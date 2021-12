Giuseppe Salvini, Camera di commercio di Firenze: “Dopo Bto, bilancio straordinario”

Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, traccia il bilancio dei cinque giorni di BTO 2021 e racconta le altre iniziative in serbo per il rilancio di Firenze e della Toscana sulla mappa del turismo internazionale.

«Il bilancio è straordinariamente positivo grazie agli stakeholder del turismo non solo nazionale ma anche internazionali, grandi testimonial che in queste giornate sono stati ospiti della camera di commercio, di Nana Bianca, di Palazzo Vecchio, Firenze è ritornata al centro dell’attenzione per quanto riguarda il turismo internazionale».

È stato fatto «un passo importante: aver rimesso al centro una città straordinariamente turistica come Firenze di questa riflessione e confronto sul turismo del futuro».

E il turismo del futuro sembra sorridere, con numeri in crescita e importanti prospettive di ripartenza. «Noi abbiamo chiuso il 2020 con un calo verticale di quasi l’80% di turisti, il 2021 dovrebbe chiudersi con il +61 per cento e un incremento per quanto riguarda il turismo domestico dell’11 per cento. Quindi il turismo è in ripartenza, anche se, ovviamente, non siamo ancora ai livelli del 2019».

E parlando di turismo e di Bto non si può certamente dimenticare la dimensione digitale. «L’online sarà la parola d’ordine del turismo del futuro – spiega il segretario generale -. Moltiplicatori di turismo saranno anche le grandi eccellenze enogastronomiche, non solo arte, cultura, paesaggio».

Il food e il wine, per Salvini, non sono solo segmenti di offerta che possono intercettare l’interesse del turismo internazionale, ma sono veri e propri «moltiplicatori di presenza turistica» se è vero che «il 71 per cento dei turisti stranieri che sceglie la Toscana e Firenze lo fa anche per la grande attrattività delle nostre eccellenze gastonomiche».

Sul fronte delle iniziative per il prossimo futuro, Salvini svela che saranno proprio questi i temi su cui la Camera di Commercio di Firenze sta focalizzando gli impegni. «La camera di commercio di Firenze è molto attiva su questi filoni – spiega -. Un mese fa abbiamo organizzato il BuyFood, un salone online e in presenza dedicato alle grandi eccellenze dop e igp. Proseguiremo a febbraio con il BuyWine e con le anteprime del vino».

Claudiana Di Cesare