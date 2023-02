Amburgo un nuovo centro di attrazioni. Quasi 15 milioni di pernottamenti L’ultimo rapporto turistico della città di Amburgo ha mostrato 14,7 milioni di pernottamenti da parte dei turisti. Ovvero un aumento del 95% rispetto al 2021, quasi alla pari con i 15,4 milioni di pernottamenti pre-pandemici nel 2019. «Questi numeri sono un buon segnale sia per l’industria del turismo che per la società urbana – ha sottolineato la senatrice Melanie Leonhard, aggiungendo -. Siamo molto lieti che gli ospiti trovino Amburgo una destinazione attraente e stiano viaggiando qui di nuovo in gran numero». I pernottamenti internazionali sono aumentati e si avvicinano all’80% rispetto al 2019 con circa 3,1 milioni di pernottamenti. La maggior parte dei turisti proviene dalla Danimarca con 372.800 pernottamenti, seguita dalla Svizzera, dall’Austria, dai Paesi Bassi e dalla Gran Bretagna. L’industria del turismo ha anche beneficiato di 3,1 miliardi di euro di aiuti per il coronavirus. Di cui 1,57 miliardi di euro sono andati al settore dell’ospitalità. Ciò ha avvantaggiato sia i turisti che i residenti di Amburgo. Prospettive future Quest’anno, solo il Centro Congressi di Amburgo si sta preparando per ospitare 40 convegni. Tutti questi eventi stanno facendo di Amburgo ancora una volta una calamita turistica. La città è stata scelta come luogo ospitante del Festival dei Cittadini in occasione della Giornata dell’Unità Tedesca ed è tra i punti salienti di quest’anno. Tuttavia, la carenza di personale, l’inflazione e la guerra in corso in Ucraina hanno un impatto sul turismo la cui entità e durata sono difficili da calcolare. Il desiderio incessante dei tedeschi di viaggiare ne fa una priorità assoluta per i consumatori. Ci si aspetta infine che il numero di visitatori cresca di nuovo quest’anno, anche se forse in misura minore rispetto al 2022.

