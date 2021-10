Australia: passi avanti verso la riapertura ai viaggi leisure internazionali

L’Australia si avvicina a piccoli passi verso la riapertura, anche ai flussi turistici internazionali: “In questo momento anche se la strada da percorrere è ancora lunga, la riapertura sta diventando una realtà”: così Ph illipa Harrison, managing director di Tourism Australia, che dall’hotel di recente apertura Crown Hotel di Sydney, lancia il consueto L’si avvicina a piccoli passi verso la riapertura, anche ai flussi turistici internazionali:, managing director di, che dall’hotel di recente apertura Crown Hotel di Sydney, lancia il consueto messaggio settimanale al pubblico della tourism industry nazionale e internazionale

I punti chiave messi in evidenza sottolineano come l’Australia sia passata al “piano B dato che si è raggiunto il 70% di vaccinati (16 e anziani); la riapertura per i viaggi leisure internazionali è sempre più vicina e avverrà presto. La scorsa settimana New South Wales ha annunciato che da novembre le persone residenti vaccinate e le loro famiglie potranno entrare nello stato senza quarantena; lo stato di Victoria è uscito dal lockdown ed è prossimo ad adottare le stesse misure del New South Wales; lo stato del Queensland aprirà a viaggi nazionali per Natale. Di pari passo, Qantas oggi ha annunciato la ripresa dei voli nazionali da dicembre mentre il Governo ha annunciato che sarà disponibile un certificato per i viaggi internazionali degli australiani.

Nel frattempo, Tourism Australia continua a lavorare sulla campagna di promozione domestica, per incentivare i viaggi nazionali in concomitanza all’avvio della stagione estiva.