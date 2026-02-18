Aruba: estensione ideale di un viaggio long haul da Europa, Sudamerica o Usa Aruba, estensione ideale a conclusione di un viaggio in Europa del Nord, Sudamerica o Stati Uniti: l’isola caraibica si ritaglia un ruolo da protagonista come complemento strategico degli itinerari long haul grazie ai collegamenti diretti da Amsterdam e dai principali hub americani e sudamericani. Ma anche in virtù di proposte sempre meno convenzionali, pensate per viaggiatori alla ricerca di autenticità e originalità. Qualche esempio? Partendo dall’Europa si può spaziare dall’arte medievale al paradiso tropicale: una combinazione inaspettata nasce dall’equilibrio perfetto tra mente e corpo, unendo la densità culturale dell’Europa del Nord alla luce tersa dei Caraibi meridionali. Il viaggio segue le tracce della tradizione neerlandese che si snoda tra i canali di Amsterdam, le ceramiche di Delft e le città medievali delle Fiandre. È un dialogo cromatico continuo che conduce dalle sfumature delle piazze antiche all’incredibile azzurro di Eagle Beach o Mangel Halto, fino ai toni pastello di Oranjestad e alla vivacità artistica di San Nicolas. E ancora: un filo sottile unisce Sudamerica e Aruba, fatto soprattutto di un’idea di accoglienza che mette al centro la relazione umana e itinerari che dialogano senza perdere profondità. In Colombia il viaggio segue la leggenda dell’El Dorado, attraversando la Cattedrale di Sale di Zipaquirá, le colline del Triangolo del Caffè e Cartagena de Indias, quintessenza dell’eredità coloniale. L’approdo ad Aruba è un’evoluzione: architetture dalle tonalità delicate, l’ordine armonioso delle sue strade, il mosaico culturale composto da oltre cento nazionalità diverse raccontano un’isola plasmata dall’incontro. Allo stesso modo, l’Argentina trova ad Aruba il proprio contrappunto ideale: dai boulevard di Buenos Aires agli orizzonti smisurati della Patagonia, l’isola interviene come una sospensione gentile: un luogo dove lasciarsi avvolgere dal sole e dalla calorosa ospitalità di una popolazione capace di comunicare in oltre cinque lingue. L’intensità sudamericana si distende nella serenità caraibica, con un vantaggio logistico significativo per chi arriva dall’Argentina: l’ingresso ad Aruba non richiede il vaccino contro la febbre gialla, semplificando ulteriormente il viaggio. Infine, dagli Stati Uniti il viaggio segue il ritmo della musica, attraversando il cuore del Deep South, tra Memphis, Nashville e New Orleans, dove il blues, il country e il jazz sono vere e proprie identità profonde. A questo crescendo sonoro risponde Aruba con un controcanto diverso ma sempre perfetto: al fruscio costante degli alisei e al ritmo ipnotico delle onde si intrecciano le sonorità della tumba e del dande, che animano il Carnevale e il periodo natalizio, e l’eco festosa del calypso. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507703 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aruba, estensione ideale a conclusione di un viaggio in Europa del Nord, Sudamerica o Stati Uniti: l'isola caraibica si ritaglia un ruolo da protagonista come complemento strategico degli itinerari long haul grazie ai collegamenti diretti da Amsterdam e dai principali hub americani e sudamericani. Ma anche in virtù di proposte sempre meno convenzionali, pensate per viaggiatori alla ricerca di autenticità e originalità. Qualche esempio? Partendo dall'Europa si può spaziare dall'arte medievale al paradiso tropicale: una combinazione inaspettata nasce dall'equilibrio perfetto tra mente e corpo, unendo la densità culturale dell’Europa del Nord alla luce tersa dei Caraibi meridionali. Il viaggio segue le tracce della tradizione neerlandese che si snoda tra i canali di Amsterdam, le ceramiche di Delft e le città medievali delle Fiandre. È un dialogo cromatico continuo che conduce dalle sfumature delle piazze antiche all'incredibile azzurro di Eagle Beach o Mangel Halto, fino ai toni pastello di Oranjestad e alla vivacità artistica di San Nicolas. E ancora: un filo sottile unisce Sudamerica e Aruba, fatto soprattutto di un’idea di accoglienza che mette al centro la relazione umana e itinerari che dialogano senza perdere profondità. In Colombia il viaggio segue la leggenda dell’El Dorado, attraversando la Cattedrale di Sale di Zipaquirá, le colline del Triangolo del Caffè e Cartagena de Indias, quintessenza dell’eredità coloniale. L’approdo ad Aruba è un’evoluzione: architetture dalle tonalità delicate, l’ordine armonioso delle sue strade, il mosaico culturale composto da oltre cento nazionalità diverse raccontano un’isola plasmata dall’incontro. Allo stesso modo, l’Argentina trova ad Aruba il proprio contrappunto ideale: dai boulevard di Buenos Aires agli orizzonti smisurati della Patagonia, l’isola interviene come una sospensione gentile: un luogo dove lasciarsi avvolgere dal sole e dalla calorosa ospitalità di una popolazione capace di comunicare in oltre cinque lingue. L’intensità sudamericana si distende nella serenità caraibica, con un vantaggio logistico significativo per chi arriva dall’Argentina: l’ingresso ad Aruba non richiede il vaccino contro la febbre gialla, semplificando ulteriormente il viaggio. Infine, dagli Stati Uniti il viaggio segue il ritmo della musica, attraversando il cuore del Deep South, tra Memphis, Nashville e New Orleans, dove il blues, il country e il jazz sono vere e proprie identità profonde. A questo crescendo sonoro risponde Aruba con un controcanto diverso ma sempre perfetto: al fruscio costante degli alisei e al ritmo ipnotico delle onde si intrecciano le sonorità della tumba e del dande, che animano il Carnevale e il periodo natalizio, e l’eco festosa del calypso. [post_title] => Aruba: estensione ideale di un viaggio long haul da Europa, Sudamerica o Usa [post_date] => 2026-02-18T13:52:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771422749000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507683" align="alignleft" width="300"] Monica Stefanelli[/caption] Venti nuove aperture messe a segno in Europa e l’obiettivo puntato sull’Italia del Sud: il 2026 di Leonardo Hotels prevede una forte espansione sul segmento leisure, con occhi puntati su Sicilia, Campania, Puglia e Sardegna. « Nel 2025 - conferma Yoram Biton, managing director Central Europe - il gruppo ha aperto 20 hotel in Europa, raggiungendo un target ambizioso. Per il 2026 è prevista una pipeline molto significativa anche in Italia. Gli investimenti si concentreranno su una maggiore esposizione al segmento leisure, sullo sviluppo di partnership strategiche e su un rafforzamento dei rapporti con investitori e broker». All’interno del piano di sviluppo di Leonardo Hotels, la vocazione del gruppo assume un approccio sempre più internazionale: «I nostri mercati principali sono Italia ed Europa, con un peso rilevante di Germania e Regno Unito. Per le destinazioni a vocazione leisure si confermano importanti anche Cina, Stati Uniti e Israele» aggiunge Biton. Si registra poi « un crescente interesse da mercati emergenti come Corea e India, insieme al ritorno della clientela giapponese» aggiunge la cluster Italy director of sales, Monica Stefanelli -. Quanto alla clientela italiana, nel 2025 si è distribuita in modo equilibrato: 50% business-corporate e 50% leisure». La curva di booking L’andamento dei prezzi non ha condizionato la curva del booking in Italia: « A Milano, il primo trimestre 2026 ha evidenziato un picco positivo – commenta Stefanelli -, mentre gli altri trimestri si mantengono in linea con il 2025. Mestre e Verona hanno registrato una crescita rispetto al primo trimestre dell’anno precedente grazie a un calendario fieristico e di eventi differente. Roma si è attestata su livelli analoghi al 2024, un risultato positivo considerando l’assenza dell’effetto Giubileo». In generale comunque, «i prezzi risultano in linea con il 2025 – aggiunge Biton -, ad eccezione del primo trimestre nelle destinazioni coinvolte da eventi olimpici, che hanno registrato un incremento significativo». «L’Italia - aggiunge Stefanelli - sta diventando uno dei mercati europei più attrattivi per gli investitori internazionali grazie alla solidità della domanda turistica, alla qualità dell’offerta alberghiera e a rendimenti competitivi. Si osserva un forte interesse per hotel luxury, upper upscale e destinazioni premium, con una crescita significativa delle strutture a 4 e 5 stelle. Accanto alle destinazioni classiche, cresce l’attenzione verso località secondarie ed emergenti come lago di Como, Sicilia, Dolomiti e borghi storici, che offrono opportunità interessanti per boutique hotel e strutture esperienziali. Restano tuttavia sfide operative e di competitività che richiedono strategie mirate e continua innovazione». Riflettori sul Nyx Hotel Rome Fra le novità di Leonardo Hotels in pipeline spicca il lancio completo del Nyx Hotel Rome, previsto in primavera. Grazie a un importante intervento di rigenerazione urbana, è stato possibile riconvertire e ottimizzare gli spazi, aumentando il numero di camere da 301 a 324, distribuite su otto piani. Al primo piano si trovano quattro sale meeting di diversa capienza e una terrazza che ospita un bar all’aperto; in una fase successiva sarà realizzata anche una piscina urbana, pensata come spazio di relax dopo una giornata trascorsa in città. La spa e la palestra sono collocate al piano interrato; è inoltre presente un parcheggio dedicato. A completare l’offerta un Clash Bar & Restaurant fino a 160 coperti sempre aperto, oltre a un ristorante à la carte, Tullia, con ingresso indipendente per gli ospiti esterni. [post_title] => Leonardo Hotels, leisure e Sud Italia fra le priorità di sviluppo [post_date] => 2026-02-18T11:26:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771414001000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Moderatamente ottimista: il ceo di Alidays, Davide Catania, abbandona la tradizionale prudenza per rimarcare come il trend degli ultimi anni posizioni il viaggio quale bene irrinunciabile e non semplice occasione di svago. «Dopo la pandemia – spiega il manager – il desiderio di viaggiare per conoscere culture diverse e vivere esperienze autentiche è diventato un must. Tensioni geopolitiche e difficoltà economiche non hanno fiaccato questa tendenza». Obiettivo Egitto In casa Alidays si prosegue pertanto sulla via della specializzazione e dell’ampliamento dell’offerta, che vede nell’Egitto culturale l’ultima, importante novità. «Stiamo procedendo a una razionalizzazione dello staff per dotarci di una struttura più “verticale” - prosegue Catania -: Arianna Bramini ha assunto un