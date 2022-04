Toscana, 5 milioni per 28 progetti per rilanciare il turismo

Cinque milioni a disposizione, messi dalla Regione Toscana, e un progetto per ognuno dei ventotto ambiti in cui la regione è organizzata.

I cinque milioni serviranno a finanziare eventi e manifestazioni che possano rendere più attrattive le destinazioni, anche migliorandone la capacità di accoglienza: il tutto coordinando magari ancor meglio le politiche dei territori con le strategie regionali portate avanti dall’agenzia Toscana promozione turistica.

Le risorse saranno distribuite in parte in quota fissa e in parte tenuto conto delle presenze turistiche registrate sul territorio nel 2019 (prima della pandemia). Della quota fissa, 53 mila euro potranno però essere goduti solo se alla parte già finanziata dalla Regione sarà aggiunto almeno un 30 per cento a carico dei Comuni. In poche parole, con confinanziamenti tra 29 mila e 54 mila euro a seconda dei territori, vuol dire un contributo regionale per ogni progetto da 151 a 233 mila euro. Le azioni potranno riguardare sia la promozione ed informazione turistica sia l’ospitalità e l’animazione.