti di viaggio internazionali validi e biglietti di proseguimento di soggiornare in aree designate della Cina per un massimo di sei giorni senza visto. Condividi