ruolo di coordinamento del prodotto, cedendo una parte delle destinazioni da lei seguite a una nuova risorsa». E’ questo l’ultimo atto di un importante lavoro di squadra, che ha l’obiettivo di intercettare un cliente curioso, esigente e preparato, in linea con l’orientamento del t.o. «Questa filosofia si applica perfettamente al nostro Egitto – aggiunge il ceo -, una destinazione che abbiamo introdotto in risposta alla domanda delle agenzie di viaggio. La diversificazione dell’offerta tailor made è perfettamente in linea con le esigenze di un viaggiatore maturo e consapevole, che ricerca un approccio sartoriale alla meta prescelta». Il top di gamma di Glance Se questa è la filosofia che guida la programmazione, con la linea Glance lo sguardo arriva ancora più lontano: «Applicando la metodologia di Glance all’Egitto possiamo proporre un prodotto di livello altissimo – spiega Amanda Bocchiola, responsabile Medio Oriente ed Egitto -. Dal volo in business class o in prima classe, ai transfer di lusso, alle escursioni private, tutto viene studiato da un team di professionisti ad hoc, che all’interno di Alidays segue esclusivamente questa linea di prodotto». Intanto, Alidays archivia un 2025 con un fatturato di circa 82 milioni di euro, in crescita del 6% sull’anno precedente. Ma quel che più conta, come ricorda Catania, è il fatto di aver chiuso sempre in utile a eccezione degli anni della pandemia. Alidays on Tour Gli obiettivi sul 2026 sono ambiziosi, sostenuti anche dal prodotto “Alidays on Tour”, lanciato già nel 2025. «Si tratta di una proposta che parte dal concetto di viaggio tailor made applicandolo ai tour per piccoli gruppi – aggiunge Arianna Bramini -. Vogliamo creare occasioni e attività uniche, personalizzando ognuno dei tour programmati, sempre a partenza garantita per minimo due persone». All’interno del nuovo catalogo 2026 fanno capolino Indonesia e Sudafrica e nel 2027 sicuramente verranno inserite ulteriori mete. Intanto, già a settembre si attende una novità di prodotto in Africa, che verrà lanciata dopo mesi di studio, in perfetto stile Alidays. «A sostegno delle agenzie di viaggio nostre partner – chiude Catania - stiamo per rilasciare una nuova funzionalità di Alyda, che sfruttando anche l’IA consentirà di ottenere informazioni e quotazioni in modo ancora più veloce ed efficace». [post_title] => Alidays rilancia sull’Egitto e presenta i nuovi Alidays on Tour [post_date] => 2026-02-18T10:41:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771411309000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507662 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485093" align="alignleft" width="300"] Erika Delmastro[/caption] I viaggi di lavoro rappresentano una componente fondamentale dell’operatività delle aziende. In un contesto internazionale sempre più complesso, la sicurezza del personale in trasferta assume un ruolo centrale: il 55% delle imprese italiane la indica tra le principali leve per migliorare i viaggi d’affari. Allo stesso tempo, permane un divario di consapevolezza sul tema del Duty of Care: il 45% delle aziende dichiara una conoscenza parziale o nulla degli obblighi legati alla tutela dei dipendenti in trasferta. A questo si aggiunge l’aumento delle trasferte verso destinazioni caratterizzate da fattori di criticità (+36%), che incrementa ulteriormente l’esposizione al rischio. In questo scenario, proteggere chi viaggia per lavoro è una priorità per tutelare aziende e dipendenti. Restyling Per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, Europ Assistance presenta una versione rinnovata di Business Pass, la polizza dedicata alle aziende che desiderano proteggere il proprio personale in trasferta con coperture complete e modulabili. Il prodotto si presenta in una nuova veste nelle tre versioni già disponibili – Flat Solution 2.0, Forfait Solution 2.1 e Identity Solution 2.0 – mantenendo invariate le garanzie obbligatorie quali assistenza in viaggio e spese mediche, oltre alle tutele legate alle situazioni di crisi, all’annullamento e al ritardo volo. Restano disponibili anche le garanzie opzionali, come bagaglio, responsabilità civile, tutela legale e infortuni in viaggio. Al centro del restyling: estensione del target market con l’apertura del prodotto agli enti giuridici e per la versione Identity Solution 2.0 anche ai lavoratori autonomi con partita Iva. Revisione dei premi con la riduzione delle tariffe del 15% . Estensione della copertura per singola trasferta di lavoro a 365 giorni consecutivi per Flat Solution 2.0 e Forfait Solution 2.1 Nuove soluzioni Comprese nell’offerta di tutte e tre le soluzioni anche MyClinic, la piattaforma digitale per la salute che consente di accedere a servizi e supporto medico in modalità digitale, e Quick Assistance, che permette di richiedere assistenza medica direttamente da smartphone, rispondendo a poche domande e geolocalizzando la propria posizione per inviare una richiesta in tempo reale e ricevere supporto dalla Centrale operativa. “Nel business travel, la tutela dei dipendenti è oggi parte integrante della responsabilità aziendale. In uno scenario in continua evoluzione, la sicurezza del personale in trasferta richiede strumenti di protezione sempre più adeguati. È in questa direzione che abbiamo lavorato al rinnovo di Business Pass, rafforzando un’offerta pensata per essere ancora più vicina alle aziende, al personale viaggiante e ai liberi professionisti, con soluzioni complete e modulabili in grado di rispondere a esigenze operative diverse, mantenendo al tempo invariata la solidità delle garanzie già esistenti”, dichiara Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance. [post_title] => Europ Assistance rinnova Business Pass per il personale in trasferta [post_date] => 2026-02-18T10:32:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771410740000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "È necessaria una riforma equilibrata che tenga insieme tutela della legalità, qualità dei servizi e salvaguardia della mobilità di cittadini, imprese e visitatori nelle principali città italiane". Così Assoviaggi Confesercenti intervenendo questa mattina in Audizione presso la IX Commissione trasporti della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico non di linea. "Le agenzie di viaggio, ai sensi del Codice del turismo, svolgono attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, nonché ogni altra prestazione turistica funzionale alla fruizione del pacchetto da parte del cliente. Fra tali prestazioni complementari - ha spiegato Assoviaggi, sottolineando il ruolo importante delle agenzie di viaggio nel sistema della mobilità turistica - la normativa e la giurisprudenza riconoscono da tempo anche il trasporto di persone. E come confermato dalla Corte di Cassazione nella prestazione dei servizi oggetto di un 'pacchetto tutto compreso', le agenzie di viaggio possono svolgere direttamente l'attività di trasporto di persone con mezzi propri o di noleggio di autovetture". Il settore del turismo organizzato è pertanto direttamente coinvolto anche nelle scelte che riguardano taxi, ncc e accessi alle ztl, poiché tali servizi rappresentano un anello essenziale dell'accoglienza e dell'esperienza di viaggio. In particolare, rigidità e restrizioni eccessive rischiano di ripercuotersi negativamente sulla capacità delle destinazioni urbane - Roma in primis - di accogliere flussi turistici in crescita, soprattutto nei periodi di alta affluenza. Certezza del servizio "Occorre una regolazione moderna e funzionale, capace di garantire legalità e controlli senza penalizzare la mobilità di famiglie, gruppi organizzati, scuole e viaggiatori con esigenze particolari", ha continuato Assoviaggi. "Le imprese del turismo hanno bisogno di un sistema che assicuri certezza del servizio, tempi adeguati e un'offerta sufficientemente ampia rispetto alla domanda reale, oggi in forte espansione". Assoviaggi ha richiamato inoltre l'attenzione su alcuni punti ritenuti prioritari: contrastare abusivismo e irregolarità, garantendo equità concorrenziale tra operatori e certezza delle regole; adeguare l'offerta di trasporto non di linea ai flussi turistici, particolarmente concentrati nelle aree monumentali e storiche; prevedere accessi regolamentati ma non penalizzanti alle ZTL, soprattutto per i servizi a supporto delle agenzie di viaggio, dei tour operator, del turismo scolastico e dei gruppi organizzati; integrare le scelte sulla mobilità con le politiche di accoglienza turistica, evitando misure che compromettano la fruibilità delle città da parte dei visitatori. [post_title] => Assoviaggi, serve una regolamentazione equilibrata per la mobilità [post_date] => 2026-02-18T09:54:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771408479000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Val Casies (Gsiesertal), laterale della Val Pusteria e compresa tra Monguelfo e il confine con l’Austria, è una destinazione particolarmente adatta a chi cerca una vacanza invernale caratterizzata da tranquillità, paesaggi aperti e un rapporto diretto con la natura. La valle, meno affollata rispetto alle località dolomitiche più note, conserva un carattere rurale fatto di masi in legno, piccoli nuclei abitati e ampi prati che in inverno si trasformano in distese bianche ideali per attività all’aria aperta. Il contesto della Val Casies è quindi particolarmente indicato per lo sci di fondo, per ciaspolate e le escursioni invernali lungo percorsi battuti. Anche durante l’alta stagione si respira un’atmosfera meno frenetica rispetto a quella che si avverte nei grandi comprensori. La scelta della struttura di soggiorno Anche se la Val Casies non è particolarmente estesa (circa 22 km) non mancano le strutture ricettive di qualità. Per esempio, in questo hotel in Val di Casies a Santa Maddalena, il Magdalenahof, gli ospiti hanno a disposizione una piscina panoramica interna riscaldata con vasca idromassaggio e zona nuoto controcorrente integrate, una piscina esterna riscaldata tutto l’anno, un giardino con vista sul paesaggio della valle, un’area saune, una zona relax e un’area per il fitness. A richiesta sono disponibili trattamenti benessere. Per quanto riguarda l’offerta gastronomica, il Magdalenahof, gestito dalla famiglia Burger, propone una cucina gourmet con prodotti regionali e di stagione. Lo sci di fondo in Val Casies e la Granfondo Come accennato, la Val Casies è una destinazione ideale per chi pratica lo sci di fondo. Qui gli appassionati hanno a disposizione circa 42 km di piste perfettamente preparate, dove si possono praticare sia la tecnica classica che lo skating. I percorsi attraversano boschi e prati innevati, passando per