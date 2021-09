Australia: prolungato fino al 17 dicembre il divieto per i viaggi internazionali

L’Australia prolunga di altri tre mesi il divieto per i propri cittadini di effettuare viaggi internazionali, eliminando così le speranze di riapertura anche per i turisti stranieri intenzionati a visitare il paese, almeno per quest’anno. Il “periodo di emergenza di biosicurezza umana” del paese, imposto il 18 marzo dello scorso anno e in base al quale le frontiere dell’Australia sono chiuse, avrebbe dovuto concludersi il prossimo 17 settembre, mentre è stato deciso di prorogarlo fino al 17 dicembre. La conferma è arrivata dal ministro della salute Greg Hunt, sulla base di “consigli medici ed epidemiologici specializzati”.

Per quanto riguarda le crociere, il governo australiano si è impegnato a consultare i suoi stati e territori, nonché i principali player del settore, per discutere le opzioni per una ripresa graduale del traffico crocieristico “quando ci sarà parere medico favorevole per farlo in totale sicurezza”.

Viene inoltre segnalato che l’allentamento delle misure anti Covid alle frontiere australiane inizierà quando l’80% delle persone vaccinabili avranno completato il ciclo vaccinale.