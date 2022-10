Antonio Castello racconta i nuovi capitoli della Fiavet Il turismo ha registrato in questi ultimi decenni, una continua crescita e una fondamentale diversificazione che lo ha trasformato nel settore con il più elevato tasso di crescita del mondo. Oggi, il suo volume d’affari è pari o perfino superiore a quello dell’export del petrolio e molti sono i Paesi che ne hanno fatto una risorsa vitale per le proprie economie. Nel nostro, oltre che fonte primaria della bilancia commerciale, ha assunto un’importanza straordinaria anche sul piano sociale, arrivando a cambiare perfino abitudini e lo stesso stile di vita degli italiani. Su come si sia evoluto sono stati in molti a cimentarsi. Tra questi Antonio Castello, giornalista e scrittore di settore, che l’argomento lo aveva già trattato dieci anni orsono con il volume “La Fiavet e il Turismo Italiano”, pubblicato in occasione del 50° anniversario di fondazione della più antica e rappresentativa associazione di categoria. In quell’occasione l’autore, che della Federazione è stato per circa un decennio responsabile dell’Ufficio Stampa, aveva travalicato i propositi che si era prefissato, andando oltre la pura narrazione degli episodi salienti riguardanti gli agenti di viaggio. La stessa cosa ha fatto con questo volume, appena pubblicato dall’editore Ceccarelli, dal titolo “Fiavet. La storia continua” che altro non è che la continuazione dell’altro. Ripetendo la stessa formula che aveva caratterizzato il primo libro, Antonio Castello ha ritenuto che il modo migliore di narrare gli avvenimenti che anno dopo anno si sono succeduti in questi ultimi dieci anni nel mondo del turismo nazionale, non potesse essere che quello di configurarlo congiuntamente a tutti gli altri aspetti caratterizzanti la vita politica, sociale ed economica del Paese. Nel rivivere quindi le situazioni e i problemi della Federazione, l’Autore non manca di accennare agli episodi e avvenimenti entrati comunque a far parte di questa narrazione al centro della quale troviamo sempre la Fiavet, con il suo vivere quotidiano, le azioni sindacali, i suoi rapporti con i fornitori di servizi (in primis i vettori aerei e ferroviari) e quelli con le maggiori istituzioni di settore (Ministero del Turismo, Enit, ecc.), ma soprattutto, i suoi “Uomini” che nel bene e nel male hanno scandito i ritmi di questa narrazione e sono stati, direttamente e non, i protagonisti di queste vicende. Per ognuno di essi si evidenziano i fatti salienti che hanno contraddistinto il loro mandato, delineandone in un certo qual modo, l’incisività. 2012-2021: questo l’arco temporale della storia che si apre e si chiude con eventi luttuosi quali l’immane tragedia del ribaltamento della Costa Concordia e con le prime avvisaglie della guerra in Ucraina, ma segnato, nel mezzo, da un periodo di forte espansione nel corso del quale sono state raggiunte cifre da capogiro sia nei movimenti che negli introiti. Non mancano i riferimenti ai gravissimi problemi causati dalla pandemia che hanno messo in ginocchio gran parte delle imprese, ma anche ai primi segnali di ripresa che hanno aperto alla fiducia e alla speranza. Il volume è acquistabile sulla piattaforma www.antiquaresedizioni.it. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

L’appuntamento è per giovedì 13 ottobre alle ore 19.00 presso il Barafonda Beach Restaurant, location nella zona della Darsena di Rimini.\r

\r

Si tratta di una serata promozionale promossa dall’organizzazione di Inside Marche Live, che raccoglie oltre 30 tra i principali tour operator che fanno incoming nelle Marche, per promuovere la regione e le sue bellezze. Il titolo della serata è \"Scopri le Marche, discover the Marche Region\" e per questa edizione tra gli ospiti si possono contare tour operator italiani ed internazionali, giornalisti della stampa di settore, istituzioni locali e regionali ed anche Enit, l’agenzia nazionale del turismo. Tra i vari ospiti Maria Elena Rossi, direttore promozione e marketing di Enit Italia.\r

