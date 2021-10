The World in Florence, dal 25 al 26 novembre i territori del mondo si raccontano

“The World in Florence”, il 1° Festival delle espressioni culturali del mondo è in programma a Firenze, presso Palazzo Medici Riccardi, nei giorni 25 e 26 novembre 2021. L’evento è promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco e coinvolge i territori del mondo in un racconto di storytelling dei luoghi per farli conoscere in maniera diversa, attraverso le descrizioni e i consigli di coloro che li abitano: i residenti. La manifestazione rientra nell’ambito di un piano quinquennale di eventi che celebreranno le culture del mondo e si inserisce in un progetto ampio di marketing culturale e territoriale sviluppato dal Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue per stimolare la ripresa economica e sociale.

Valorizzazione della cultura

In questo modo tutti, nell’ambito del proprio territorio, possono contribuire alla consapevolezza, all’interpretazione e alla valorizzazione delle espressioni culturali tipiche dei luoghi, favorendone così l’attrattività internazionale in termini di inclusività e dialogo interculturale tra comunità locali e quella dei visitatori; in altre parole, un nuovo ruolo dei siti culturali nella promozione di uno sviluppo etico, coeso e sostenibile.

All’evento è collegato il prodotto “Luoghi Parlanti” un vero e proprio strumento di marketing territoriale utile a tracciare, condividere ed ampliare la comprensione dei territori sia per i visitatori internazionali che locali. Luoghi Parlanti è quindi una strategia che unisce la tradizionale cartellonistica a alle pagine web attraverso la tecnologia NFC per poter arricchire i messaggi e la conoscenza del luogo in chiave autentica e completamente personalizzabile. L’obiettivo è creare un vero e proprio circuito a livello nazionale di Luoghi Parlanti che, attraverso il coordinamento degli organizzatori e promotori, si presentano a cittadini e viaggiatori.