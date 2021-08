Abu Dhabi: nuovi moduli e mercati sulla piattaforma e-learning

Il Dipartimento cultura e turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) festeggia il primo anniversario del suo Abu Dhabi Specialists e-learning Program, introducendo nuovi moduli e mercati all’interno del suo innovativo programma di formazione.

La piattaforma, lanciata nel maggio dello scorso anno come parte della risposta di DCT Abu Dhabi alla crisi COVID-19, ha trasferito su piattaforme virtuali le diverse tipologie di offerte promozionali, workshop e corsi di formazione originariamente “in presenza”. È stato progettata per formare i professionisti del settore dei viaggi, inclusi front-liner, product manager, tour operator, agenzie di viaggio e home-based travel agent, rispetto alle più efficaci forme e modalità di promozione di Abu Dhabi.

Il programma di e-learning è stato implementato con successo in 17 paesi diversi e in 7 lingue diverse. Finora, 13.670 candidati si sono registrati al corso e più di 7.000 si sono diplomati come ‘Abu Dhabi Specialists’.

“Apprezziamo molto il sostegno ricevuto da parte del settore turistico internazionale e, per questo motivo, non solo lanceremo nuovi moduli di formazione online, ma ci espanderemo anche nei Mercati di Svizzera e Israele“, ha affermato Ali Hassan Al Shaiba, executive director of marketing and tourism presso Dct Abu Dhabi.

“Nonostante l’ultimo anno sia stato estremamente impegnativo per il settore turistico, attraverso questo innovativo programma siamo riusciti ad entrare in contatto con i professionisti del settore in tutto il mondo, mostrando loro ciò che rende Abu Dhabi una destinazione così straordinaria. Con l’attuale graduale riapertura al turismo internazionale, siamo certi che il programma abbia contribuito a rafforzare l’awareness relativa alla destinazione e alle sue incredibili offerte, portando di conseguenza ad una ripresa del settore delle vendite e a soggiorni più lunghi dei nostri visitatori.”

L’investimento nel campo della formazione conferma l’impegno di Dct Abu Dhabi a supportare il settore turistico nei mercati chiave, con l’obiettivo di fornire una consulenza di qualità e un servizio migliore ai clienti che considerano l’Emirato come destinazione di viaggio.

Il programma è disponibile in 17 mercati (Usa, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Italia, Germania, Russia e CSI, Cina, India, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Bahrain e Qatar) e in 7 lingue diverse (arabo, inglese, tedesco, francese, italiano, russo e mandarino).

I nuovi moduli saranno progressivamente implementati nei diversi mercati e nelle diverse lingue disponibili e agli ‘Abu Dhabi Specialists’ verrà concessa la certificazione “avanzata” al termine dei corsi.