\r

L'evento è organizzato in partner con Travel Quotidiano ed il patrocinio della Regione Marche. Per questa edizione 2022 Inside Marche Live può vantare il supporto di partner come Alte Marche, cuore accogliente dell’Appennino, del Comune di Urbino, di Assoviaggi Confesercenti, Gaspert, Comunicativi e del Comune di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024.\r

\r

Il presidente dell’associazione Inside Marche Live Federico Scaramucci «Dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo nella nostra regione, abbiamo deciso di promuovere nuovamente questo evento finalizzato alla promozione e valorizzazione del nostro territorio».\r

\r

Sarà un’occasione per presentare le nuove proposte ed i pacchetti degli operatori dell’incoming delle Marche ed anche il nuovo portale MarcheConnect, la prima piattaforma digitale collaborativa dei Tour Operator marchigiani, in cui si potranno trovare proposte e prodotti turistici, a disposizione degli operatori, in modo chiaro, veloce e facilmente acquistabile online.\r

\r

Numerose le eccellenze da far conoscere e valorizzare: dai prodotti outdoor all’enogastronomia, dal turismo religioso a quello culturale, che nella regione Marche si intrecciano e valorizzano a vicenda dando la possibilità di vivere esperienze davvero uniche. Una attività, quella promozionale, che gli operatori del settore si prefiggono come principale obiettivo ogni giorno.\r

\r

Alcuni dei buyer esteri (realtà interessate al prodotto Marche per venderlo nel proprio paese proponendo viaggi nelle nostre zone), hanno confermato la poca conoscenza della nostra regione che però, nel momento in cui viene visitata, viene molto apprezzata. Fondamentale un lavoro in sinergia ed una comunicazione costante e coordinata, oltre ad un confronto con gli operatori del settore dei viaggi organizzati nazionali e internazionali che giocano un ruolo importante nel nostro territorio. \r

\r

Il progetto contribuisce in tal modo all’obiettivo generale di rilanciare l’economia dei territori colpiti dal Sisma, dalla pandemia e dalla recente alluvione, grazie anche a questo evento annuale che permette un incontro concreto tra offerta (dei nostri territori) e domanda da parte di agenti esteri molto interessati al nostro territorio.\r

\r

«Gli operatori dell’incoming lavorano costantemente per la promozione di queste aree che hanno sofferto la crisi del terremoto prima, la pandemia e alcune di queste anche la terribile alluvione dello scorso 15 settembre – spiega Federico Scaramucci, presidente di Inside Marche Live – Lavoriamo per avere nuove opportunità occupazionali, per combattere lo spopolamento mantenendo l'autenticità dei luoghi. Un turismo a misura di uomo che guarda l’esperienza e la qualità della vita. Le Marche sono state molto gettonate negli ultimi due anni, post pandemia, e l’occupazione delle strutture ricettive è stata maggiore rispetto al resto d’Italia. Dobbiamo però lavorare per mantenere questo trend e farci conoscere sempre di più. Saranno numerosi i temi trattati – continua Scaramucci –. Dall’accoglienza, ai servizi al turismo regionale, alle varie realtà territoriali che hanno avuto una notevole crescita turistica, ai numerosi progetti digitali. L’intento comune è quello di promuovere una terra bellissima che può offrire molto: un turismo di qualità, con un occhio costante all’ambiente ed all'autenticità dei luoghi, un valore aggiunto senza eguali».","post_title":"Inside Marche Live: la promozione passa dal Ttg. Fra i partner Travel Quotidiano","post_date":"2022-10-10T15:45:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665416750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431962\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ph. Mauro Parmesani[/caption]\r

Il Marocco si presenta al prossimo Ttg con numerose novità, dal potenziamento dei collegamenti aerei, ai nuovi terminal aeroportuali, passando per i nuovi hotel e altro ancora. Totalmente rinnovato anche il concept dello stand dell'Onmt (Pad. C2 Stand 32/37, con 12 co-espositori marocchini) che rilancia la campagna “Marocco, Kingdom of Light” e distingue per essere ecosostenibile e modulare e racchiude tutti gli elementi distintivi del Paese: la porta, gli abiti tradizionali, la luce e il moucharabieh un elemento architettonico tipico dei palazzi marocchini. Lo stand sarà paperless e 100% digitalizzato, grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie: realtà aumentata, pavimenti interattivi, schermi Led e terminali digitali.\r