antichi masi e offrendo panorami davvero unici. Su queste piste, dal 28 febbraio al 1° marzo 2026, si terrà l’ormai tradizionale Granfondo Val Casies, la granfondo più nota del Sudtirolo. Gli iscritti alla gara potranno scegliere tra due distanze: 30 e 42 km. Il sabato è prevista anche la Mini Val Casies, un evento dedicato ai bambini. Gli sport invernali in Val Casies In Val Casies ci sono impianti sciistici non troppo grandi, a misura di famiglia. Lo skilift di Colle ha una pista dedicata ai più piccoli, una pista facile (blu), una pista per gli sciatori esperti (nera) e un piccolo snowpark. Lo skilift di Santa Maddalena si trova in fondo alla valle e mette a disposizione due piste, una scuola di sci e un servizio di noleggio attrezzature. C’è anche lo skilift Guggenberg di Tesido, dotato di due piste e di una scuola di sci. Una volta a settimana si può praticare lo sci in notturna. Se si cerca un’alternativa più grande, a circa un’ora d’auto dall’Hotel Magdalenahof si trova il comprensorio sciistico del Plan de Corones (Kronplatz), che dispone di circa 120 km di piste. Ci sono ottime opportunità anche per chi pratica lo scialpinismo: sul Monte Alto, sul Monte Lavinarossa, sulla Cima Ochsenfelderspitze, sul Monte Croce, sul Monte Regola ecc. Infine, la Val Casies offre diverse possibilità di piacevoli escursioni invernali e ciaspolate. In sintesi, la Val Casies è una meta adatta a chi desidera una vacanza invernale attiva, ma allo stesso tempo tranquilla: sci di fondo, piccoli impianti a misura di famiglia, escursioni nella natura e strutture accoglienti con servizi wellness. Una soluzione equilibrata per chi cerca sport, relax e ritmi più lenti, lontano dai grandi flussi turistici. info pr [post_title] => Val Casies: una vacanza invernale all’insegna dello sport [post_date] => 2026-02-18T08:00:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771401618000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507568 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Naar inserisce la Corea del Sud fra le destinazioni in programmazione. Il programma dedicato al Paese si articola in tre principali tipologie di prodotto, pensate per intercettare esigenze e stili di viaggio differenti I viaggi su misura sono completamente personalizzabili in base agli interessi del viaggiatore. Realizzati in collaborazione con partner locali selezionati, offrono garanzia di affidabilità, competenza e profonda conoscenza del territorio. I viaggi “Fly and rail”, garantiscono la massima flessibilità grazie a un’ampia scelta di hotel, servizi ferroviari, visite ed escursioni. Infine, i tour guidati, pensati per offrire una panoramica completa del Paese attraverso itinerari equilibrati che combinano grandi città, siti storici Unesco e aree naturali, accompagnati da guide qualificate (è disponibile un tour con guida locale parlante italiano). La Corea del Sud si posiziona inoltre come destinazione ideale sia come meta unica sia in combinazione con altri Paesi asiatici come Giappone, Cina o Thailandia, grazie a un’eccellente rete di collegamenti aerei regionali. I numeri della crescita turistica Sul piano turistico, il Paese sta registrando una significativa ripresa dei flussi internazionali. Nel 2025 ha superato i 18,5 milioni di arrivi internazionali, stabilendo un nuovo record storico. Nel solo mese di luglio 2025 è stato registrato un incremento del 23% negli arrivi dall’estero, con oltre 1,7 milioni di turisti — evidenza di una domanda internazionale in rapida e costante crescita. Dal punto di vista normativo, i cittadini dell’Unione europea e della Svizzera possono entrare in Corea del Sud senza visto per soggiorni fino a 90 giorni e, fino al 31 dicembre 2026, non è più richiesta l’autorizzazione elettronica di viaggio (K-Eta). La crescente popolarità della Corea del Sud è trainata non solo dal turismo tradizionale, ma anche dal fenomeno globale della “K-culture” – K-pop, cucina, moda e beauty care, cinema e serie TV – che sta conquistando un pubblico sempre più ampio, in particolare tra le nuove generazioni e i repetear. A supporto del lancio della destinazione sono previste attività formative dedicate alle agenzie di viaggio, con approfondimenti su itinerari, aspetti culturali, stagionalità, logistica e possibili combinazioni multi-destinazione, al fine di garantire un presidio qualificato e strategico del nuovo prodotto. [post_title] => Naar amplia la programmazione: obiettivo sulla Corea del Sud [post_date] => 2026-02-17T12:01:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771329688000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Armenia ha introdotto un'esenzione temporanea dal visto per i cittadini di 113 paesi, iniziativa che sarà in vigore fino al 1° luglio 2026. L'esenzione si applica ai viaggiatori in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato dagli Stati Uniti, dagli Stati membri dell'Unione europea, dai paesi dell'area Schengen, nonché dagli Emirati Arabi Uniti, dal Bahrein, dal Qatar, dall'Arabia Saudita, dal Kuwait o dall'Oman. Secondo le autorità armene, i visitatori idonei possono soggiornare nel paese senza visto per un massimo di 180 giorni nell'arco di un anno. Tuttavia, il loro permesso di soggiorno deve rimanere valido per almeno sei mesi dalla data di ingresso nel paese. I requisiti per l'ottenimento dell'esenzione dal visto secondo quanto previsto dal Ministero degli Affari Esteri armeno prevedono che il permesso di soggiorno debba essere presentato sotto forma di tessera fisica o di adesivo apposto sul passaporto. Dovrà includere informazioni essenziali quali il nome del titolare, la nazionalità, la data di nascita e il periodo di validità del documento, indicato secondo il calendario gregoriano. Secondo l'Armenian Tourism Committee, questa decisione mira ad aumentare il numero di visitatori internazionali e a migliorare la connettività del paese con il resto del mondo. Oltre che incentivare i viaggi e facilitare l'organizzazione di soggiorni sia di breve che di lunga durata. «Questa decisione è un chiaro invito ai viaggiatori di tutto il mondo - ha sottolineato Lusine Gevorgyan, presidente del comitato -. L'Armenia è aperta e accogliente e non vediamo l'ora di condividere la nostra cultura, i nostri paesaggi e la nostra ospitalità con un numero maggiore di visitatori nel corso del 2026». Oltre a questa esenzione temporanea, l'Armenia offre anche un sistema di visto elettronico accessibile tramite la piattaforma ufficiale evisa.mfa.am, progettato per semplificare le procedure per i viaggiatori che non hanno diritto all'esenzione. Sono disponibili due tipi di visti per visitatori: un visto per soggiorni fino a 21 giorni, al prezzo di 8 dollari Usa; un visto per soggiorni fino a 120 giorni, al prezzo di 38 dollari Usa. La procedura di richiesta viene completata interamente online e i tempi di elaborazione possono richiedere fino a tre giorni lavorativi. [post_title] => Armenia: esenzione temporanea dal visto per i viaggiatori provenienti da 113 paesi [post_date] => 2026-02-17T11:55:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771329324000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507553" align="alignleft" width="300"] Tommaso Dragotto[/caption] L’"italian style" è l’elemento chiave che contraddistingue l’offerta di Sicily by Car, operatore attivo nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine che sta allargando la propria presenza ben oltre i confini nazionali. «Sono molto ottimista sullo sviluppo della società in Europa e, più in generale, a livello internazionale – conferma il presidente, Tommaso Dragotto -. Credo che l’espansione fuori dai confini nazionali sia l’unica strada percorribile dopo 63 anni di attività: punto sul nostro modello di business come fattore distintivo e qualificante per attrarre un turismo leisure nel segmento della mobilità a quattroruote. Ci impegneremo sempre più per la conquista di nuove destinazioni ad alto traffico turistico nel nome di un’azienda nata orgogliosamente in Sicilia e sviluppatasi nel mondo». Queste parole sono avvalorate dall’attività sviluppata nel corso degli ultimi anni. Dopo la quotazione in Borsa, Sicily by Car ha perseguito un piano di sviluppo internazionale che l’ha portata a lavorare sulle principali piazze turistiche europee. Presente in Albania, Malta, Francia e Austria, la società si sta concentrando anche sull’espansione nei Balcani e nella Penisola Iberica. Fra le mete presidiate con uffici della compagnia anche Croazia e Montenegro. Fra le prossime aperture, da segnalare Valencia, Madrid, Barcellona e Faro. In arrivo anche Rotterdam e Amsterdam. Sessanta uffici in Italia Se importante è l’espansione internazionale, non va dimenticata la forte presenza in Italia, con 60 uffici presenti nel Paese e un servizio capillare che si riscontra anche all’interno dei 30 presidi all’estero. La struttura organizzativa impiega circa 600 dipendenti nel nostro Paese e 250 all’estero. Nel suo intervento durante la Bit, il presidente ha sottolineato come la dimensione raggiunta non abbia mai fatto perdere all’azienda la propria identità originaria: un’impresa sviluppatasi mantenendo una cultura imprenditoriale familiare, ma con visione manageriale e ambizioni internazionali. Accanto ai numeri e ai piani di sviluppo, durante la presentazione in Bit è stato posto l’accento sull’attenzione al capitale umano. «L’azienda deve essere un bel luogo in cui lavorare» ha detto Dragotto. Da qui, la necessità di investire sui dipendenti, valorizzandone le competenze e creando un ambiente professionale stimolante e stabile. Il 2026 non segna soltanto un traguardo importante, ma apre una nuova fase di sviluppo. Dal punto di vista economico finanziario, la strategia prevede una crescita per estensione geografica, diversificazione dei ricavi e maggiore integrazione con i mercati europei più dinamici, continuando a preservare la necessaria indipendenza. [post_title] => Sicily by Car, Dragotto: «Prosegue il piano di espansione internazionale» [post_date] => 2026-02-17T09:23:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771320204000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aruba estensione ideale di un viaggio long haul da europa sudamerica o usa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":95,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1791,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aruba, estensione ideale a conclusione di un viaggio in Europa del Nord, Sudamerica o Stati Uniti: l'isola caraibica si ritaglia un ruolo da protagonista come complemento strategico degli itinerari long haul grazie ai collegamenti diretti da Amsterdam e dai principali hub americani e sudamericani.\r

