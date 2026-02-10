Umbria, Simona Meloni: “Cresce la domanda di turismo slow” Gli 800 anni dalla morte di San Francesco, puntano i riflettori su una tradizione di turismo sostenibile e slow che ha nei “Cammini” uno dei suoi punti di forza. Ma anche la capacità di stupire grazie a un territorio autentico, dover provare esperienze a contatto con le piccole realtà locali e assaporare un’enogastronomia particolarmente distintiva. L’assessore al turismo, sport e agricoltura della regione Umbria, Simona Meloni, ha spiegato a ItaliAbsolutely come vincere la sfida turistica a livello internazionale. “Una sfida – spiega Meloni – che già nel 2025 ci ha portato grandi soddisfazioni, facendoci sfiorare il traguardo degli 8 milioni di presenze”. Un risultato significativo, che proietta la regione nel 2026 con ambizioni importanti. “Continueremo a fare leva sulle eccellenze presenti sul nostro territorio – continua l’assessore -. In primis sulle celebrazioni per l’anniversario della morte di San Francesco, ma anche sull’importante binomio benessere e salute e anche sullo sport”. In primo piano il cicloturismo, un modo slow ed ecosostenibile di scoprire i territori, sempre più apprezzato anche dai viaggiatori stranieri, “che sempre più numerosi scelgono la nostra regione anche nei mesi di spalla”. Condividi

