AlUla sbarca al Festival di Cannes e si promuove come set cinematografico d’eccezione

AlUla si promuove sul palco del Festival di Cannes, che ieri ha dato il via alla sua 74° edizione che si concluderà il 16 luglio. Una delegazione di Film AlUla, la nuova agenzia cinematografica della Royal Commission for AlUla, è arrivata in Costa Azzurra per promuovere la produzione cinematografica e televisiva internazionale ad AlUla, regione di straordinaria rilevanza naturalistica e culturale a livello globale situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita.

Dopo essere stata lanciata alla Berlinale all’inizio di quest’anno, questa è la prima apparizione della destinazione a Cannes. Film AlUla ha anche annunciato le sue nuove strutture che ospiteranno 150 troupe cinematografiche e includeranno uffici di produzione, strutture ricreative, nonché un cinema all’aperto. La prima fase di costruzione è già in corso e gli alloggi saranno disponibili entro la fine del 2021.

“Il nostro obiettivo al Festival di Cannes è quello di entrare in contatto con l’industria cinematografica internazionale – dichiara Stephen Strachan, Film Commissioner presso la Royal Commission for AlUla – per presentare AlUla come una destinazione cinematografica davvero unica ed emozionante, ora aperta alle produzioni internazionali”.

AlUla comincia ad attirare un numero crescente di produzioni internazionali e regionali: sarà presto il set del prossimo thriller d’azione Kandahar, diretto da Ric Roman Waugh e interpretato da Gerard Butler. Molte produzioni locali, tra cui Noura, diretta da Tawfiq Al-Zaidi, saranno girate ad AlUla, quest’ultima è inoltre parzialmente finanziata dalla Film Commission del Ministero della Cultura. La regione sta attraendo anche una vasta gamma di progetti documentaristici grazie alla sua abbondanza di storia, cultura e innumerevoli racconti ancora da svelare.

Le case di produzione che scelgono di girare ad AlUla possono beneficiare di una serie di incentivi come il supporto alla produzione gratuito e su misura, lo scouting delle location, la profonda conoscenza delle riprese in Arabia Saudita, l’assistenza nel reperire attrezzature e troupe professionali a livello sia locale che regionale e, naturalmente, il sole tutto l’anno.