Andalusia: piano normativo per bloccare la crescita di affitti stile Airbnb L’Andalusia continua a combattere l’espansione di affitti per le vacanze. L’assessore al turismo, Arturo Bernal, ha annunciato un nuovo decreto per porre fine alle piattaforme in stile Airbnb. Una misura di controllo decisa, che fornirà un quadro normativo per le diverse province. Verrà diffuso pubblicamente «entro pochissimi giorni». Il piano Dopo questo passo sarà abilitato il termine per la presentazione delle modifiche e l’autorizzazione di tutti i verbali che ne consentiranno l’entrata in vigore. L’elaborazione del decreto ha avuto la collaborazione di numerosi imprenditori del settore. Sono state analizzate anche diverse risoluzioni giudiziarie che indicavano che i consigli comunali non avevano il potere di regolare l’affitto, la comunità conferirà loro i relativi poteri per realizzare “un’urbanistica, e una turistica”. I quartieri avranno la possibilità di decidere «se vogliono o meno che ci siano alloggi turistici». In sintesi, Bernal ha sottolineato che «si tratta di una norma che mira a controllare e migliorare la qualità dei servizi turistici».

