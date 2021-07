Porto Civitavecchia, primo semestre ancora in calo per le crociere

Mentre si assiste ad una buona ripresa per il traffico merci nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, tra gennaio e giugno 2021, è ancora evidente il trend negativo per quanto concerne le crociere.

Qualche segnale positivo dal settore dei traghetti. Nei primi sei mesi del 2021 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale evidenzia un aumento del traffico passeggeri di linea, che ha fatto registrare un incremento del 34% per un totale di 277mila passeggeri.

In diminuzione però ancora il traffico crocieristico che risente dell’effetto Covid e restrizioni. I crocieristi registrati tra gennaio e giugno di questo anno sono 75 mila, il 56,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.