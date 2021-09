Sardegna: undici compagnie per la continuità territoriale

La questione della continuità territoriale per la Sardegna sta diventando un problema serio. La Regione Sardegna ha, infatti, indetto due bandi di gara con procedura di emergenza per garantire i collegamenti in continuità territoriale tra la penisola e gli scali di Cagliari, Alghero ed Olbia. Il valore complessivo dell’operazione è di 83 milioni di Euro. Cagliari ha invitato a partecipare 11 vettori aerei. Il vincitore dovrà garantire il trasporto a tariffe calmierate ai residenti sull’isola, oggi assicurato da Alitalia che cesserà di operare dal 15 ottobre.

Al momento l’invito è per sette mesi mentre il governo elabora un concorso di due anni. Le compagnie invitate sono Air Malta, Blue Air, Blue Panorama, Danish Air, Easyjet, Neos Air, Ryanair, Volotea, Vueling e WizzAir. E c’è anche Ita, che ha molte possibilità di rilevare il servizio.