Ma anche in virtù di proposte sempre meno convenzionali, pensate per viaggiatori alla ricerca di autenticità e originalità.\r

Qualche esempio? Partendo dall'Europa si può spaziare dall'arte medievale al paradiso tropicale: una combinazione inaspettata nasce dall'equilibrio perfetto tra mente e corpo, unendo la densità culturale dell’Europa del Nord alla luce tersa dei Caraibi meridionali. Il viaggio segue le tracce della tradizione neerlandese che si snoda tra i canali di Amsterdam, le ceramiche di Delft e le città medievali delle Fiandre. È un dialogo cromatico continuo che conduce dalle sfumature delle piazze antiche all'incredibile azzurro di Eagle Beach o Mangel Halto, fino ai toni pastello di Oranjestad e alla vivacità artistica di San Nicolas. \r

E ancora: un filo sottile unisce Sudamerica e Aruba, fatto soprattutto di un’idea di accoglienza che mette al centro la relazione umana e itinerari che dialogano senza perdere profondità. In Colombia il viaggio segue la leggenda dell’El Dorado, attraversando la Cattedrale di Sale di Zipaquirá, le colline del Triangolo del Caffè e Cartagena de Indias, quintessenza dell’eredità coloniale. L’approdo ad Aruba è un’evoluzione: architetture dalle tonalità delicate, l’ordine armonioso delle sue strade, il mosaico culturale composto da oltre cento nazionalità diverse raccontano un’isola plasmata dall’incontro.\r