“La strategia dell’Onmt è quella di posizionare il Marocco tra le destinazioni turistiche più popolari al mondo, rafforzandone la notorietà e l'attrattiva in tutto il mercato italiano - dichiara Aziz Mnii, direttore dell'Ente Nazionale Per Turismo del Marocco per l'Italia e la Grecia -. Inoltre, vogliamo trasmettere alla travel industry italiana un messaggio di rassicurazione e resistenza: unendo le forze possiamo fare di più, in Marocco diciamo non si può applaudire con una sola mano. In effetti, da aprile abbiamo realizzato svariate attività di pr e marketing ma adesso bisogna spingere sull’acceleratore su molti fronti. Abbiamo molte attività in calendario e tante ne realizzeremo, ma sarà possibile solo con il supporto della parte italiana, sia per quanto riguarda il trade che i media”.\r

L'Italia è oggi il quarto mercato europeo più importante, dopo aver superato quello tedesco. Particolarmente significativa la capacità aerea tra i due Paesi: Royal Air Maroc, Air Arabia, Ryanair, Wizz Air, easyJet e Tuifly.be assicurano 124 voli settimanali per il Marocco in partenza da 9 città italiane, portando la capienza settimanale a 1.400.000, +24% rispetto all'estate 2019 (1.116.000 posti). In evidenza l'apertura di 16 nuove rotte, tra cui Agadir e Fez operate da Ryanair e Wizz Air che collegano Milano e Roma a Casablanca e Marrakech.\r

\r

","post_title":"Marocco: 124 voli settimanali dall'Italia verso sei città per l'inverno 2022-23","post_date":"2022-10-10T12:02:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1665403328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo ha registrato in questi ultimi decenni, una continua crescita e una fondamentale diversificazione che lo ha trasformato nel settore con il più elevato tasso di crescita del mondo. Oggi, il suo volume d’affari è pari o perfino superiore a quello dell’export del petrolio e molti sono i Paesi che ne hanno fatto una risorsa vitale per le proprie economie.\r

\r

Nel nostro, oltre che fonte primaria della bilancia commerciale, ha assunto un’importanza straordinaria anche sul piano sociale, arrivando a cambiare perfino abitudini e lo stesso stile di vita degli italiani. Su come si sia evoluto sono stati in molti a cimentarsi. Tra questi Antonio Castello, giornalista e scrittore di settore, che l’argomento lo aveva già trattato dieci anni orsono con il volume “La Fiavet e il Turismo Italiano”, pubblicato in occasione del 50° anniversario di fondazione della più antica e rappresentativa associazione di categoria.\r

\r

In quell’occasione l’autore, che della Federazione è stato per circa un decennio responsabile dell’Ufficio Stampa, aveva travalicato i propositi che si era prefissato, andando oltre la pura narrazione degli episodi salienti riguardanti gli agenti di viaggio. La stessa cosa ha fatto con questo volume, appena pubblicato dall’editore Ceccarelli, dal titolo “Fiavet. La storia continua” che altro non è che la continuazione dell’altro.\r

\r

Ripetendo la stessa formula che aveva caratterizzato il primo libro, Antonio Castello ha ritenuto che il modo migliore di narrare gli avvenimenti che anno dopo anno si sono succeduti in questi ultimi dieci anni nel mondo del turismo nazionale, non potesse essere che quello di configurarlo congiuntamente a tutti gli altri aspetti caratterizzanti la vita politica, sociale ed economica del Paese.\r

\r

Nel rivivere quindi le situazioni e i problemi della Federazione, l’Autore non manca di accennare agli episodi e avvenimenti entrati comunque a far parte di questa narrazione al centro della quale troviamo sempre la Fiavet, con il suo vivere quotidiano, le azioni sindacali, i suoi rapporti con i fornitori di servizi (in primis i vettori aerei e ferroviari) e quelli con le maggiori istituzioni di settore (Ministero del Turismo, Enit, ecc.), ma soprattutto, i suoi “Uomini” che nel bene e nel male hanno scandito i ritmi di questa narrazione e sono stati, direttamente e non, i protagonisti di queste vicende. Per ognuno di essi si evidenziano i fatti salienti che hanno contraddistinto il loro mandato, delineandone in un certo qual modo, l’incisività. \r