Un risultato significativo, che proietta la regione nel 2026 con ambizioni importanti. “Continueremo a fare leva sulle eccellenze presenti sul nostro territorio – continua l’assessore -. In primis sulle celebrazioni per l’anniversario della morte di San Francesco, ma anche sull’importante binomio benessere e salute e anche sullo sport”. In primo piano il cicloturismo, un modo slow ed ecosostenibile di scoprire i territori, sempre più apprezzato anche dai viaggiatori stranieri, “che sempre più numerosi scelgono la nostra regione anche nei mesi di spalla”. [post_title] => Umbria, Simona Meloni: “Cresce la domanda di turismo slow” [post_date] => 2026-02-10T14:27:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770733633000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506121 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_506123" align="alignleft" width="300"] Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano[/caption] La Spagna è una delle destinazioni più mature del Mediterraneo e, proprio per questo, rappresenta un osservatorio privilegiato per comprendere se la destagionalizzazione stia diventando una leva concreta o resti una sfida aperta. I dati 2025 mostrano una crescita solida, sempre più orientata alla qualità e a un modello di sviluppo equilibrato. Ne parliamo con Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano. La destagionalizzazione sta diventando una leva reale per la Spagna? Nel 2025 si prevede di chiudere l’anno con una spesa turistica in destinazione pari a 134.710 milioni di euro, in crescita del 6,8% rispetto all’anno precedente, e con 97 milioni di turisti internazionali, il 3,5% in più rispetto al 2024. La crescita avviene secondo un modello coerente con la tripla sostenibilità – economica, sociale e ambientale – in cui gli aspetti qualitativi assumono un peso sempre maggiore rispetto a quelli puramente quantitativi. Rispetto al 2019, la crescita degli arrivi nel 2025 è stata significativamente più elevata al di fuori dell’alta stagione. Mesi come novembre, febbraio, ottobre, gennaio e aprile hanno registrato tassi di crescita nettamente superiori alla media annua e più alti rispetto ai mesi estivi, confermando che la destagionalizzazione sta diventando una leva strutturale. Come state ripensando l’offerta per rispondere alla domanda di esperienze più autentiche e meno congestionate? La strategia di Turespaña punta, oltre che alla destagionalizzazione, alla diversificazione delle destinazioni, valorizzando mete meno conosciute e dell’entroterra e rafforzando il turismo esperienziale. In questo contesto si inserisce il progetto “Experiencia España”, finanziato con fondi Next Generation nell’ambito del PRTR, che promuove alleanze tra imprese turistiche e destinazioni per sviluppare esperienze innovative e sostenibili. Le esperienze spaziano da quelle gastronomiche a quelle culturali e naturalistiche, come la Rete dei caseifici di Spagna o il progetto “Spagna in fioritura”, che valorizza le diverse fioriture stagionali su tutto il territorio nazionale. A questo si affianca il sostegno ai Club di Prodotto specializzati, come Saborea España, il Club delle Città del Vino (ACEVIN) e lo Spain Heritage Network, dedicato a castelli e palazzi storici. Quali indicazioni arrivano dai dati 2025 e quali saranno i temi promozionali chiave per il 2026? Il mercato italiano resta prioritario e si colloca al quarto posto per numero di turisti. Da gennaio a novembre 2025 hanno visitato la Spagna oltre 5,3 milioni di italiani (+4% sul 2024), con una spesa superiore ai 5 miliardi di euro, in crescita del 6%, quindi più degli arrivi. Dati che confermano una strategia orientata alla qualità. Le prospettive per il 2026 sono positive, anche grazie al rafforzamento della connettività aerea, con fino a 9 nuove rotte tra Italia e Spagna. In termini promozionali, gastronomia e moda saranno leve centrali, insieme a slow travel, turismo dell’entroterra e turismo di natura, elementi chiave per continuare a distribuire i flussi lungo tutto l’arco dell’anno. [post_title] => Spagna, la destagionalizzazione diventa un asset strutturale [post_date] => 2026-02-10T12:04:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => 2026 [1] => nofascione [2] => spagna ) [post_tag_name] => Array ( [0] => 2026 [1] => nofascione [2] => spagna ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770725064000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506933 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, ha presentato le principali strategie e i progetti della Regione, in occasione della serata a Casa Toscana dedicata al Carnevale di Viareggio. L'approccio si basa sull'analisi dei dati per collegare la promozione a un'offerta reale e verificabile sul territorio. «Un progetto dedicato al family che include una "carta dei valori" e una campagna di promozione che mette in grado la nostra regione di raccontare credibilmente l’attenzione e la cura verso l’ospitalità delle famiglie con bambini. Supportati da un'analisi approfondita della domanda tramite un osservatorio evoluto, è stato completato il Pet Travel, un lavoro dedicato ai viaggi con animali domestici e la mappatura di oltre 3.400 imprese ricettive pet-friendly», ha spiegato Tapinassi. Grande attenzione è dedicata al turismo familiare, Family & Senior Tourism, che rappresenta un terzo delle recensioni sulla Toscana. Una campagna specifica si rivolge ai nonni che viaggiano con i nipoti, considerato un segmento di mercato significativo che si sta evolvendo con le lunghe vacanze scolastiche. L’enogastronomia sarà il tema centrale dell'anno, abbinando gli assessorati regionali al turismo e all'agricoltura. «La Toscana è la prima regione italiana per l'agriturismo e per le certificazioni DOP e IGP. Il progetto "Vetrina Toscana", che promuove l'offerta enogastronomica, è considerato il primo attrattore della regione». «Stiamo lavorando alla ricognizione di itinerari e laboratori dell’artigianato locale visitabili, per arricchire l'offerta turistica considerata un elemento distintivo a livello internazionale», ha sottolineato Tapinassi. Il progetto Filo d’Oro di Signa, legato alla manifattura raffinata è un esempio: il cappello di paglia di Firenze, nato a Signa, subisce una rivoluzione. Esportato in tutto il mondo diventa famoso e protagonista di numerosi film famosi come “Pretty Woman” indossati da attrici famose come Julia Roberts e Sofia Loren. «Operiamo attraverso una strategia basata sull'analisi dei dati per investire in progetti destagionalizzanti ed eventi di grande richiamo internazionale», ha in fine aggiunto. Tra questi spiccano il Carnevale di Viareggio, il Festival Pucciniano e il Lucca Comics Games che ha raggiunto 250.000 persone in un giorno. Altri eventi includono il Palio di Siena, la Giostra del Saracino e vari festival musicali. Anna Morrone [post_title] => Toscana 2026, radici di bellezza e strategie di valore. L'enogastronomia al centro della promozione regionale [post_date] => 2026-02-10T11:43:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => casa-toscana [1] => francesco-tapinazzi [2] => promozione-turistica-toscana [3] => regione-toscana ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Casa Toscana [1] => Francesco Tapinazzi [2] => promozione turistica toscana [3] => Regione Toscana ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770723832000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Dolomiti celebra nel 2026 i suoi primi 35 anni «confermando il proprio ruolo di connecting airline sul mercato italiano per il gruppo Lufthansa»: lo spiega il ceo, Steffen Harbarth, sottolineando che la casa madre tedesca «continua a investire sulla crescita della compagnia». Dopo un 2025 «di sviluppo e ulteriore integrazione all’interno del gruppo Lufthansa» anche quest'anno il vettore mostra «un allineamento sempre più forte nel gruppo e una cooperazione commerciale in continua evoluzione - sottolinea il manager -. Oltre all’attività di feeder sugli hub tedeschi di Monaco di Baviera e Francoforte, rafforziamo il nostro contributo con un’offerta di collegamenti per conto di Austrian Airlines sull’hub di Vienna dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Bologna e Venezia e da quelli europei di Belgrado e Kosice». Proprio le operazioni internazionali registrano «un andamento positivo e in costante espansione. Dall’hub di Francoforte è possibile raggiungere 18 destinazioni, con l’introduzione di collegamenti di grande rilievo come Amsterdam, Birmingham, Bordeaux, Basilea, Praga e Zurigo. Da Monaco le destinazioni servite sono 15, tra cui tre nuovi collegamenti verso Lubiana, Lussemburgo e Zurigo. L’ampliamento del network riflette una domanda in crescita e si traduce in un’offerta sempre più completa per intercettare le esigenze di un pubblico in evoluzione». In generale, l'operativo estivo 2026 si caratterizza per una «forte continuità con la stagione invernale, a cui potranno affiancarsi alcune rotte stagionali in funzione dell’andamento della domanda. La capacità