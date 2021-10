Savona, il ministro Garavaglia al X Italian Cruise Day del 29 ottobre

E’ atteso domani a Savona il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che parteciperà al X Italian Cruise Day, organizzato all’interno del Palacrociere.

Il forum annuale di riferimento per l’industria crocieristica in Italia, ideato e organizzato da Risposte Turismo, quest’anno ha la partnership del Palacrociere di Savona e la collaborazione dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure Occidentale.

Si tratta di un’edizione particolare e speciale che arriva dopo un anno di stop. E’ anche il primo forum di settore in Europa a tenersi in presenza. L’edizione, la decima, è ricca di contenuti in un momento ancora particolare per il settore: un compleanno importante per un progetto partito da Venezia e che ha poi toccato vari porti, fino ad arrivare quest’anno a Savona.

L’elemento portante della giornata è sempre il rapporto di ricerca di Risposte Turismo che impegna gli organizzatori per molti mesi e consente di fornire al settore dati e info qualitative. I dati che saranno presentati evidenziano oltre 2 milioni e 700 mila passeggeri per il settore crocieristico in Italia nel 2021, con una variazione del +325% sul 2020.

Le prime posizioni dei porti italiani per traffico crocieristico sono ancora occupate da Liguria, Lazio e Sicilia. Nella classifica dei porti, la prima posizione è di Civitavecchia (oltre 547 mila passeggeri, +165%), seguita da Genova (460 mila passeggeri, +251%) e Palermo (300 mila passeggeri, +299%).

Per quanto riguarda gli investimenti, tra il 2022 ed il 2024 sono attesi 821 milioni di euro, distribuiti tra terminal crociere e nuove strutture (25,70%), infrastrutture (31,4%), dragaggi (28,2%), ambiente ed energia (13,1%).

Il programma prevede presentazioni e tavole rotonde che coinvolgeranno le principali compagnie crocieristiche e i porti italiani. Dopo l’intervento del ministro Garavaglia, che sarà intervistato da Francesco di Cesare, sarà la volta della tavola rotonda dedicata a “Un nuovo inizio per la crocieristica in Italia”. Negli incontri successivi si parlerà di sostenibilità ambientale, sociale ed economica della crocieristica e di come conquistare il crocierista del domani.