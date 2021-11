Argentina: via libera all’ingresso dei viaggiatori stranieri vaccinati, da tutto il mondo

L’Argentina è tornata ad accogliere i turisti internazionali, che abbiano completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19, da ieri 1° novembre. Il governo ha preso la decisione dopo il calo significativo della diffusione del virus, che è seguito all’ondata della variante Delta della scorsa estate. Ai viaggiatori stranieri completamente immunizzati e in possesso del risultato negativo di un test Pcr effettuato nelle 72 ore precedenti all’arrivo in Argentina, non sarà richiesta alcuna quarantena.

Nel dettaglio, i nuovi requisiti di ingresso in Argentina per i viaggiatori stranieri, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono i seguenti: completamento del ciclo vaccinale Covid-19, con la dose finale somministrata almeno 14 giorni prima dell’arrivo nel paese; test Pcr negativo effettuato entro le 72 ore precedenti all’arrivo nel paese; una polizza di assicurazione sanitaria con copertura contro il Covid; una dichiarazione giurata (vedi link) da compilare nelle 48 ore precedenti il viaggio.

“Possiamo aprire le nostre frontiere perché l’Argentina ha raggiunto una soglia di vaccinazione sufficientemente alta per garantire che la vita torni alla normalità – ha dichiarato il capo del gabinetto dei ministri Santiago Cafiero, durante una videoconferenza con gli ambasciatori del Paese all’estero.

Dallo scorso 1° ottobre, i visitatori provenienti dai paesi vicini – tra cui Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay – possono entrare in Argentina.

L’industria del turismo argentina rappresenta quasi il 10% del Pil del paese sudamericano e impiega oltre un milione di persone.