\r

2012-2021: questo l’arco temporale della storia che si apre e si chiude con eventi luttuosi quali l’immane tragedia del ribaltamento della Costa Concordia e con le prime avvisaglie della guerra in Ucraina, ma segnato, nel mezzo, da un periodo di forte espansione nel corso del quale sono state raggiunte cifre da capogiro sia nei movimenti che negli introiti. Non mancano i riferimenti ai gravissimi problemi causati dalla pandemia che hanno messo in ginocchio gran parte delle imprese, ma anche ai primi segnali di ripresa che hanno aperto alla fiducia e alla speranza.\r

\r

Il volume è acquistabile sulla piattaforma www.antiquaresedizioni.it. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza.","post_title":"Antonio Castello racconta i nuovi capitoli della Fiavet","post_date":"2022-10-10T11:56:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665402977000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Intra Tours, Dmc con base ad Istanbul, presente sul mercato italiano dal 1980, ben 42 stagioni nelle quali ha proposto prodotti di grande interesse per tanti tour operator italiani. Anche a Ttg Travel Experience 2022 riproporrà il proprio modello, costantemente rinnovato nei contenuti.\r

\r

«La nostra tradizione parte da lontano, dal 1980, da quando abbiamo iniziato a lavorare con i maggiori tour operator italiani - spiega il ceo e fondatore, Arturo Karaoglu - e ci piace pensare di avere maturato una profonda conoscenza del mercato sia per quel che attiene i rapporti con le agenzie di viaggio e tour operator, sia per quello che riguarda i “desideri e le aspettative” dei loro clienti, divenute ancora più demandanti attualmente, per le condizioni instabili in cui tutti si trovano ad operare. Abbiamo maturato un’importante esperienza con i viaggiatori italiani, fondamentale, per sapere cosa serva loro e come trattarli quando visitano il nostro paese».\r

\r

Il bilancio consuntivo dell’estate di Intra Tours presenta uno scenario in continua evoluzione nel quale la pianificazione è stata bypassata dalla partenza delle prenotazioni, molto sotto data.\r

\r

«Abbiamo riscontrato una partenza della stagione molto lenta, il che di certo non rende il lavoro facile - spiega Mario Maggi direttore vendite & marketing - Grazie alla nostra organizzazione sul territorio, che ha subito importanti implementazioni e miglioramenti, ci siamo fatti trovare pronti sia dal punto di vista della risposta operativa che di prodotto, puntando sulla rapidità di risposta che sulla varietà di proposte.\r

Poi i numeri sono saliti in maniera esponenziale portandoci a chiudere l’estate con un tutto esaurito sulle nostre destinazioni storiche e sulle proposte di inclusive tours e prodotti a la carte».\r

\r

«Siamo presenti a Ttg Travel Experience per la 29ma volta, sin da quando la fiera si svolgeva in altre sedi rispetto a Rimini (Riva del Garda e Stresa) - prosegue Arturo Karaoglu - dove torniamo dopo la pandemia per la prima volta con uno nostro esclusivo stand nel Padiglione C-1 stand 171 perché pensiamo che il contatto diretto e la presenza ad una manifestazione, che è indiscutibilmente la più importante del settore, sia necessaria vista la nostra costanza dei rapporti con l’Italia.\r

\r

Intra Tours è un partner importante per chi programma le nostre destinazioni, e ci sentiamo con l’organico rinnovato di recente, con l’ingresso di nuovi colleghi, uno dei quali Cemile Tosca sarà con noi allo stand. \r

Siamo cresciuti con il mercato Italiano, mercato che curiamo in maniera particolare, anche con le “missioni” alle fiere di settore perché il contatto con i nostri partner, dopo due anni davvero difficili, è la prima forma di riconnessione su cui dobbiamo puntare.\r