complessiva è in aumento rispetto al 2025, inserendosi in un percorso di crescita progressiva che prevediamo costante fino al 2028». Uno sviluppo che passa naturalmente dall’incremento della capacità operativa, «avviata a fine 2025 e destinato a proseguire nei prossimi tre anni. A dicembre è stato consegnato il primo dei 13 Embraer E195, che entrerà in servizio il prossimo marzo, mentre il trasferimento della seconda macchina è prevista entro la metà di febbraio. «L’introduzione di questi aeromobili - provenienti da Austrian Airlines - rappresenta l’avvio di un importante programma di rinnovamento della flotta. Gli E195 (122 posti) sostituiranno i nove Embraer E190 (108 posti), consentendo di aumentare la flotta complessiva da 26 a 30 aeromobili e di migliorare al tempo stesso capacità ed efficienza operativa». Nel 2025 Air Dolomiti ha operato oltre 53.000 voli, pari ad un incremento del 18% rispetto al 2024. [post_title] => L'avanzata di Air Dolomiti, Harbarth: «Capacità in crescita costante fino al 2028» [post_date] => 2026-02-10T11:10:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770721845000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506108 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo anni di forte concentrazione dei flussi estivi sulle isole più note, la Grecia sta attraversando una fase di progressiva evoluzione del proprio modello turistico. I dati più recenti mostrano segnali incoraggianti sul fronte della destagionalizzazione, con una domanda che guarda sempre più alla stagione intermedia e a prodotti alternativi al balneare. Ne parliamo con Kyriaki Boulasidou, direttrice dell’Ente Ellenico per il Turismo in Italia. Quali tipologie di turismo stanno trainando la crescita della stagione intermedia in Grecia? La Grecia è una destinazione matura e profondamente amata dal mercato italiano. La vicinanza geografica, ma soprattutto quella culturale ed emotiva, fa sì che molti italiani la percepiscano come una “seconda casa”, con un’elevata quota di visitatori abituali. Negli ultimi anni stiamo però registrando un’evoluzione significativa dei comportamenti di viaggio: cresce in modo evidente il numero di arrivi anche nei mesi di spalla e al di fuori dell’alta stagione estiva. L’Italia, in particolare, conferma un interesse sempre più marcato per una Grecia da vivere tutto l’anno. Accanto alle tradizionali vacanze balneari aumentano i city break ad Atene e Salonicco, i viaggi legati al benessere, alla wellness economy e alla natura, così come la scoperta di destinazioni meno conosciute, soprattutto nella Grecia continentale e nelle isole minori. Una domanda orientata verso esperienze più autentiche, sostenibili e personalizzate, che contribuisce concretamente a una migliore distribuzione dei flussi e a un alleggerimento della pressione sui luoghi più affollati. In un contesto geopolitico complesso nel Mediterraneo orientale, come evolve il posizionamento della Grecia sui mercati europei per il 2026? La Grecia continua a essere percepita come una destinazione sicura, affidabile e stabile, elementi oggi decisivi nelle scelte dei viaggiatori europei. Per il mercato italiano non si prevedono cambiamenti significativi nel 2026: la vicinanza, la facilità di collegamento e il forte legame con il Paese confermano la Grecia tra le prime opzioni di viaggio. In fasi di incertezza internazionale, i turisti tendono a privilegiare destinazioni consolidate, con un’offerta strutturata e un’immagine riconoscibile. In questo scenario, la Grecia rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come scelta di qualità, sicurezza e autenticità. Dai dati 2025 e dalle previsioni 2026, quali segnali chiave emergono? Il 2025 si conferma un anno record per il turismo greco, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. Nei primi dieci mesi dell’anno le entrate turistiche hanno raggiunto i 22,4 miliardi di euro, con un incremento di quasi il 9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Già a ottobre il fatturato aveva superato il totale dell’intero anno precedente. Parallelamente, gli arrivi internazionali sono cresciuti del 4,4% e a novembre si è registrato un ulteriore rafforzamento del traffico aeroportuale. Guardando al 2026, i segnali restano positivi: la Grecia si conferma tra le principali scelte di viaggio nel Mediterraneo e tra le destinazioni estere preferite in mercati chiave come Germania e Italia. Un risultato sostenuto da un brand forte, ma anche da una strategia sempre più orientata a sostenibilità, resilienza e diversificazione dell’offerta, elementi fondamentali per garantire uno sviluppo equilibrato e duraturo nel lungo periodo. [post_title] => Grecia, dalla pressione estiva a una destinazione sempre più year-round [post_date] => 2026-02-10T11:00:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => 2026 [1] => grecia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => 2026 [1] => Grecia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770721220000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Corea intensifica l’attenzione sul mercato italiano e, più in generale, sull’Europa, sostenuta da numeri che confermano una fase di pieno rilancio della destinazione. Nel 2025 gli arrivi internazionali hanno infatti raggiunto quota 18,9 milioni, superando i livelli pre-pandemici del 2019 (+8,2%) e segnando un nuovo massimo storico. In questo scenario si inserisce l’evento trade “Scopri la Corea: networking e connessioni”, organizzato dalla Korea Tourism Organization, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con tour operator, agenzie di viaggio e media italiani. Casa Korea, ospitata all'interno della cornice di Villa Necchi-Campiglio in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, rappresenta un'occasione per scoprire la ricchezza della cultura coreana attraverso un programma variegato: K-Culture, gastronomia, spettacoli, eventi, stand esperienziali. «I mercati di Francia, Italia e Spagna registrano tutti una crescita dei visitatori verso la Corea rispetto allo scorso anno, con un incremento particolarmente significativo proprio in Italia», ha spiegato Jung Sun Hwa, direttrice dell’ufficio parigino della Kto. Il mercato italiano evidenzia infatti una dinamica tra le più vivaci in Europa: oltre 81 mila connazionali hanno visitato la destinazione, con un aumento del 28,2% anno su anno. Un dato che conferma il crescente interesse per il Paese asiatico, sostenuto anche dall’appeal culturale e lifestyle. A supportare lo sviluppo della domanda contribuisce anche la connettività aerea: Korean Air collega la Corea del Sud con l’Italia attraverso tre frequenze settimanali da Roma e quattro da Milano, garantendo continuità operativa e maggiore accessibilità per il mercato leisure e organizzato. L’iniziativa ha visto inoltre la partecipazione di rappresentanti della provincia di Jeonbuk e di operatori legati ai segmenti K-Pop e K-Beauty, elementi sempre più centrali nella costruzione del prodotto turistico coreano e leve di forte attrazione soprattutto per la clientela europea. Per la Korea Tourism Organization l’obiettivo è ora consolidare la presenza sul trade italiano, accompagnando la crescita della domanda con attività di formazione, networking e sviluppo prodotto mirate agli operatori. [post_title] => Corea: domanda europea in espansione e Italia tra i primi mercati [post_date] => 2026-02-10T10:57:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => corea ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Corea ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770721055000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gioco Viaggi ha scelto il Travel Open Village Evolution del Gruppo Travel per presentare la programmazione 2026. L'operatore genovese, forte di un'esperienza ultra trentennale nella rappresentanza di compagnie internazionali quali Carnival, Princess Cruises, Cunard, Seabourn, Ponant Explorations, Lüftner Cruises e con le più recenti programmazioni su Corsica e Montagna, si confronterà con agenti di viaggio, partners e fornitori, all’interno di un format innovativo che favorisce relazioni dirette, networking di qualità, conferenze, interventi e scambio di idee in un contesto informale ma altamente professionale. Molte le novità all'interno dei cataloghi che Gioco Viaggi presenterà in anteprima. Le crociere, core business dell'operatore da 38 anni si conferma il segmento crociere, comprendono numerosi cataloghi monografici delle compagnie, a partire dal brand storico Carnival, che ha segnato il percorso dell’azienda nel mondo delle crociere. Nel tempo, il portfolio di Gioco Viaggi si è ampliato includendo oggi le più prestigiose compagnie internazionali e offrendo un ventaglio di esperienze in grado di soddisfare ogni tipologia di viaggiatore: dal divertimento informale alle crociere di lusso più esclusive. Per il segmento “premium”, Princess Cruises, la cui novità è rappresentata dalla nuova ammiraglia Star Princess che dai Caraibi proseguirà la stagione estiva 2026 in Alaska di cui