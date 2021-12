Abu Dhabi: nuove audioguide per scoprire il volto meno noto dell’Emirato

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) ha lanciato delle nuove audioguide per accompagnare residenti e visitatori alla scoperta dell’Emirato e per saperne di più sulla cultura e le tradizioni locali. I primi 25.000 download, dei primi cinque tour, saranno disponibili gratuitamente. Utilizzando l’app Voicemap, residenti e visitatori potranno esplorare Abu Dhabi al proprio ritmo, attraverso tour audio che coprono non solo la città di Abu Dhabi, ma anche Al Ain e Al Dhafra.

Le prime cinque audioguide sono: Abu Dhabi Skyline tour; Tour del patrimonio moderno di Abu Dhabi; Tour architettonico di Hal Hosn; Tour naturalistico e storico di Al Ain; Il tour dei cinque forti di Liwa. Le audioguide coprono un periodo che va dai tempi antichi al presente, con la libertà di esplorare, imparare e condividere. I tour forniscono approfondimenti su una varietà di argomenti e rivelano curiosità che non sono disponibili da nessun’altra parte.

Per usufruire delle audioguide è sufficiente scaricare l’app Voicemap e i relativi contenuti di interesse. Poi non è necessaria nessuna connessione wi-fi o 3G/5G, poiché si tratta di un’esperienza digitale e gli utenti possono mettere in pausa e riprendere i tour a loro piacimento. Sono già in programma altri tour per le audioguide Voicemap per altre attrazioni.