\r

«La nostra presenza alle manifestazioni di settore riprende, quindi, dopo la visita in BIT dello scorso anno ma a livello individuale, attraverso nostro stand - conclude Karaoglu - e con un face to face che rende migliore il rapporto con i nostri clienti».","post_title":"Il Dmc turco Intra Tours presente al Ttg Travel Experience 2022","post_date":"2022-10-10T11:46:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665402419000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 100 milioni di euro di investimenti sulle marine già avviati o in programma entro il 2024. E’ quanto emerge dal report di ricerca di Risposte Turismo che contiene anche un approfondimento sul turismo nautico nei sette paesi che si affacciano sull’Adriatico.\r

\r

Con riferimento alle nuove marine in arrivo e agli investimenti in programma, tra la seconda parte del 2022 e il 2024 in Adriatico vedrà nuovi ormeggi in nove strutture (sette nuove e due progetti di espansione) per un totale di oltre 3 mila nuovi posti barca, con investimenti superiori ai 100 milioni di euro, tra Italia, Croazia e Albania.\r

\r

Dall’analisi delle marine nel versante italiano, oltre al completamento del porto turistico di San Pietro a Termoli, che prevede di aggiungere circa 100 ormeggi, e del porto turistico di San Foca (Lecce), il cui obiettivo è triplicare i 183 ormeggi attualmente disponibili, è prevista la costruzione di un nuovo porto turistico per superyacht (fino a 100 metri) a Bari, a fronte di un investimento di 36 milioni di euro, nell'ambito del progetto di riqualificazione del molo San Cataldo.\r

\r

Sul fronte croato, i lavori di costruzione del nuovo Aci Marina a Novalja, che ospiterà circa 300 posti barca, dovrebbero completarsi entro la fine di quest’anno. Mentre, entro la metà del 2023, la società croata Aci-Gitone dovrebbe iniziare i lavori di realizzazione del nuovo porto turistico di Porto Baroš a Fiume, che ospiterà 230 ormeggi e dovrebbe diventare operativo nel 2024. In completamento entro i prossimi due anni anche i progetti di espansione di Marina Korkyra a Vela Luka, che dovrebbe ampliare la sua capacità da 132 a 177 ormeggi, e di Marina Polesana a Pula, che dovrebbe dotarsi di 1.150 posti barca aggiuntivi.\r

\r

In Albania, dovrebbero portarsi a compimento il complesso di lusso Porto Albania nella penisola di Kalaja e Turrës, dotato di un porto turistico con oltre 700 ormeggi, nonché il nuovo progetto “Durres, Yachts and Marina” nel porto turistico di Durazzo. Un progetto che verrà presentato oggi nel corso di Adriatic Sea Forum e che si estenderà su 44 ettari e che prevede riqualificazioni turistiche e waterfront per ulteriori 140 milioni di euro.\r

\r

Analizzando la distribuzione geografica di strutture e posti barca, tra i Paesi che si affacciano sull’area l’Italia mantiene saldamente la propria leadership con 189 marine (56,1% del totale) e 48.677 posti barca (61,5% del totale). Sul secondo gradino del podio la Croazia (126 marine – 37,4% del totale – e quasi 21.000 posti barca – 26,4% del totale) davanti al Montenegro (3.545 posti barca – 4,5% del totale – e 8 marine – 2,4% del totale).\r