è leader con ben 8 navi impiegate, conferma un impegno crescente sul mercato europeo: nel 2026 saranno infatti numerose le crociere in Mediterraneo con itinerari round-trip da Civitavecchia, di 7 o 14 giorni. Princess sarà protagonista anche in Giappone con ben 2 navi entro il 2027 e un ampliamento degli itinerari. Cunard dallo stile “british” riconferma per quest’anno la sua presenza in Mediterraneo con Queen Victoria ma i viaggi più iconici restano i Giri del Mondo, acquistabili anche in tratte parziali, insieme alle celebri Traversate Atlantiche della Queen Mary 2, che anche quest’anno proporrà diverse partenze a tema. A completare l’offerta Cunard, la programmazione dedicata a Canada & New England ma non mancano le crociere in Alaska e i viaggi nel Nord Europa, che includono capitali baltiche, fiordi norvegesi e Islanda. Nel portfolio Gioco Viaggi il segmento lusso è rappresentato da Seabourn, la “luxury cruise company” del gruppo Carnival che si prepara questa estate al debutto della Seabourn Encore in Alaska e British Columbia, e da Ponant Explorations, la compagnia di lusso francese, che per il 2026-27 amplia il ventaglio di crociere di esplorazione con itinerari sempre più esclusivi. Spiccano le crociere a tema con esperti a bordo, dedicate ad arte, cultura e natura, e la ricca stagione invernale nei Caraibi e Centro America con 48 partenze su 11 itinerari diversi. Sul fronte delle spedizioni polari, grande attesa per i viaggi con Le Commandant Charcot al Polo Nord geografico mentre le esperienze esclusive a bordo di eleganti catamarani quali Spirit of Ponant si arricchiranno con il nuovo Spirit of Ponant II basato in Polinesia Francese dalla fine del 2026. Una crescente richiesta di viaggi slow, culturali e sostenibili, un interesse per esperienze di qualità ed il ritorno ad un turismo europeo autentico ha dato una “spinta”a Luftner Cruises, compagnia austriaca leader nelle crociere fluviali di alta gamma, che con il brand Amadeus, sinonimo di eleganza, innovazione e sostenibilità, garantisce esperienze uniche di navigazione lungo i principali fiumi europei tra cui Danubio, Reno, Rodano e Senna. Per quanto riguarda la Corsica è riconfermata l’ampia scelta di strutture deluxe arricchite da originali experience e programmi personalizzati con la possibilità di costruire soggiorni su misura inclusivi di trasferimenti, guide private, ecc. Le proposte spaziano da minicrociere, a tour in auto/moto per esplorare l'isola autonomamente, con itinerari che coprono le bellezze naturali e storiche, dalle spiagge di Porto Vecchio alle montagne, per vivere esperienze uniche che includono cultura, relax e avventura. Molte le novità per la programmazione "montagna": Nuovi accordi in Austria per soggiorni all’interno di un grande parco avventura in Tirolo, unico in Europa, dove si concentrano 40 sport e intrattenimenti vari. Soggiorni in tipiche case/masi carinziani in area panoramica sul lago di Faak con accesso diretto al lago e ampi prati, ideale per chi desidera vivere una vacanza a stretto contatto con la natura senza rinunciare a comfort e tranquillità. Proposte per soggiorni in uno dei migliori hotel termali dell’Austria con piscine e vasche termali esterne e area dedicata ai bambini, il Therme Langelfeld Hotel Aqua Dome, un 4 stelle superior nel Tirolo. «Da sempre Gioco Viaggi privilegia il contatto con la rete agenziale e crede fortemente nel valore dell’incontro e del confronto diretto - dichiara Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi - la presenza al Travel Open Village ci permette di raccontare chi siamo, presentare la programmazione e le novità per il 2026, ascoltare il mercato e costruire insieme nuove opportunità. Il segmento crociere è complesso e ogni compagnia rappresentata ha la sua peculiarità, dalle crociere family-friendly, agli itinerari romantici per le coppie in cerca di relax, alle esperienze avventurose, alle proposte di lusso per chi ricerca il massimo comfort ed esclusività. Mi piace far presente che grazie allo stretto rapporto che già abbiamo con la rete agenziale – conclude Chiara Lagioni – proprio in questi giorni un selezionato gruppo di agenti avrà la possibilità di vivere l’esperienza di Windstar Cruises e scoprirne l’atmosfera, il servizio e il comfort partecipando ad un esclusivo Fam Trip a bordo dello yacht Star Legend nel cuore del Mediterraneo». [post_title] => Gioco Viaggi e le novità 2026 al Tove tra crociere, Corsica e montagna [post_date] => 2026-02-10T10:11:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770718299000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506892 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Bahamas partecipano al Pescare Show di Rimini (Padiglione A3 Stand 035), che si svolgerà dal 13 al 15 febbraio. In questa occasione lanceranno una mini brochure dedicata alla pesca alle Bahamas, oltre a un flyer con delle offerte di pacchetti pesca alle Bahamas in collaborazione con H2O Fly Fishing. L'arcipelago offre condizioni uniche che le distinguono nel panorama internazionale: pesca 365 giorni l'anno su 16 isole diverse con acque cristalline ricche di biodiversità marina; varietà di tecniche: dalla pesca d'altura per marlin, tonni e pescevela, alla pesca alla mosca per bonefish, tarpon e permit nelle acque basse tra le mangrovie; spot leggendari: Bimini con oltre 50 catture da record di marlin, e le Exuma per wahoo e mahi-mahi. Senza naturalmente dimenticare l'impegno per la sostenibilità: politiche di pesca responsabile, pratiche catch-and-release e zone marine protette (MPAs). «Questo evento rappresenta un approccio diretto al mercato italiano della pesca sportiva - dichiara Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas – le Bahamas offrono alcune delle migliori acque al mondo per la pesca sportiva, in un contesto di turismo sostenibile che rispetta e protegge gli ecosistemi marini. Le Bahamas sono partner di organizzazioni internazionali come il Marine Conservation Group e il WWF, garantendo che ogni esperienza di pesca contribuisca alla conservazione per le generazioni future». Altro importante appuntamento nel calendario di BMOTIA è EUDI Show (stand D63), il principale appuntamento italiano dedicato al mondo della subacquea, che si terrà a Bologna e che ogni anno richiama appassionati, professionisti e operatori del settore diving. A rappresentare le Bahamas ci sarà Maria Grazia Marino, insieme al partner Sandals Resorts, a disposizione per incontri con giornalisti e operatori turistici. [post_title] => Bahamas e gli sport acquatici: il meglio dell'offerta in scena a Pescare Show di Rimini [post_date] => 2026-02-09T14:00:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770645658000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova edizione cartacea di ItaliAbsolutely sarà da domani in distribuzione al Tove e in Bit. Il magazine, che analizza tematiche di primo piano del comparto turistico, verrà distribuito contemporaneamente al Tove (Melià Milano) nei padiglioni di Rho Fiera Milano, dove sarà la stessa organizzazione di Bit 2026 a consegnare il giornale presso gli stand degli espositori. Naturalmente troverete anche Travel Quotidiano ed entrambi saranno inviati anche alla nostra mailing list. I temi trattati nei due magazine All'interno di Travel Quotidiano spazio a inchieste, interviste e approfondimenti. In primo piano l'intervista a Pier Ezhaya, general manager tour operating di Alpitour World, e un'analisi approfondita su come le mete mediterranee stanno attuando la destagionalizzazione. Fra i temi trattati anche le previsioni dei tour operator sull'andamento dell'anno e trend e novità del Mare Italia. E ancora, l'andamento delle rotte transatlantiche tra Italia e Nord America e un'intervista a Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare, sui progetti della compagnia. Su ItaliAbsolutely, il focus è sull'incoming, con un occhio attento alle "piccole Italie", quelle ancora da scoprire. Spazio anche ai viaggi in treno, che ridefiniscono una modalità di viaggio slow e sostenibile, al trend dei viaggi di nozze e alle ultime novità sul fronte dei servizi indirizzate ai turisti stranieri presentate dagli scali aeroportuali. Da domani, spazio all'informazione trade più aggiornata con questi e molti altri temi, anche nella versione sfogliabile online su Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely. [post_title] => Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely, domani i due magazine al Tove e in Bit [post_date] => 2026-02-09T12:20:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770639605000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "umbria simona meloni cresce la domanda turismo slow" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":101,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1913,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli 800 anni dalla morte di San Francesco, puntano i riflettori su una tradizione di turismo sostenibile e slow che ha nei “Cammini” uno dei suoi punti di forza. \r

