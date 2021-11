Toscana, insieme al Touring Club per la valorizzazione turistica del territorio

E’ stato siglato un patto con il Touring club per la valorizzazione turistica e culturale della Toscana.

«Tra Regione e Touring club – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – sigilliamo un patto di collaborazione per la valorizzazione turistica e culturale della Toscana e lo sviluppo di attività di formazione per operatori turistici, in modo da favorire e qualificare visite e percorsi della regione».

Tra le prime iniziative che saranno avviate nell’ambito della collaborazione ci sono visite guidate a Villa Garzoni a Collodi e un’iniziativa a Vittoria Apuana per valorizzare la Casa Museo Ugo Guidi. Inoltre a metà giugno del prossimo anno con il Touring club verrà organizzato a Fivizzano (Ms) il festival dei cammini, che in occasione della sua apertura sarà la destinazione finale di cinque cammini: dalla Garfagnana, dalla costa apuana, dalla Lunigiana dalla Lucchesia e dagli appennini apuani.