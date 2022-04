Venice Region Convention Bureau, il network rilancia una proposta integrata e competitiva per ogni esigenza

Venice Region Convention Bureau Network ha presentato alla Bit di Milano l’intera rete del sistema congressuale veneto fortemente voluta dall’Ente Regionale e composta dai singoli Convention Bureau e dai presidi territoriali organizzati. Essa è il cuore pulsante di tutte le attività che promuovono la rilevante filiera, che si traduce in una straordinaria capacità ricettiva tra fiere, hotel, centri congressi, dimore storiche e quant’altro.

Venice Region Convention Bureau, una meeting industry più attiva che mai che si lascia alle spalle dubbi e incertezze del momento grazie a una proposta integrata altamente competitiva e qualificata che sa rispondere a ogni esigenza.

Grazie al network dei convention bureau di destinazione e ai presidi organizzati dei territori, chi deve organizzare un evento, un congresso, una esposizione, un team building, un matrimonio, uno shooting, un video sarà messo in grado di individuare un ampio ventaglio di proposte tra cui storiche ville, affascinanti castelli, hotel business e di charme, agriturismi, location moderne e molto altro. Il Veneto, con le sue svariate opportunità può rispondere dunque a qualsiasi esigenza di incontro: che sia piccolo o grande, breve o lungo, aziendale o associativo, istituzionale o informale, commerciale o culturale, sociale o business, indoor o outdoor.

È da tempo che per allestire un progetto vincente il Venice Region Convention Bureau Network lavora quotidianamente con professionalità, costanza, dedizione e determinazione in vari ambiti: dall’attività di promozione alla programmazione di iniziative di coinvolgimento e formazione degli operatori della meeting industry, alle attività di networking e di tutto ciò che ha a che fare con l’intero sistema.

Il 2022 conferma e sviluppa la forte collaborazione con la Regione Veneto per quanto riguarda la partecipazione ad attività strategiche e promozionali.

Le destinazioni, a rotazione, ospitano un evento annuale collegato al congressuale: il 2021 (considerata l’impossibilità di svolgerlo nel 2020) ha visto la realizzazione dell’evento di rilancio “Summer in the Land of Venice” a giugno a Belluno con educational collegati in tutti i territori e, a Venezia a Ottobre, “Mice Trade Show” un evento di grande rilevanza organizzato da Emi Eureka Mice con oltre 150 buyer internazionali.

I Convention Bureau locali sono presenti nelle varie manifestazioni fieristiche internazionali del settore MICE: IBTM Barcellona, BIT Mice, IMEX Francoforte, inclusa nel 2019 una tappa oltreoceano per IMEX Las Vegas. Il Network è presente inoltre ai principali workshop di settore che si svolgono in ogni luogo d’Italia.

Grande strumento di promozione sono l’organizzazione congiunta di fam trip ed educational che hanno lo scopo di far conoscere la meeting industry del Veneto, accompagnando i buyer a testare con mano le molteplici opportunità che il territorio offre.

Il 2022 è la volta di Padova, città che recentemente ha ricevuto il suo secondo sigillo Unesco, con l’obiettivo di far conoscere il nuovo Centro Congressi al mercato nazionale. L’evento, Next Stop Veneto, con la collaborazione di Mice&More, si svolgerà tra il 17 e il 19 giugno e saranno invitati a Padova Congress organizzatori di eventi aziendali, event manager e agenzie. Il programma porterà gli ospiti alla scoperta del territorio padovano come luogo di meeting e congressi, poi si proseguirà verso altre destinazioni venete, in un’ottica costante di supporto e collaborazione.