La Spagna è una delle destinazioni più mature del Mediterraneo e, proprio per questo, rappresenta un osservatorio privilegiato per comprendere se la destagionalizzazione stia diventando una leva concreta o resti una sfida aperta. I dati 2025 mostrano una crescita solida, sempre più orientata alla qualità e a un modello di sviluppo equilibrato.\r

\r

Ne parliamo con Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano.\r

La destagionalizzazione sta diventando una leva reale per la Spagna?\r

Nel 2025 si prevede di chiudere l’anno con una spesa turistica in destinazione pari a 134.710 milioni di euro, in crescita del 6,8% rispetto all’anno precedente, e con 97 milioni di turisti internazionali, il 3,5% in più rispetto al 2024. La crescita avviene secondo un modello coerente con la tripla sostenibilità – economica, sociale e ambientale – in cui gli aspetti qualitativi assumono un peso sempre maggiore rispetto a quelli puramente quantitativi.\r

Rispetto al 2019, la crescita degli arrivi nel 2025 è stata significativamente più elevata al di fuori dell’alta stagione. Mesi come novembre, febbraio, ottobre, gennaio e aprile hanno registrato tassi di crescita nettamente superiori alla media annua e più alti rispetto ai mesi estivi, confermando che la destagionalizzazione sta diventando una leva strutturale.\r

Come state ripensando l’offerta per rispondere alla domanda di esperienze più autentiche e meno congestionate?\r

La strategia di Turespaña punta, oltre che alla destagionalizzazione, alla diversificazione delle destinazioni, valorizzando mete meno conosciute e dell’entroterra e rafforzando il turismo esperienziale. In questo contesto si inserisce il progetto “Experiencia España”, finanziato con fondi Next Generation nell’ambito del PRTR, che promuove alleanze tra imprese turistiche e destinazioni per sviluppare esperienze innovative e sostenibili.\r

Le esperienze spaziano da quelle gastronomiche a quelle culturali e naturalistiche, come la Rete dei caseifici di Spagna o il progetto “Spagna in fioritura”, che valorizza le diverse fioriture stagionali su tutto il territorio nazionale. A questo si affianca il sostegno ai Club di Prodotto specializzati, come Saborea España, il Club delle Città del Vino (ACEVIN) e lo Spain Heritage Network, dedicato a castelli e palazzi storici.\r

Quali indicazioni arrivano dai dati 2025 e quali saranno i temi promozionali chiave per il 2026?\r

Il mercato italiano resta prioritario e si colloca al quarto posto per numero di turisti. Da gennaio a novembre 2025 hanno visitato la Spagna oltre 5,3 milioni di italiani (+4% sul 2024), con una spesa superiore ai 5 miliardi di euro, in crescita del 6%, quindi più degli arrivi. Dati che confermano una strategia orientata alla qualità.\r

Le prospettive per il 2026 sono positive, anche grazie al rafforzamento della connettività aerea, con fino a 9 nuove rotte tra Italia e Spagna. In termini promozionali, gastronomia e moda saranno leve centrali, insieme a slow travel, turismo dell’entroterra e turismo di natura, elementi chiave per continuare a distribuire i flussi lungo tutto l’arco dell’anno.","post_title":"Spagna, la destagionalizzazione diventa un asset strutturale","post_date":"2026-02-10T12:04:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["2026","nofascione","spagna"],"post_tag_name":["2026","nofascione","spagna"]},"sort":[1770725064000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506933","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, ha presentato le principali strategie e i progetti della Regione, in occasione della serata a Casa Toscana dedicata al Carnevale di Viareggio. L'approccio si basa sull'analisi dei dati per collegare la promozione a un'offerta reale e verificabile sul territorio.\r

\r

\r

\r

«Un progetto dedicato al family che include una \"carta dei valori\" e una campagna di promozione che mette in grado la nostra regione di raccontare credibilmente l’attenzione e la cura verso l’ospitalità delle famiglie con bambini. Supportati da un'analisi approfondita della domanda tramite un osservatorio evoluto, è stato completato il Pet Travel, un lavoro dedicato ai viaggi con animali domestici e la mappatura di oltre 3.400 imprese ricettive pet-friendly», ha spiegato Tapinassi.\r

\r

Grande attenzione è dedicata al turismo familiare, Family & Senior Tourism, che rappresenta un terzo delle recensioni sulla Toscana. Una campagna specifica si rivolge ai nonni che viaggiano con i nipoti, considerato un segmento di mercato significativo che si sta evolvendo con le lunghe vacanze scolastiche.\r

\r

L’enogastronomia sarà il tema centrale dell'anno, abbinando gli assessorati regionali al turismo e all'agricoltura. «La Toscana è la prima regione italiana per l'agriturismo e per le certificazioni DOP e IGP. Il progetto \"Vetrina Toscana\", che promuove l'offerta enogastronomica, è considerato il primo attrattore della regione».\r

\r

«Stiamo lavorando alla ricognizione di itinerari e laboratori dell’artigianato locale visitabili, per arricchire l'offerta turistica considerata un elemento distintivo a livello internazionale», ha sottolineato Tapinassi. Il progetto Filo d’Oro di Signa, legato alla manifattura raffinata è un esempio: il cappello di paglia di Firenze, nato a Signa, subisce una rivoluzione. Esportato in tutto il mondo diventa famoso e protagonista di numerosi film famosi come “Pretty Woman” indossati da attrici famose come Julia Roberts e Sofia Loren.\r