Allo stesso modo, l’Argentina trova ad Aruba il proprio contrappunto ideale: dai boulevard di Buenos Aires agli orizzonti smisurati della Patagonia, l’isola interviene come una sospensione gentile: un luogo dove lasciarsi avvolgere dal sole e dalla calorosa ospitalità di una popolazione capace di comunicare in oltre cinque lingue. L’intensità sudamericana si distende nella serenità caraibica, con un vantaggio logistico significativo per chi arriva dall’Argentina: l’ingresso ad Aruba non richiede il vaccino contro la febbre gialla, semplificando ulteriormente il viaggio.\r

Infine, dagli Stati Uniti il viaggio segue il ritmo della musica, attraversando il cuore del Deep South, tra Memphis, Nashville e New Orleans, dove il blues, il country e il jazz sono vere e proprie identità profonde. A questo crescendo sonoro risponde Aruba con un controcanto diverso ma sempre perfetto: al fruscio costante degli alisei e al ritmo ipnotico delle onde si intrecciano le sonorità della tumba e del dande, che animano il Carnevale e il periodo natalizio, e l’eco festosa del calypso.","post_title":"Aruba: estensione ideale di un viaggio long haul da Europa, Sudamerica o Usa","post_date":"2026-02-18T13:52:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1771422749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507683\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Monica Stefanelli[/caption]\r

\r

Venti nuove aperture messe a segno in Europa e l’obiettivo puntato sull’Italia del Sud: il 2026 di Leonardo Hotels prevede una forte espansione sul segmento leisure, con occhi puntati su Sicilia, Campania, Puglia e Sardegna.\r

\r

« Nel 2025 - conferma Yoram Biton, managing director Central Europe - il gruppo ha aperto 20 hotel in Europa, raggiungendo un target ambizioso. Per il 2026 è prevista una pipeline molto significativa anche in Italia. Gli investimenti si concentreranno su una maggiore esposizione al segmento leisure, sullo sviluppo di partnership strategiche e su un rafforzamento dei rapporti con investitori e broker».\r

\r

All’interno del piano di sviluppo di Leonardo Hotels, la vocazione del gruppo assume un approccio sempre più internazionale: «I nostri mercati principali sono Italia ed Europa, con un peso rilevante di Germania e Regno Unito. Per le destinazioni a vocazione leisure si confermano importanti anche Cina, Stati Uniti e Israele» aggiunge Biton. Si registra poi « un crescente interesse da mercati emergenti come Corea e India, insieme al ritorno della clientela giapponese» aggiunge la cluster Italy director of sales, Monica Stefanelli -. Quanto alla clientela italiana, nel 2025 si è distribuita in modo equilibrato: 50% business-corporate e 50% leisure».\r

La curva di booking\r

L’andamento dei prezzi non ha condizionato la curva del booking in Italia: « A Milano, il primo trimestre 2026 ha evidenziato un picco positivo – commenta Stefanelli -, mentre gli altri trimestri si mantengono in linea con il 2025. Mestre e Verona hanno registrato una crescita rispetto al primo trimestre dell’anno precedente grazie a un calendario fieristico e di eventi differente. Roma si è attestata su livelli analoghi al 2024, un risultato positivo considerando l’assenza dell’effetto Giubileo».\r

\r

In generale comunque, «i prezzi risultano in linea con il 2025 – aggiunge Biton -, ad eccezione del primo trimestre nelle destinazioni coinvolte da eventi olimpici, che hanno registrato un incremento significativo».\r

\r

«L’Italia - aggiunge Stefanelli - sta diventando uno dei mercati europei più attrattivi per gli investitori internazionali grazie alla solidità della domanda turistica, alla qualità dell’offerta alberghiera e a rendimenti competitivi. Si osserva un forte interesse per hotel luxury, upper upscale e destinazioni premium, con una crescita significativa delle strutture a 4 e 5 stelle. Accanto alle destinazioni classiche, cresce l’attenzione verso località secondarie ed emergenti come lago di Como, Sicilia, Dolomiti e borghi storici, che offrono opportunità interessanti per boutique hotel e strutture esperienziali. Restano tuttavia sfide operative e di competitività che richiedono strategie mirate e continua innovazione».\r

Riflettori sul Nyx Hotel Rome\r

Fra le novità di Leonardo Hotels in pipeline spicca il lancio completo del Nyx Hotel Rome, previsto in primavera. Grazie a un importante intervento di rigenerazione urbana, è stato possibile riconvertire e ottimizzare gli spazi, aumentando il numero di camere da 301 a 324, distribuite su otto piani. Al primo piano si trovano quattro sale meeting di diversa capienza e una terrazza che ospita un bar all’aperto; in una fase successiva sarà realizzata anche una piscina urbana, pensata come spazio di relax dopo una giornata trascorsa in città.\r

