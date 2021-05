Antigua e Barbuda: “Pronti per accogliere i turisti nella travel bubble” Antigua e Barbuda, i due “piccoli gioielli nel cuore dei Caraibi“, le due isole tanto vicine quanto diverse fra loro sono pronte ad accogliere nuovamente i turisti “in totale sicurezza – spiega Cherrie Osborne, director of tourism Uk & Europe dell’Antigua e Barbuda Tourism Authority -, grazie all’applicazione di protocolli semplici ma efficaci”. D’altra parte, ad oggi, le isole registrano “il tasso di vaccinati più elevato nei Caraibi con oltre 30.000 persone vaccinate; in particolare, abbiamo vaccinato il 60% degli impiegati degli hotel e l’80% dei tassisti, per assicurare massima sicurezza sia ai nostri cittadini sia ai turisti”. Gli ingressi nell’arcipelago sono ammessi presentando il risultato negativo “di un test Pcr effettuato nei sette giorni precedenti l’arrivo: dopodiché si entra nella vera e propria ‘travel bubble’, soggiornando in una delle oltre 350 proprietà certificate, cenando fuori nei 40 ristoranti certificati e scoprendo l’isola grazie a più di 40 tour ed escursioni certificate“. Insomma, la travel bubble “non limita in alcun modo spostamenti, attività ed esperienze per una vacanza all’insegna del relax”. L’industria turistica è strategica per le isole, arrivando “a rappresentare il 65% del Pil nazionale e dando impiego a un terzo dei lavoratori totali”. In questo quadro, il mercato italiano “è il secondo più importante tra quelli europei dopo il Regno Unito, con una media 10.000 arrivi all’anno dall’Italia (9.735 nel 2019)”. I collegamenti dall’Europa verso Antigua e Barbuda sono garantiti da British Airways, che opererà da luglio 9 voli a settimana da Londra Heathrow, comodamente raggiungibile con i voli dall’Italia; a questi si sommano anche i collegamenti operati da Virgin Atlantic, sempre da Heathrow a giugno. “Infine, sono molteplici i voli giornalieri da New York e Miami, particolarmente apprezzati dagli italiani che abbinano un’estensione mare al soggiorno in queste destinazioni”. Oltre 365 spiagge, 55 isolotti, una delle destinazioni caraibiche più romantiche, un’offerta ricettiva diversificata: “Tanti i plus che rendono uniche le isole, capaci di far innamorare i propri visitatori che, in più di un caso, una volta arrivati qui non sono più ripartiti e hanno avviato un’attività propria nell’arcipelago. Ecco ad esempio Francesca Coletti e la sua ‘Treasure Island Guides’, Alessandro Cambusa, proprietario del ristorante Cambusa, Fabio Giorgi, general manager dell’Inn at English Harbour e Rossana Ferrari, sales manager dell’Ocean Point Resort”.



