Winter World Master Games Lombardia 2024: previsti oltre 3.700 atleti da tutto il mondo

Oltre 3.700 atleti dai 30 ai 90 anni provenienti da tutto il mondo: questi alcuni dei numeri dei Winter World Master Games Lombardia 2024, in programma fra due anni quindi, dal 12 al 21 gennaio.

La quarta edizione di quello che viene ritenuto il più importante evento internazionale di sport invernali riservato agli atleti ‘Over 30’ coinvolgerà nove comuni, sette lombardi e due trentini: Madesimo, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Sondrio (dove si terrà la cerimonia di apertura), Aprica, Bormio, Pontedilegno-Tonale, Vermiglio e Pellizzano.

I giochi sono stati fortemente voluti dal Ministero del Turismo e da Regione Lombardia, che hanno da subito riconosciuto il forte potenziale di questa manifestazione promossa dall’Imga (International Master Games Association), di cui Sergey Bubka, campione olimpionico presente oggi durante l’evento di presentazione, è presidente.

“I Winter World Master Games saranno un’importante opportunità per noi perché saranno previsti minimo 3.500 atleti con le loro famiglie – ha dichiarato Antonio Rossi, Sottosegretario con Delega allo Sport, Olimpiadi e Grandi eventi in occasione della presentazione a Palazzo Lombardia –. Voglio ringraziare il presidente Fontana perché crede negli eventi sportivi e nei valori dello sport, ma anche tutti i sindaci che ospiteranno le gare per essersi messi insieme e aver dato vita alla Fondazione, di aver lavorato insieme per la buona riuscita di questo progetto. Sulla scia dei Winter World Master Games, la Regione Lombardia ha presentato la candidatura per la versione estiva di questi giochi che si terranno nei comuni di Lecco, Como e Varese”.

“Questa è una grande occasione per la montagna, che ha bisogno di eventi come questo per svilupparsi e per sottolineare l’importanza gli sport invernali – ha sottolineato nel suo intervento Massimo Garavaglia, ministro del turismo -. Abbiamo bisogno di sviluppare questo binomio potentissimo di sport e turismo, che incide anche sull’economia italiana. I Winter World Master Games accompagnano alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma anche alle Olimpiadi giovanili del 2028… perché non ci fermiamo mai!”