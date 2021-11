Secondo Unwto la piena ripresa arriverà solo nel 2024

Il turismo internazionale comincia a mostrare i primi segnali di riattivazione grazie all’avanzare dei piani di vaccinazione nei paesi sviluppati, nonché alla progressiva riapertura delle frontiere. Tuttavia, c’è ancora una strada lunga e ardua da percorrere per raggiungere la tanto attesa ripresa del turismo come lo conoscevamo prima dello scoppio della pandemia.

Quasi la metà degli esperti dell’Organizzazione mondiale del turismo (45%) ritiene che il turismo internazionale non tornerà ai livelli del 2019 fino al 2024 o oltre, mentre il 43% prevede che la ripresa arriverà nel 2023.

Per regione, la maggior parte degli esperti che prevedono un ritorno ai livelli del 2019 nel 2024 o oltre si trova in Asia e nel Pacifico (58%). In Europa, la metà degli intervistati indica che ciò avverrà nel 2023. Il Medio Oriente è la regione più ottimista, con previsioni di una piena ripresa nel 2022.

Secondo l’ultima edizione del barometro Unwto, 54 milioni di turisti hanno attraversato i confini internazionali a luglio. È il miglior risultato da aprile 2020, anche se è inferiore del 67% rispetto allo stesso mese del 2019, quando lo fecero 164 milioni di persone.

Le prospettive per gli ultimi quattro mesi del 2021 sono contrastanti. Il 53% degli esperti ritiene che il periodo sarà peggiore del previsto e solo il 31% prevede risultati migliori verso la fine dell’anno. I professionisti si aspettano un rimbalzo quando la domanda repressa di viaggi internazionali verrà rilasciata nel 2022, in particolare durante il secondo e il terzo trimestre.