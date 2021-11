Pileri: «Se ci bloccano i corridoi non ci rialziamo più»

Con la sua solita lucidità e lungimiranza dell’osservatore che conosce le cose di cui parla, il presidente di Fiavet Sardegna Gian Mario Pileri, e vicepresidente nazionale, in un’intervista alla Nuova Sardegna, disegna lo scenario del turismo organizzato. «Finalmente – ha detto Pileri – stiamo cominciando a respirare con i corridoi, abbiamo richieste per Natale. Ma se ce li bloccano noi non ci rialziamo più. Un altro inverno come quello scorso non ce lo possiamo permettere».

Solo le agenzie

Poi continua con la sua disamina. «Oltre l’Europa in questo momento ci sono sette corridoi aperti nel mondo che richiedono il green pass, il tampone alla partenza poi al rientro. Sono gli Usa, il Canada, Santo Domingo, le Maldive, Mauritius, le Seychelles e la Giordania. Le stesse regole valgono per il Mar Rosso, ma non per l’Egitto storico. Per andare negli Emirati arabi servono il green pass e tre tamponi tra partenza, arrivo e ritorno. Rispettando queste regole non c’è bisogno di fare la quarantena al rientro in Italia. Ma solo le agenzie possono vendere questi viaggi prevedendo le assicurazioni Covid. Partire senza è rischiosissimo. Ogni giorno bisogna verificare se sono state modificate le regole, ma in questo modo si può viaggiare senza problemi. E soprattutto – afferma infine Pileri – servono attenzione, buonsenso e più controlli. Ecco, se c’è una pecca in questo ingranaggio sono proprio i controlli all’arrivo in Italia».