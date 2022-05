Polemica fra gli Ncc e i tour operator della Fiavet

E’ polemica fra gli Ncc e la Fiavet. «Noi condanniamo ogni abusivismo e non abbiamo mai difeso gli Ncc che fanno abusivamente il lavoro d’agenzia. Quella dei tour operator di Fiavet è una replica che ribalta la realtà perché difende chi utilizza in modo improprio i propri veicoli». Il portavoce di Azione Ncc Francesco Ruo, risponde così alla Fiavet a proposito della norma che impedisce alle agenzie di viaggio di trasportare turisti senza autorizzazione.

«Sento che gli Ncc devono mettersi in regola, il problema è che sono i tour operator a non essere in regola – continua Ruo -. E poi è interessante il fatto che si mira a colpire noi Ncc mentre non si sente una parola contro colossi dell’online che non verificano il possesso delle licenze degli operatori e troppo spesso usano fornitori abusivi: ai tour operator forse va bene così?».

C’è poi la questione relativa al codice della strada. «Dai tour operator si fa riferimento alle leggi regionali – dice Ruo -. Vedo tanta approssimazione perché in realtà fa fede il codice della strada che è legge dello Stato e questo non può essere certo superato da una norma regionale».

«Noi – conclude il portavoce di Azione Ncc – abbiamo sempre accettato le critiche ma quando queste sono costruttive e comprovate da fatti. Qui l’unico fatto è che i tour operator non possono trasportare i propri clienti a bordo di mezzi intestati per un utilizzo privato».

Aspettiamo la controrisposta della Fiavet.