La spa e la palestra sono collocate al piano interrato; è inoltre presente un parcheggio dedicato. A completare l’offerta un Clash Bar & Restaurant fino a 160 coperti sempre aperto, oltre a un ristorante à la carte, Tullia, con ingresso indipendente per gli ospiti esterni.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Leonardo Hotels, leisure e Sud Italia fra le priorità di sviluppo","post_date":"2026-02-18T11:26:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771414001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Moderatamente ottimista: il ceo di Alidays, Davide Catania, abbandona la tradizionale prudenza per rimarcare come il trend degli ultimi anni posizioni il viaggio quale bene irrinunciabile e non semplice occasione di svago. «Dopo la pandemia – spiega il manager – il desiderio di viaggiare per conoscere culture diverse e vivere esperienze autentiche è diventato un must. Tensioni geopolitiche e difficoltà economiche non hanno fiaccato questa tendenza».\r

Obiettivo Egitto\r

In casa Alidays si prosegue pertanto sulla via della specializzazione e dell’ampliamento dell’offerta, che vede nell’Egitto culturale l’ultima, importante novità.\r

\r

«Stiamo procedendo a una razionalizzazione dello staff per dotarci di una struttura più “verticale” - prosegue Catania -: Arianna Bramini ha assunto un ruolo di coordinamento del prodotto, cedendo una parte delle destinazioni da lei seguite a una nuova risorsa». E’ questo l’ultimo atto di un importante lavoro di squadra, che ha l’obiettivo di intercettare un cliente curioso, esigente e preparato, in linea con l’orientamento del t.o.\r

\r

«Questa filosofia si applica perfettamente al nostro Egitto – aggiunge il ceo -, una destinazione che abbiamo introdotto in risposta alla domanda delle agenzie di viaggio. La diversificazione dell’offerta tailor made è perfettamente in linea con le esigenze di un viaggiatore maturo e consapevole, che ricerca un approccio sartoriale alla meta prescelta».\r

Il top di gamma di Glance\r

Se questa è la filosofia che guida la programmazione, con la linea Glance lo sguardo arriva ancora più lontano: «Applicando la metodologia di Glance all’Egitto possiamo proporre un prodotto di livello altissimo – spiega Amanda Bocchiola, responsabile Medio Oriente ed Egitto -. Dal volo in business class o in prima classe, ai transfer di lusso, alle escursioni private, tutto viene studiato da un team di professionisti ad hoc, che all’interno di Alidays segue esclusivamente questa linea di prodotto».\r

\r

Intanto, Alidays archivia un 2025 con un fatturato di circa 82 milioni di euro, in crescita del 6% sull’anno precedente. Ma quel che più conta, come ricorda Catania, è il fatto di aver chiuso sempre in utile a eccezione degli anni della pandemia.\r

Alidays on Tour\r

Gli obiettivi sul 2026 sono ambiziosi, sostenuti anche dal prodotto “Alidays on Tour”, lanciato già nel 2025. «Si tratta di una proposta che parte dal concetto di viaggio tailor made applicandolo ai tour per piccoli gruppi – aggiunge Arianna Bramini -. Vogliamo creare occasioni e attività uniche, personalizzando ognuno dei tour programmati, sempre a partenza garantita per minimo due persone».\r

\r

All’interno del nuovo catalogo 2026 fanno capolino Indonesia e Sudafrica e nel 2027 sicuramente verranno inserite ulteriori mete.\r

\r

Intanto, già a settembre si attende una novità di prodotto in Africa, che verrà lanciata dopo mesi di studio, in perfetto stile Alidays.\r

\r

«A sostegno delle agenzie di viaggio nostre partner – chiude Catania - stiamo per rilasciare una nuova funzionalità di Alyda, che sfruttando anche l’IA consentirà di ottenere informazioni e quotazioni in modo ancora più veloce ed efficace».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Alidays rilancia sull’Egitto e presenta i nuovi Alidays on Tour","post_date":"2026-02-18T10:41:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1771411309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485093\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Erika Delmastro[/caption]\r

I viaggi di lavoro rappresentano una componente fondamentale dell’operatività delle aziende. In un contesto internazionale sempre più complesso, la sicurezza del personale in trasferta assume un ruolo centrale: il 55% delle imprese italiane la indica tra le principali leve per migliorare i viaggi d’affari. Allo stesso tempo, permane un divario di consapevolezza sul tema del Duty of Care: il 45% delle aziende dichiara una conoscenza parziale o nulla degli obblighi legati alla tutela dei dipendenti in trasferta. A questo si aggiunge l’aumento delle trasferte verso destinazioni caratterizzate da fattori di criticità (+36%), che incrementa ulteriormente l’esposizione al rischio. In questo scenario, proteggere chi viaggia per lavoro è una priorità per tutelare aziende e dipendenti. \r

\r

Restyling \r

Per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, Europ Assistance presenta una versione rinnovata di Business Pass, la polizza dedicata alle aziende che desiderano proteggere il proprio personale in trasferta con coperture complete e modulabili.\r

Il prodotto si presenta in una nuova veste nelle tre versioni già disponibili – Flat Solution 2.0, Forfait Solution 2.1 e Identity Solution 2.0 – mantenendo invariate le garanzie obbligatorie quali assistenza in viaggio e spese mediche, oltre alle tutele legate alle situazioni di crisi, all’annullamento e al ritardo volo. Restano disponibili anche le garanzie opzionali, come bagaglio, responsabilità civile, tutela legale e infortuni in viaggio.\r

Al centro del restyling: estensione del target market con l’apertura del prodotto agli enti giuridici e per la versione Identity Solution 2.0 anche ai lavoratori autonomi con partita Iva. Revisione dei premi con la riduzione delle tariffe del 15% . Estensione della copertura per singola trasferta di lavoro a 365 giorni consecutivi per Flat Solution 2.0 e Forfait Solution 2.1 \r

\r

Nuove soluzioni\r

Comprese nell’offerta di tutte e tre le soluzioni anche MyClinic, la piattaforma digitale per la salute che consente di accedere a servizi e supporto medico in modalità digitale, e Quick Assistance, che permette di richiedere assistenza medica direttamente da smartphone, rispondendo a poche domande e geolocalizzando la propria posizione per inviare una richiesta in tempo reale e ricevere supporto dalla Centrale operativa.\r

“Nel business travel, la tutela dei dipendenti è oggi parte integrante della responsabilità aziendale. In uno scenario in continua evoluzione, la sicurezza del personale in trasferta richiede strumenti di protezione sempre più adeguati. È in questa direzione che abbiamo lavorato al rinnovo di Business Pass, rafforzando un’offerta pensata per essere ancora più vicina alle aziende, al personale viaggiante e ai liberi professionisti, con soluzioni complete e modulabili in grado di rispondere a esigenze operative diverse, mantenendo al tempo invariata la solidità delle garanzie già esistenti”, dichiara Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance.","post_title":"Europ Assistance rinnova Business Pass per il personale in trasferta","post_date":"2026-02-18T10:32:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1771410740000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"È necessaria una riforma equilibrata che tenga insieme tutela della legalità, qualità dei servizi e salvaguardia della mobilità di cittadini, imprese e visitatori nelle principali città italiane\".\r

