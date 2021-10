Austria avanti tutta sull’inverno: benessere, outdoor e gastronomia al top

L’unione fa la forza e l’Ente del Turismo Austriaco presenta la nuova campagna di promozione turistica invernale nell’evento internazionale di presentazione alla stampa presieduto dalla nuova direttrice generale dell’Austrian Tourism Board, Lisa Weddig con la partecipazione delle province. A fare gli onori di casa per l’Italia, il direttore dell’Ente in Italia e region manager Fis, Oskar Hinteregger e la responsabile stampa Italia, Brigitte Resch insieme alla presidente dell’Austria per l’Italia Hotels, Barbara Klauss.

Dopo una buona stagione estiva, scandita dalle safety rules per viaggiare in sicurezza e un incremento di arrivi soddisfacente anche per il mese di agosto, l’offerta invernale rivela un programma molto più inclusivo con tante proposte anche per chi non scia: cultura, benessere, escursioni con la famiglia, passeggiate nella natura, slow food, più outdoor. L’Austria offre, insomma, infinite opportunità di “innamorarsi dell’inverno” e della sua magia, tema della campagna invernale.

Le 9 regioni sono cariche di sorprese: atmosfere avvolgenti, una calda accoglienza, comfort, cura e attenzione di alta qualità. Da est a ovest, da Nord a Sud, l’inverno austriaco riserva emozioni, esperienze, divertimento e avventura. Il Vorarlberg, un territorio piccolo dove convivono nell’architettura, passato, presente e futuro, si concentra un’ampia varietà di proposte. La vasta scelta di comprensori sciistici del Tirolo non ha eguali in tutto l’arco alpino. La regione è un vero paradiso, tranquillo e silenzioso, anche per gli appassionati del fondo e delle passeggiate invernali. Dal ghiacciaio Kitzsteinhorn fino al Salzkammergut, zona di laghi e montagne, il Salisburghese è uno sconfinato comprensorio bianco. Bianca atmosfera e mercatini di Natale, concerti ed eventi tradizionali animano non solo Salisburgo, ma anche piccoli borghi. Allestimenti natalizi e bancarelle dell’Avvento, comprensori sciistici a dimensione familiare e la possibilità di andare a cavallo nei paesaggi nell’offerta dell’Alta Austria. Particolarmente dinamica l’offerta della Stiria, sia come vacanza sciistica, sia come ski-tour e passeggiate sulla neve. Buona cucina e paesaggi insieme al vivace capoluogo, Graz, da esplorare a piedi includendo una pausa golosa. Con un’ampia offerta termale con ben nove località al top, la Stiria è in testa alla classifica austriaca. La Carinzia, terra di laghi, sport invernali e ottima cucina, è una destinazione slow-food, dove non solo il cibo ma l’intera vacanza va assaporata con sapiente lentezza. Un richiamo alla calma anche dalla Bassa Austria. La regione intorno a Vienna, una distesa tra montagne, foreste, valli fluviali e colline ammantate di vigneti, regala un paesaggio che, in inverno più che mai, invita a rallentare. Gli appassionati della natura, nel Burgenland saranno affascinati dal parco nazionale Neusiedler SeeSeewinkel e più a sud dall’abbraccio caldo e benefico delle terme.

Il fascino intramontabile di Vienna completa l’offerta, la cui eleganza viene esaltata dai giochi di luce e dalle atmosfere del Natale. Non solo mercatini dell’Avvento nell’inverno della capitale ma anche vie dello shopping, vetrine scintillanti, caffé storici, piste di ghiaccio, musei e sale concerti, perfetti intermezzi culturali. L’accoglienza austriaca è anche un “inverno sostenibile”. Tutti insieme per la sostenibilità: innevamenti artificiali a basso consumo energetico e adozione di nuove tecnologie per ridurre l’emissione di Co2, paradisi senz’auto e la possibilità di prediligere per gli spostamenti esclusivamente bus, treni e battelli in un network in nome della mobilità sostenibile.