\r

«Operiamo attraverso una strategia basata sull'analisi dei dati per investire in progetti destagionalizzanti ed eventi di grande richiamo internazionale», ha in fine aggiunto. Tra questi spiccano il Carnevale di Viareggio, il Festival Pucciniano e il Lucca Comics Games che ha raggiunto 250.000 persone in un giorno. Altri eventi includono il Palio di Siena, la Giostra del Saracino e vari festival musicali.\r

\r

Anna Morrone","post_title":"Toscana 2026, radici di bellezza e strategie di valore. L'enogastronomia al centro della promozione regionale","post_date":"2026-02-10T11:43:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["casa-toscana","francesco-tapinazzi","promozione-turistica-toscana","regione-toscana"],"post_tag_name":["Casa Toscana","Francesco Tapinazzi","promozione turistica toscana","Regione Toscana"]},"sort":[1770723832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Dolomiti celebra nel 2026 i suoi primi 35 anni «confermando il proprio ruolo di connecting airline sul mercato italiano per il gruppo Lufthansa»: lo spiega il ceo, Steffen Harbarth, sottolineando che la casa madre tedesca «continua a investire sulla crescita della compagnia».\r

\r

Dopo un 2025 «di sviluppo e ulteriore integrazione all’interno del gruppo Lufthansa» anche quest'anno il vettore mostra «un allineamento sempre più forte nel gruppo e una cooperazione commerciale in continua evoluzione - sottolinea il manager -. Oltre all’attività di feeder sugli hub tedeschi di Monaco di Baviera e Francoforte, rafforziamo il nostro contributo con un’offerta di collegamenti per conto di Austrian Airlines sull’hub di Vienna dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Bologna e Venezia e da quelli europei di Belgrado e Kosice».\r

\r

Proprio le operazioni internazionali registrano «un andamento positivo e in costante espansione. Dall’hub di Francoforte è possibile raggiungere 18 destinazioni, con l’introduzione di collegamenti di grande rilievo come Amsterdam, Birmingham, Bordeaux, Basilea, Praga e Zurigo. Da Monaco le destinazioni servite sono 15, tra cui tre nuovi collegamenti verso Lubiana, Lussemburgo e Zurigo. L’ampliamento del network riflette una domanda in crescita e si traduce in un’offerta sempre più completa per intercettare le esigenze di un pubblico in evoluzione».\r

\r

In generale, l'operativo estivo 2026 si caratterizza per una «forte continuità con la stagione invernale, a cui potranno affiancarsi alcune rotte stagionali in funzione dell’andamento della domanda. La capacità complessiva è in aumento rispetto al 2025, inserendosi in un percorso di crescita progressiva che prevediamo costante fino al 2028».\r

\r

Uno sviluppo che passa naturalmente dall’incremento della capacità operativa, «avviata a fine 2025 e destinato a proseguire nei prossimi tre anni. A dicembre è stato consegnato il primo dei 13 Embraer E195, che entrerà in servizio il prossimo marzo, mentre il trasferimento della seconda macchina è prevista entro la metà di febbraio.\r

\r

«L’introduzione di questi aeromobili - provenienti da Austrian Airlines - rappresenta l’avvio di un importante programma di rinnovamento della flotta. Gli E195 (122 posti) sostituiranno i nove Embraer E190 (108 posti), consentendo di aumentare la flotta complessiva da 26 a 30 aeromobili e di migliorare al tempo stesso capacità ed efficienza operativa».\r

\r

Nel 2025 Air Dolomiti ha operato oltre 53.000 voli, pari ad un incremento del 18% rispetto al 2024.","post_title":"L'avanzata di Air Dolomiti, Harbarth: «Capacità in crescita costante fino al 2028»","post_date":"2026-02-10T11:10:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770721845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo anni di forte concentrazione dei flussi estivi sulle isole più note, la Grecia sta attraversando una fase di progressiva evoluzione del proprio modello turistico. I dati più recenti mostrano segnali incoraggianti sul fronte della destagionalizzazione, con una domanda che guarda sempre più alla stagione intermedia e a prodotti alternativi al balneare. Ne parliamo con Kyriaki Boulasidou, direttrice dell’Ente Ellenico per il Turismo in Italia.\r

Quali tipologie di turismo stanno trainando la crescita della stagione intermedia in Grecia?\r

La Grecia è una destinazione matura e profondamente amata dal mercato italiano. La vicinanza geografica, ma soprattutto quella culturale ed emotiva, fa sì che molti italiani la percepiscano come una “seconda casa”, con un’elevata quota di visitatori abituali. Negli ultimi anni stiamo però registrando un’evoluzione significativa dei comportamenti di viaggio: cresce in modo evidente il numero di arrivi anche nei mesi di spalla e al di fuori dell’alta stagione estiva. L’Italia, in particolare, conferma un interesse sempre più marcato per una Grecia da vivere tutto l’anno.\r

Accanto alle tradizionali vacanze balneari aumentano i city break ad Atene e Salonicco, i viaggi legati al benessere, alla wellness economy e alla natura, così come la scoperta di destinazioni meno conosciute, soprattutto nella Grecia continentale e nelle isole minori. Una domanda orientata verso esperienze più autentiche, sostenibili e personalizzate, che contribuisce concretamente a una migliore distribuzione dei flussi e a un alleggerimento della pressione sui luoghi più affollati.\r

In un contesto geopolitico complesso nel Mediterraneo orientale, come evolve il posizionamento della Grecia sui mercati europei per il 2026?\r

La Grecia continua a essere percepita come una destinazione sicura, affidabile e stabile, elementi oggi decisivi nelle scelte dei viaggiatori europei. Per il mercato italiano non si prevedono cambiamenti significativi nel 2026: la vicinanza, la facilità di collegamento e il forte legame con il Paese confermano la Grecia tra le prime opzioni di viaggio. In fasi di incertezza internazionale, i turisti tendono a privilegiare destinazioni consolidate, con un’offerta strutturata e un’immagine riconoscibile. In questo scenario, la Grecia rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come scelta di qualità, sicurezza e autenticità.\r

Dai dati 2025 e dalle previsioni 2026, quali segnali chiave emergono?\r

Il 2025 si conferma un anno record per il turismo greco, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. Nei primi dieci mesi dell’anno le entrate turistiche hanno raggiunto i 22,4 miliardi di euro, con un incremento di quasi il 9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Già a ottobre il fatturato aveva superato il totale dell’intero anno precedente. Parallelamente, gli arrivi internazionali sono cresciuti del 4,4% e a novembre si è registrato un ulteriore rafforzamento del traffico aeroportuale.\r