Così Assoviaggi Confesercenti intervenendo questa mattina in Audizione presso la IX Commissione trasporti della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico non di linea.\r

\r

\"Le agenzie di viaggio, ai sensi del Codice del turismo, svolgono attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, nonché ogni altra prestazione turistica funzionale alla fruizione del pacchetto da parte del cliente. Fra tali prestazioni complementari - ha spiegato Assoviaggi, sottolineando il ruolo importante delle agenzie di viaggio nel sistema della mobilità turistica - la normativa e la giurisprudenza riconoscono da tempo anche il trasporto di persone. E come confermato dalla Corte di Cassazione nella prestazione dei servizi oggetto di un 'pacchetto tutto compreso', le agenzie di viaggio possono svolgere direttamente l'attività di trasporto di persone con mezzi propri o di noleggio di autovetture\".\r

\r

Il settore del turismo organizzato è pertanto direttamente coinvolto anche nelle scelte che riguardano taxi, ncc e accessi alle ztl, poiché tali servizi rappresentano un anello essenziale dell'accoglienza e dell'esperienza di viaggio. In particolare, rigidità e restrizioni eccessive rischiano di ripercuotersi negativamente sulla capacità delle destinazioni urbane - Roma in primis - di accogliere flussi turistici in crescita, soprattutto nei periodi di alta affluenza.\r

Certezza del servizio\r

\"Occorre una regolazione moderna e funzionale, capace di garantire legalità e controlli senza penalizzare la mobilità di famiglie, gruppi organizzati, scuole e viaggiatori con esigenze particolari\", ha continuato Assoviaggi. \"Le imprese del turismo hanno bisogno di un sistema che assicuri certezza del servizio, tempi adeguati e un'offerta sufficientemente ampia rispetto alla domanda reale, oggi in forte espansione\".\r

\r

Assoviaggi ha richiamato inoltre l'attenzione su alcuni punti ritenuti prioritari: contrastare abusivismo e irregolarità, garantendo equità concorrenziale tra operatori e certezza delle regole; adeguare l'offerta di trasporto non di linea ai flussi turistici, particolarmente concentrati nelle aree monumentali e storiche; prevedere accessi regolamentati ma non penalizzanti alle ZTL, soprattutto per i servizi a supporto delle agenzie di viaggio, dei tour operator, del turismo scolastico e dei gruppi organizzati; integrare le scelte sulla mobilità con le politiche di accoglienza turistica, evitando misure che compromettano la fruibilità delle città da parte dei visitatori.\r

","post_title":"Assoviaggi, serve una regolamentazione equilibrata per la mobilità","post_date":"2026-02-18T09:54:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771408479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Val Casies (Gsiesertal), laterale della Val Pusteria e compresa tra Monguelfo e il confine con l’Austria, è una destinazione particolarmente adatta a chi cerca una vacanza invernale caratterizzata da tranquillità, paesaggi aperti e un rapporto diretto con la natura.\r

\r

La valle, meno affollata rispetto alle località dolomitiche più note, conserva un carattere rurale fatto di masi in legno, piccoli nuclei abitati e ampi prati che in inverno si trasformano in distese bianche ideali per attività all’aria aperta.\r

\r

Il contesto della Val Casies è quindi particolarmente indicato per lo sci di fondo, per ciaspolate e le escursioni invernali lungo percorsi battuti.\r

\r

Anche durante l’alta stagione si respira un’atmosfera meno frenetica rispetto a quella che si avverte nei grandi comprensori.\r

La scelta della struttura di soggiorno \r

Anche se la Val Casies non è particolarmente estesa (circa 22 km) non mancano le strutture ricettive di qualità. Per esempio, in questo hotel in Val di Casies a Santa Maddalena, il Magdalenahof, gli ospiti hanno a disposizione una piscina panoramica interna riscaldata con vasca idromassaggio e zona nuoto controcorrente integrate, una piscina esterna riscaldata tutto l’anno, un giardino con vista sul paesaggio della valle, un’area saune, una zona relax e un’area per il fitness. A richiesta sono disponibili trattamenti benessere. Per quanto riguarda l’offerta gastronomica, il Magdalenahof, gestito dalla famiglia Burger, propone una cucina gourmet con prodotti regionali e di stagione.\r

Lo sci di fondo in Val Casies e la Granfondo\r

Come accennato, la Val Casies è una destinazione ideale per chi pratica lo sci di fondo. Qui gli appassionati hanno a disposizione circa 42 km di piste perfettamente preparate, dove si possono praticare sia la tecnica classica che lo skating.\r

\r

I percorsi attraversano boschi e prati innevati, passando per antichi masi e offrendo panorami davvero unici.\r

\r

Su queste piste, dal 28 febbraio al 1° marzo 2026, si terrà l’ormai tradizionale Granfondo Val Casies, la granfondo più nota del Sudtirolo. Gli iscritti alla gara potranno scegliere tra due distanze: 30 e 42 km. Il sabato è prevista anche la Mini Val Casies, un evento dedicato ai bambini.\r

Gli sport invernali in Val Casies\r

In Val Casies ci sono impianti sciistici non troppo grandi, a misura di famiglia. Lo skilift di Colle ha una pista dedicata ai più piccoli, una pista facile (blu), una pista per gli sciatori esperti (nera) e un piccolo snowpark.\r

\r

Lo skilift di Santa Maddalena si trova in fondo alla valle e mette a disposizione due piste, una scuola di sci e un servizio di noleggio attrezzature.\r

\r

C’è anche lo skilift Guggenberg di Tesido, dotato di due piste e di una scuola di sci. Una volta a settimana si può praticare lo sci in notturna.\r

\r

Se si cerca un’alternativa più grande, a circa un’ora d’auto dall’Hotel Magdalenahof si trova il comprensorio sciistico del Plan de Corones (Kronplatz), che dispone di circa 120 km di piste.\r

\r

Ci sono ottime opportunità anche per chi pratica lo scialpinismo: sul Monte Alto, sul Monte Lavinarossa, sulla Cima Ochsenfelderspitze, sul Monte Croce, sul Monte Regola ecc.\r

\r

Infine, la Val Casies offre diverse possibilità di piacevoli escursioni invernali e ciaspolate.\r

\r

In sintesi, la Val Casies è una meta adatta a chi desidera una vacanza invernale attiva, ma allo stesso tempo tranquilla: sci di fondo, piccoli impianti a misura di famiglia, escursioni nella natura e strutture accoglienti con servizi wellness. Una soluzione equilibrata per chi cerca sport, relax e ritmi più lenti, lontano dai grandi flussi turistici.\r

\r

\r

\r

\r

\r

info pr","post_title":"Val Casies: una vacanza invernale all’insegna dello sport","post_date":"2026-02-18T08:00:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771401618000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Naar inserisce la Corea del Sud fra le destinazioni in programmazione. Il programma dedicato al Paese si articola in tre principali tipologie di prodotto, pensate per intercettare esigenze e stili di viaggio differenti\r

I viaggi su misura sono completamente personalizzabili in base agli interessi del viaggiatore. Realizzati in collaborazione con partner locali selezionati, offrono garanzia di affidabilità, competenza e profonda conoscenza del territorio.\r

I viaggi “Fly and rail”, garantiscono la massima flessibilità grazie a un’ampia scelta di hotel, servizi ferroviari, visite ed escursioni.\r

