Abu Dhabi aggiorna la Green List. Rientra anche l’Italia

Il Dipartimento della cultura e del turismo – Abu Dhabi ha pubblicato l’elenco aggiornato delle destinazioni in “Green List” nel quale rientra anche l’Italia. I passeggeri in arrivo da queste destinazioni saranno esentati dalle misure di quarantena obbligatorie dopo l’atterraggio ad Abu Dhabi e dovranno solo sottoporsi a test pcr all’arrivo all’aeroporto di Abu Dhabi.

I viaggiatori dovranno presentare un test pcr Covid-19 negativo valido per un massimo di 48 ore prima della partenza e sottoporsi a un test pcr all’arrivo all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. I passeggeri vaccinati provenienti da uno dei Paesi in Green List dovranno effettuare un ulteriore test pcr il sesto giorno di permanenza (il giorno di arrivo conta come giorno 1). I viaggiatori non vaccinati in arrivo dai Paesi in Green List dovranno effettuare due ulteriori test pcr rispettivamente il sesto e il nono giorno di permanenza.

Tutti i Paesi, le regioni e i territori inclusi nella “Green List” saranno regolarmente aggiornati in base allo sviluppo internazionale. L’inclusione nell’elenco è soggetta a rigorosi criteri di valutazione in termini di salute e sicurezza al fine di garantire il benessere della comunità degli Emirati Arabi Uniti. L’elenco non si riferisce alla cittadinanza, bensì ai Paesi da cui viaggiano i passeggeri.