Torino: le Nitto ATP Finals per ridisegnare la città con un nuovo brand

In occasione delle Nitto ATP Finals, verrà svelato il nuovo brand di Torino, che farà da fil rouge anche nel padiglione in piazza San Carlo, per raccontare le tante eccellenze del territorio

Dal 14 al 21 novembre, infatti, Torino diventa “il più grande campo di sempre”. Al Pala Alpitour si sfidano i migliori otto giocatori al mondo e le migliori otto coppie di doppio. La città si prepara con una serie di iniziative per far vivere lo spirito dell’evento a cittadini e turisti.



«Per Torino le Nitto Atp Finals sono un grande evento di sport e – sottolinea Stefano Lo Russo sindaco della città di Torino – devono essere considerate anche un’occasione da vivere come un momento di festa per tutta la città. Il Fan Village allestito in piazza San Carlo per Finals Atp e il ricco programma di iniziative organizzate nei suoi spazi – aggiunge il sindaco – saranno per i torinesi, e per chi visiterà la nostra città nei giorni delle Finals, un luogo e un’ottima opportunità per fare festa proprio nel segno di Torino, delle sue eccellenze, dello sport e del grande tennis ≥».



«L’assegnazione a Torino delle Nitto ATP Finals 2021/2025 – sottolinea Maurizio Vitale , presidente di Turismo Torino e provincia – ha l’obiettivo di trasformare l’evento sportivo in un’esperienza dal profondo impatto culturale, turistico e sociale per la nostra città e il Piemonte; in qualità di Official local tourism agency siamo accanto alle istituzioni per contribuire alla sua valorizzazione e promozione».