Infine, i tour guidati, pensati per offrire una panoramica completa del Paese attraverso itinerari equilibrati che combinano grandi città, siti storici Unesco e aree naturali, accompagnati da guide qualificate (è disponibile un tour con guida locale parlante italiano).\r

La Corea del Sud si posiziona inoltre come destinazione ideale sia come meta unica sia in combinazione con altri Paesi asiatici come Giappone, Cina o Thailandia, grazie a un’eccellente rete di collegamenti aerei regionali.\r

\r

I numeri della crescita turistica\r

Sul piano turistico, il Paese sta registrando una significativa ripresa dei flussi internazionali. Nel 2025 ha superato i 18,5 milioni di arrivi internazionali, stabilendo un nuovo record storico. Nel solo mese di luglio 2025 è stato registrato un incremento del 23% negli arrivi dall’estero, con oltre 1,7 milioni di turisti — evidenza di una domanda internazionale in rapida e costante crescita. Dal punto di vista normativo, i cittadini dell’Unione europea e della Svizzera possono entrare in Corea del Sud senza visto per soggiorni fino a 90 giorni e, fino al 31 dicembre 2026, non è più richiesta l’autorizzazione elettronica di viaggio (K-Eta).\r

La crescente popolarità della Corea del Sud è trainata non solo dal turismo tradizionale, ma anche dal fenomeno globale della “K-culture” – K-pop, cucina, moda e beauty care, cinema e serie TV – che sta conquistando un pubblico sempre più ampio, in particolare tra le nuove generazioni e i repetear.\r

A supporto del lancio della destinazione sono previste attività formative dedicate alle agenzie di viaggio, con approfondimenti su itinerari, aspetti culturali, stagionalità, logistica e possibili combinazioni multi-destinazione, al fine di garantire un presidio qualificato e strategico del nuovo prodotto.\r

","post_title":"Naar amplia la programmazione: obiettivo sulla Corea del Sud","post_date":"2026-02-17T12:01:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1771329688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Armenia ha introdotto un'esenzione temporanea dal visto per i cittadini di 113 paesi, iniziativa che sarà in vigore fino al 1° luglio 2026. L'esenzione si applica ai viaggiatori in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato dagli Stati Uniti, dagli Stati membri dell'Unione europea, dai paesi dell'area Schengen, nonché dagli Emirati Arabi Uniti, dal Bahrein, dal Qatar, dall'Arabia Saudita, dal Kuwait o dall'Oman.\r

\r

Secondo le autorità armene, i visitatori idonei possono soggiornare nel paese senza visto per un massimo di 180 giorni nell'arco di un anno. Tuttavia, il loro permesso di soggiorno deve rimanere valido per almeno sei mesi dalla data di ingresso nel paese.\r

\r

I requisiti per l'ottenimento dell'esenzione dal visto secondo quanto previsto dal Ministero degli Affari Esteri armeno prevedono che il permesso di soggiorno debba essere presentato sotto forma di tessera fisica o di adesivo apposto sul passaporto. Dovrà includere informazioni essenziali quali il nome del titolare, la nazionalità, la data di nascita e il periodo di validità del documento, indicato secondo il calendario gregoriano.\r

\r

Secondo l'Armenian Tourism Committee, questa decisione mira ad aumentare il numero di visitatori internazionali e a migliorare la connettività del paese con il resto del mondo. Oltre che incentivare i viaggi e facilitare l'organizzazione di soggiorni sia di breve che di lunga durata.\r

\r

«Questa decisione è un chiaro invito ai viaggiatori di tutto il mondo - ha sottolineato Lusine Gevorgyan, presidente del comitato -. L'Armenia è aperta e accogliente e non vediamo l'ora di condividere la nostra cultura, i nostri paesaggi e la nostra ospitalità con un numero maggiore di visitatori nel corso del 2026».\r

\r

Oltre a questa esenzione temporanea, l'Armenia offre anche un sistema di visto elettronico accessibile tramite la piattaforma ufficiale evisa.mfa.am, progettato per semplificare le procedure per i viaggiatori che non hanno diritto all'esenzione. Sono disponibili due tipi di visti per visitatori: un visto per soggiorni fino a 21 giorni, al prezzo di 8 dollari Usa; un visto per soggiorni fino a 120 giorni, al prezzo di 38 dollari Usa. La procedura di richiesta viene completata interamente online e i tempi di elaborazione possono richiedere fino a tre giorni lavorativi.","post_title":"Armenia: esenzione temporanea dal visto per i viaggiatori provenienti da 113 paesi","post_date":"2026-02-17T11:55:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1771329324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507553\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tommaso Dragotto[/caption]\r

\r

L’\"italian style\" è l’elemento chiave che contraddistingue l’offerta di Sicily by Car, operatore attivo nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine che sta allargando la propria presenza ben oltre i confini nazionali.\r

\r

«Sono molto ottimista sullo sviluppo della società in Europa e, più in generale, a livello internazionale – conferma il presidente, Tommaso Dragotto -. Credo che l’espansione fuori dai confini nazionali sia l’unica strada percorribile dopo 63 anni di attività: punto sul nostro modello di business come fattore distintivo e qualificante per attrarre un turismo leisure nel segmento della mobilità a quattroruote. Ci impegneremo sempre più per la conquista di nuove destinazioni ad alto traffico turistico nel nome di un’azienda nata orgogliosamente in Sicilia e sviluppatasi nel mondo».\r

\r

Queste parole sono avvalorate dall’attività sviluppata nel corso degli ultimi anni. Dopo la quotazione in Borsa, Sicily by Car ha perseguito un piano di sviluppo internazionale che l’ha portata a lavorare sulle principali piazze turistiche europee. Presente in Albania, Malta, Francia e Austria, la società si sta concentrando anche sull’espansione nei Balcani e nella Penisola Iberica. Fra le mete presidiate con uffici della compagnia anche Croazia e Montenegro. Fra le prossime aperture, da segnalare Valencia, Madrid, Barcellona e Faro. In arrivo anche Rotterdam e Amsterdam.\r

Sessanta uffici in Italia\r

Se importante è l’espansione internazionale, non va dimenticata la forte presenza in Italia, con 60 uffici presenti nel Paese e un servizio capillare che si riscontra anche all’interno dei 30 presidi all’estero. La struttura organizzativa impiega circa 600 dipendenti nel nostro Paese e 250 all’estero. Nel suo intervento durante la Bit, il presidente ha sottolineato come la dimensione raggiunta non abbia mai fatto perdere all’azienda la propria identità originaria: un’impresa sviluppatasi mantenendo una cultura imprenditoriale familiare, ma con visione manageriale e ambizioni internazionali.\r

\r

Accanto ai numeri e ai piani di sviluppo, durante la presentazione in Bit è stato posto l’accento sull’attenzione al capitale umano. «L’azienda deve essere un bel luogo in cui lavorare» ha detto Dragotto. Da qui, la necessità di investire sui dipendenti, valorizzandone le competenze e creando un ambiente professionale stimolante e stabile.\r

\r

Il 2026 non segna soltanto un traguardo importante, ma apre una nuova fase di sviluppo. Dal punto di vista economico finanziario, la strategia prevede una crescita per estensione geografica, diversificazione dei ricavi e maggiore integrazione con i mercati europei più dinamici, continuando a preservare la necessaria indipendenza.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sicily by Car, Dragotto: «Prosegue il piano di espansione internazionale»","post_date":"2026-02-17T09:23:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1771320204000]}]}}