\r

Guardando al 2026, i segnali restano positivi: la Grecia si conferma tra le principali scelte di viaggio nel Mediterraneo e tra le destinazioni estere preferite in mercati chiave come Germania e Italia. Un risultato sostenuto da un brand forte, ma anche da una strategia sempre più orientata a sostenibilità, resilienza e diversificazione dell’offerta, elementi fondamentali per garantire uno sviluppo equilibrato e duraturo nel lungo periodo.","post_title":"Grecia, dalla pressione estiva a una destinazione sempre più year-round","post_date":"2026-02-10T11:00:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["2026","grecia"],"post_tag_name":["2026","Grecia"]},"sort":[1770721220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Corea intensifica l’attenzione sul mercato italiano e, più in generale, sull’Europa, sostenuta da numeri che confermano una fase di pieno rilancio della destinazione. Nel 2025 gli arrivi internazionali hanno infatti raggiunto quota 18,9 milioni, superando i livelli pre-pandemici del 2019 (+8,2%) e segnando un nuovo massimo storico.\r

\r

In questo scenario si inserisce l’evento trade “Scopri la Corea: networking e connessioni”, organizzato dalla Korea Tourism Organization, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con tour operator, agenzie di viaggio e media italiani.\r

Casa Korea, ospitata all'interno della cornice di Villa Necchi-Campiglio in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, rappresenta un'occasione per scoprire la ricchezza della cultura coreana attraverso un programma variegato: K-Culture, gastronomia, spettacoli, eventi, stand esperienziali.\r

\r

«I mercati di Francia, Italia e Spagna registrano tutti una crescita dei visitatori verso la Corea rispetto allo scorso anno, con un incremento particolarmente significativo proprio in Italia», ha spiegato Jung Sun Hwa, direttrice dell’ufficio parigino della Kto.\r

\r

Il mercato italiano evidenzia infatti una dinamica tra le più vivaci in Europa: oltre 81 mila connazionali hanno visitato la destinazione, con un aumento del 28,2% anno su anno. Un dato che conferma il crescente interesse per il Paese asiatico, sostenuto anche dall’appeal culturale e lifestyle.\r

A supportare lo sviluppo della domanda contribuisce anche la connettività aerea: Korean Air collega la Corea del Sud con l’Italia attraverso tre frequenze settimanali da Roma e quattro da Milano, garantendo continuità operativa e maggiore accessibilità per il mercato leisure e organizzato.\r

\r

L’iniziativa ha visto inoltre la partecipazione di rappresentanti della provincia di Jeonbuk e di operatori legati ai segmenti K-Pop e K-Beauty, elementi sempre più centrali nella costruzione del prodotto turistico coreano e leve di forte attrazione soprattutto per la clientela europea.\r

\r

Per la Korea Tourism Organization l’obiettivo è ora consolidare la presenza sul trade italiano, accompagnando la crescita della domanda con attività di formazione, networking e sviluppo prodotto mirate agli operatori.","post_title":"Corea: domanda europea in espansione e Italia tra i primi mercati","post_date":"2026-02-10T10:57:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["corea"],"post_tag_name":["Corea"]},"sort":[1770721055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gioco Viaggi ha scelto il Travel Open Village Evolution del Gruppo Travel per presentare la programmazione 2026.\r

\r

L'operatore genovese, forte di un'esperienza ultra trentennale nella rappresentanza di compagnie internazionali quali Carnival, Princess Cruises, Cunard, Seabourn, Ponant Explorations, Lüftner Cruises e con le più recenti programmazioni su Corsica e Montagna,\r

si confronterà con agenti di viaggio, partners e fornitori, all’interno di un format innovativo che favorisce relazioni dirette, networking di qualità, conferenze, interventi e scambio di idee in un contesto informale ma altamente professionale.\r

\r

Molte le novità all'interno dei cataloghi che Gioco Viaggi presenterà in anteprima.\r

\r

Le crociere, core business dell'operatore da 38 anni si conferma il segmento crociere, comprendono numerosi cataloghi monografici delle compagnie, a partire dal brand storico Carnival, che ha segnato il percorso dell’azienda nel mondo delle crociere. Nel tempo, il portfolio di Gioco Viaggi si è ampliato includendo oggi le più prestigiose compagnie internazionali e offrendo un ventaglio di esperienze in grado di soddisfare ogni tipologia di viaggiatore: dal divertimento informale alle crociere di lusso più esclusive.\r

Per il segmento “premium”, Princess Cruises, la cui novità è rappresentata dalla nuova ammiraglia Star Princess che dai Caraibi proseguirà la stagione estiva 2026 in Alaska di cui è leader con ben 8 navi impiegate, conferma un impegno crescente sul mercato europeo: nel 2026 saranno infatti numerose le crociere in Mediterraneo con itinerari round-trip da Civitavecchia, di 7 o 14 giorni. Princess sarà protagonista anche in Giappone con ben 2 navi entro il 2027 e un ampliamento degli itinerari.\r

\r

Cunard dallo stile “british” riconferma per quest’anno la sua presenza in Mediterraneo con Queen Victoria ma i viaggi più iconici restano i Giri del Mondo, acquistabili anche in tratte parziali, insieme alle celebri Traversate Atlantiche della Queen Mary 2, che anche quest’anno proporrà diverse partenze a tema. A completare l’offerta Cunard, la programmazione dedicata a Canada & New England ma non mancano le crociere in Alaska e i viaggi nel Nord Europa, che includono capitali baltiche, fiordi norvegesi e Islanda.\r

Nel portfolio Gioco Viaggi il segmento lusso è rappresentato da Seabourn, la “luxury cruise company” del gruppo Carnival che si prepara questa estate al debutto della Seabourn Encore in Alaska e British Columbia, e da Ponant Explorations, la compagnia di lusso francese, che per il 2026-27 amplia il ventaglio di crociere di esplorazione con itinerari sempre più esclusivi. Spiccano le crociere a tema con esperti a bordo, dedicate ad arte, cultura e natura, e la ricca stagione invernale nei Caraibi e Centro America con 48 partenze su 11 itinerari diversi. Sul fronte delle spedizioni polari, grande attesa per i viaggi con Le Commandant Charcot al Polo Nord geografico mentre le esperienze esclusive a bordo di eleganti catamarani quali Spirit of Ponant si arricchiranno con il nuovo Spirit of Ponant II basato in Polinesia Francese dalla fine del 2026.\r