\r

«Con il nostro lavoro di ricerca – commenta Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo - abbiamo rilevato informazioni che ci consentono di tratteggiare un 2023 in crescita rispetto al 2022 per tutto il maritime tourism in Adriatico. Cresce l’offerta, cresce la domanda, frutto di investimenti, di rapidità da parte degli operatori a riprendere gli assetti pre-pandemici, così come di desiderio da parte dei turisti di tornare a fare vacanza. Tuttavia, i volumi non torneranno quelli registrati nel 2019. Questo vale per la crocieristica, che in Adriatico sconta anche l’accesso limitato delle navi a Venezia, vale per il traffico traghetti e aliscafi che, se da un lato non mostrerà differenze rilevanti rispetto al 2019, continua a non accelerare sul fronte dei collegamenti disponibili, e vale per la nautica dal momento che il numero di strutture disponibili lungo le coste dell’Adriatico, nonché il potenziale attrattivo delle diverse mete dell’area, potrebbero generare un traffico ben più ampio dell’attuale”.","post_title":"Turismo nautico in Adriatico, 100 milioni di investimenti tra Italia, Croazia e Albania entro il 2024","post_date":"2022-10-07T15:25:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665156340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La nostra storia è il racconto di un’avventura; un’avventura che continua tutt’ora”: queste le parole di Riccardo Giondi, fondatore e presidente di Club del Sole. L'operatore open air ha tirato le somme su una stagione estiva dai numeri interessanti e tracciato le linee guida per il futuro. Sono state in particolare 3 milioni le presenze registrate a fine estate 2022 (il 51% in più rispetto al 2019), per un fatturato complessivo di 80 milioni di euro. “Stiamo intercettando anche nuovi mercati – spiega Angelo Cartelli, direttore generale della compagnia -. I dati estivi hanno registrato un ritorno di turisti stranieri, con le loro presenze nei nostri villaggi pari al 38%. Noi ora puntiamo a raggiungere il 45% per il 2023. In un’ottica di un continuo potenziamento dell’offerta, abbiamo operato inoltre rilevanti investimenti che hanno coinvolto diverse strutture del gruppo”.\r

\r

Il cliente post-Covid è alla ricerca di un maggiore contatto con la natura e di una nuova dimensione di vita: “E noi, nei nostri villaggi, offriamo un tipo di esperienza che si vorrebbe vivere sempre: la vita, come dovrebbe essere sempre – aggiunge Cartelli -. Un’esperienza di vacanza a contatto con gli altri e con la natura, completa di quegli elementi che nella quotidianità abbiamo perso, piena di valori. Questo sarà il nostro nuovo posizionamento per il futuro”.\r

\r

“Risultati tanto positivi ci spronano verso nuovi investimenti, nuovi mercati e acquisizioni – conclude infine il ceo del Club del Sole, Francesco Giondi -: cinque operazioni già in pipeline andranno quindi a consolidare la nostra presenza in Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, nonché Trentino Alto Adige. Quest’ultima operazione ci permetterà tra l'altro di destagionalizzare l'offerta assicurando continuità occupazionale al personale”.","post_title":"Club del Sole chiude l'estate con il 51% di presenze in più rispetto al 2019","post_date":"2022-10-07T10:33:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665138798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato in crescita del 20% rispetto all'anno pre-Covid 2019 per l'estate firmata Bluserena. Il gruppo ha in particolare registrato 1,2 milioni di presenze nelle sue 4.400 camere distribuite in 13 villaggi e resort mare a 4 e 5 stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo. A trainare le performance, anche il costante investimento della compagnia sul miglioramento di strutture e servizi, favorito tra l'altro dall'acquisizione della stessa Blu Serena da parte del gruppo spagnolo Azora European Hotel & Leisure. L'operazione ha previsto infatti fin da subito un impegno di 30 milioni di euro per rinnovare i villaggi e progettare nuovi servizi per il cliente.\r

\r

L’estate 2022 è stata in particolare una stagione caratterizzata da importanti collaborazioni e attività, che hanno arricchito l’offerta di soggiorno nelle strutture della compagnia: grazie per esempio alla partnership con Toys Center e alla conferma della pluriennale collaborazione con le radio del gruppo Rtl 102.5, che hanno trasmesso live dal resort Is Serenas Badesi in Sardegna nei mesi di luglio e agosto. Inoltre, il complesso Ethra Reserve in Puglia, per qualche giorno si è trasformato in un set d’eccezione, ospitando il video clip della hit estiva dell’artista multiplatino Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Índigo. Conclusa la stagione estiva, Bluserena si trasferisce ora sulla neve e dal 23 dicembre accoglierà i propri ospiti nel 4 stelle hotel Sansicario Majestic, a pochi chilometri da Sestriere.","post_title":"Bluserena: fatturato in crescita del 20% rispetto al 2019","post_date":"2022-10-07T10:16:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665137763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il direttore generale tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya, è stato confermato dall'assemblea dell'associazione alla presidenza di Astoi Confindustria Viaggi per il secondo mandato consecutivo. Resterà in carica per il periodo 2022-2025 e guiderà anche il fondo Astoi a tutela dei viaggiatori. Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente nel biennio 2020-2022 e di vicepresidente vicario dal 2014 al 2018.\r

