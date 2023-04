Sangalli: «Servono 280 mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno» L’inflazione, “ancora elevata”, che “riduce il potere d’acquisto dei redditi e il valore reale dei risparmi”, con la relativa questione energetica, che “ha messo a dura prova il nostro sistema economico e sociale, creando danni a famiglie e imprese” e che costringerà le imprese del terziario di mercato a una spesa energetica complessiva di circa 38 miliardi nel 2023, molto al di sopra dei 13 miliardi del 2021. È partito da qui il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel suo intervento alla conferenza stampa che ha aperto la due giorni di Confcommercio a Villa Miani per il ventiduesimo Forum, dipingendo poi la situazione ancora fragile dell’economia del Paese, nonostante abbia mostrato, nel biennio 2021-2022, “una capacità di reazione eccezionale e inattesa, con una crescita superiore anche a quella dei nostri principali partner internazionali”. Restano, però, i problemi strutturali del Paese, a cominciare dalla debolezza dei consumi, nel 2022 “sotto di quasi venti miliardi di euro rispetto al 2019”. Per questo il presidente di Confcommercio ha invitato a “lavorare per costruire una nuova e più forte fase di sviluppo per evitare di ripiombare nell’incubo degli ‘zero virgola’”. Cominciando con l’evitare “a tutti i costi di sprecare l’occasione di fare le riforme che da troppo tempo l’Italia chiede e merita”. “Al Governo abbiamo chiesto buone regole, buoni investimenti, buone politiche a sostegno del terziario di mercato, per il commercio, per i servizi, per il turismo, per i trasporti e per il lavoro autonomo”, ha proseguito il presidente di Confcommercio. Terziario di mercato che, non a caso, “rappresenta il settore che può dare il maggiore impulso alla nuova occupazione, soprattutto femminile, e irrobustire la crescita del nostro Paese”, ma che è scosso da “una vera e propria emergenza rappresentata dalla carenza di personale”. Secondo le analisi del Centro studi dell’associazione, infatti, se quest’anno si osservasse una crescita delle presenze turistiche del 15,3% rispetto al 2019 (arrivando a toccare i 500 milioni, come tutte le stime fanno già prevedere), avremmo bisogno di 280mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno solo nelle attività di alloggio e ristorazione. Circa il doppio se consideriamo l’indotto, superando insomma abbondantemente quota 500 mila.

\"Il messaggio sottile che si cela dietro all'ironia del claim - spiega Mara Paparelli, cmo di Dirotta da Noi - è quello di incentivare il mercato a usare la testa nella scelta del giusto villaggio da proporre a un determinato cliente. Molte agenzie di viaggio hanno l'abitudine di imputare il fenomeno della disintermediazione a innumerevoli motivi, sottovalutando però tra questi il prodotto proposto: non a tutti i clienti che entrano in adv si possono infatti offrire villaggi sicuramente di qualità ma con un prezzo non accessibile a molti di loro. Parecchie agenzie, insomma, invece di usare la testa e individuare a quale operatore affidarsi per un prodotto di qualità, con un pricing inferiore adatto al proprio cliente, propongono sempre gli stessi prodotti, facendo appunto come gli struzzi, che nascondono la testa sotto la sabbia, non capendo che così facendo perdono potenziali clienti\".\r

\r

“Questa campagna rappresenta per noi un'azione di brand awareness, con l’obiettivo di infondere un messaggio propositivo per tutto il mercato - aggiunge Giulio Clementini, product manager del to -: invitiamo gli agenti a non proporre solo i grandi gruppi alberghieri a qualsiasi target di clientela ma a scegliere anche operatori con villaggi in esclusiva che accontentino quei vacanzieri di fascia media, con un potere di spesa più basso, in modo da non perdere quote di mercato\". La campagna è on air da oggi a livello radiofonico e digital, su Google, Youtube e Meta, oltre che sul sito www.dirottadanoi.net.","post_title":"Non fare lo struzzo… Usa la testa. Al via la nuova campagna 2023 Dirotta da Noi","post_date":"2023-04-17T10:10:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681726225000]}]}}