\r

Una crescente richiesta di viaggi slow, culturali e sostenibili, un interesse per esperienze di qualità ed il ritorno ad un turismo europeo autentico ha dato una “spinta”a Luftner Cruises, compagnia austriaca leader nelle crociere fluviali di alta gamma, che con il brand Amadeus, sinonimo di eleganza, innovazione e sostenibilità, garantisce esperienze uniche di navigazione lungo i principali fiumi europei tra cui Danubio, Reno, Rodano e Senna.\r

\r

Per quanto riguarda la Corsica è riconfermata l’ampia scelta di strutture deluxe arricchite da originali experience e programmi personalizzati con la possibilità di costruire soggiorni su misura inclusivi di trasferimenti, guide private, ecc. Le proposte spaziano da minicrociere, a tour in auto/moto per esplorare l'isola autonomamente, con itinerari che coprono le bellezze naturali e storiche, dalle spiagge di Porto Vecchio alle montagne, per vivere esperienze uniche che includono cultura, relax e avventura.\r

\r

Molte le novità per la programmazione \"montagna\":\r

Nuovi accordi in Austria per soggiorni all’interno di un grande parco avventura in Tirolo, unico in Europa, dove si concentrano 40 sport e intrattenimenti vari.\r

Soggiorni in tipiche case/masi carinziani in area panoramica sul lago di Faak con accesso diretto al lago e ampi prati, ideale per chi desidera vivere una vacanza a stretto contatto con la natura senza rinunciare a comfort e tranquillità.\r

Proposte per soggiorni in uno dei migliori hotel termali dell’Austria con piscine e vasche termali esterne e area dedicata ai bambini, il Therme Langelfeld Hotel Aqua Dome, un 4 stelle superior nel Tirolo.\r

\r

«Da sempre Gioco Viaggi privilegia il contatto con la rete agenziale e crede fortemente nel valore dell’incontro e del confronto diretto - dichiara Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi - la presenza al Travel Open Village ci permette di raccontare chi siamo, presentare la programmazione e le novità per il 2026, ascoltare il mercato e costruire insieme nuove opportunità. Il segmento crociere è complesso e ogni compagnia rappresentata ha la sua peculiarità, dalle crociere family-friendly, agli itinerari romantici per le coppie in cerca di relax, alle esperienze avventurose, alle proposte di lusso per chi ricerca il massimo comfort ed esclusività. Mi piace far presente che grazie allo stretto rapporto che già abbiamo con la rete agenziale – conclude Chiara Lagioni – proprio in questi giorni un selezionato gruppo di agenti avrà la possibilità di vivere l’esperienza di Windstar Cruises e scoprirne l’atmosfera, il servizio e il comfort partecipando ad un esclusivo Fam Trip a bordo dello yacht Star Legend nel cuore del Mediterraneo».","post_title":"Gioco Viaggi e le novità 2026 al Tove tra crociere, Corsica e montagna","post_date":"2026-02-10T10:11:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770718299000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506892","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Bahamas partecipano al Pescare Show di Rimini (Padiglione A3 Stand 035), che si svolgerà dal 13 al 15 febbraio. In questa occasione lanceranno una mini brochure dedicata alla pesca alle Bahamas, oltre a un flyer con delle offerte di pacchetti pesca alle Bahamas in collaborazione con H2O Fly Fishing.\r

L'arcipelago offre condizioni uniche che le distinguono nel panorama internazionale: pesca 365 giorni l'anno su 16 isole diverse con acque cristalline ricche di biodiversità marina; varietà di tecniche: dalla pesca d'altura per marlin, tonni e pescevela, alla pesca alla mosca per bonefish, tarpon e permit nelle acque basse tra le mangrovie; spot leggendari: Bimini con oltre 50 catture da record di marlin, e le Exuma per wahoo e mahi-mahi. Senza naturalmente dimenticare l'impegno per la sostenibilità: politiche di pesca responsabile, pratiche catch-and-release e zone marine protette (MPAs).\r

«Questo evento rappresenta un approccio diretto al mercato italiano della pesca sportiva - dichiara Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas – le Bahamas offrono alcune delle migliori acque al mondo per la pesca sportiva, in un contesto di turismo sostenibile che rispetta e protegge gli ecosistemi marini. Le Bahamas sono partner di organizzazioni internazionali come il Marine Conservation Group e il WWF, garantendo che ogni esperienza di pesca contribuisca alla conservazione per le generazioni future».\r

Altro importante appuntamento nel calendario di BMOTIA è EUDI Show (stand D63), il principale appuntamento italiano dedicato al mondo della subacquea, che si terrà a Bologna e che ogni anno richiama appassionati, professionisti e operatori del settore diving.\r

A rappresentare le Bahamas ci sarà Maria Grazia Marino, insieme al partner Sandals Resorts, a disposizione per incontri con giornalisti e operatori turistici.","post_title":"Bahamas e gli sport acquatici: il meglio dell'offerta in scena a Pescare Show di Rimini","post_date":"2026-02-09T14:00:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1770645658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova edizione cartacea di ItaliAbsolutely sarà da domani in distribuzione al Tove e in Bit. Il magazine, che analizza tematiche di primo piano del comparto turistico, verrà distribuito contemporaneamente al Tove (Melià Milano) nei padiglioni di Rho Fiera Milano, dove sarà la stessa organizzazione di Bit 2026 a consegnare il giornale presso gli stand degli espositori. Naturalmente troverete anche Travel Quotidiano ed entrambi saranno inviati anche alla nostra mailing list.\r

I temi trattati nei due magazine\r

All'interno di Travel Quotidiano spazio a inchieste, interviste e approfondimenti. In primo piano l'intervista a Pier Ezhaya, general manager tour operating di Alpitour World, e un'analisi approfondita su come le mete mediterranee stanno attuando la destagionalizzazione. Fra i temi trattati anche le previsioni dei tour operator sull'andamento dell'anno e trend e novità del Mare Italia. E ancora, l'andamento delle rotte transatlantiche tra Italia e Nord America e un'intervista a Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare, sui progetti della compagnia.\r

\r

Su ItaliAbsolutely, il focus è sull'incoming, con un occhio attento alle \"piccole Italie\", quelle ancora da scoprire. Spazio anche ai viaggi in treno, che ridefiniscono una modalità di viaggio slow e sostenibile, al trend dei viaggi di nozze e alle ultime novità sul fronte dei servizi indirizzate ai turisti stranieri presentate dagli scali aeroportuali.\r

\r

Da domani, spazio all'informazione trade più aggiornata con questi e molti altri temi, anche nella versione sfogliabile online su Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely.","post_title":"Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely, domani i due magazine al Tove e in Bit","post_date":"2026-02-09T12:20:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1770639605000]}]}}