\r

\"Il biennio 2020-2022 è stato estremamente sfidante: ci siamo dovuti confrontare con due governi, presidenza Conte 2 e Draghi, facendo sempre fatica a far emergere l’importanza di questo comparto, ancora troppo distante dalle priorità del governo - sottolinea lo stesso Ezhaya -. Ora dovremo relazionarci con un terzo governo, auspicando che riesca a comprendere le peculiarità e i bisogni del turismo organizzato. Prossimi obiettivi della nostra associazione saranno la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, in particolare sui fondi stanziati ma non ancora erogati, e la ripresa delle strategie concrete del nostro core business. Vogliamo, infatti, essere parte attiva del Piano strategico per il turismo. Abbiamo tante incognite davanti a noi e non possiamo prevederle tutte, come ci ha insegnato la pandemia; ci portiamo via però, al termine di questa lunga crisi, anche una grande certezza ed è quella di aver capito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questo settore è coriaceo e forte, si piega ma non si spezza, fa leva sulla passione e sui valori umani che sono intrinseci del nostro mestiere per resistere e difendersi. E forse da questa pandemia abbiamo anche imparato che dobbiamo restare uniti, saper fare sistema prima di competere, creare valore prima delle quote di mercato che poi, nel caso, arriveranno da sole. Mi auguro perciò di collaborare efficacemente con le altre associazioni del settore, in particolare quelle del turismo organizzato come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti delle istituzioni e dei media\".\r

\r

In base a quanto previsto dallo statuto, il presidente Astoi ha quindi nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo), mentre l’assemblea ha eletto Marco Peci (Quality Group) in qualità di vice presidente elettivo. Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo Lorenzo Agati (Wep), Mario Aprea (Ota Viaggi), Davide Catania (Alidays) , Michele Mosca (Guiness Travel), Frederic Naar (Naar To), Roberto Pagliara (Nicolaus Tour), Stefano Pompili (Veratour), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Carlo Schiavon (Costa Crociere), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Th Resorts) e Andrea Vannucci (Sporting Vacanze). Sono stati eletti membri del collegio dei revisori dei conti Alessandro Seghi (gruppo Alpitour), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour), nonché membri del collegio dei probiviri Francesco Caputo (Inter-Studio Viaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo) e Armanda Vendemini (Boscolo Tours). Il collegio dei revisori dei conti del fondo Astoi è invece composto da Fabio Piciucchi, nonché ancora da Alessandro Seghi (gruppo Alpitour) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour).\r

\r

Il Presidente Pier Ezhaya lavorerà in squadra e con il supporto dei due vicepresidenti, del consiglio direttivo e del direttore generale Flavia Franceschini; sarà inoltre affiancato da otto deleghe esecutive: rapporti con i vettori aerei; rapporti con le associazioni estere; gestione piattaforma osservatorio Astoi; gestione piattaforma Adv overview; marketing ed eventi; coordinamento delle commissioni; studi di settore e formazione; rapporti con enti del turismo. Ci saranno poi tre commissioni (education, Italia e tailor made) e quattro gruppi di lavoro (fiscale, legale, amministrazione del personale e spedizione cataloghi). Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo del fondo Astoi a tutela dei viaggiatori Mario Aprea (Ota Viaggi), Frederic Naar (Naar To); Roberto Pagliara (Nicolaus Tour); Marco Peci (Quality Group), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare) e Stefano Pompili (Veratour).\r

\r

Tra gli obiettivi per il triennio 2022-2025, si segnalano la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, per veder distribuiti i fondi non ancora assegnati, pari a 39,3 milioni di euro. L'intenzione, inoltre, di dedicarsi finalmente alle strategie che durante l’emergenza pandemica erano state congelate, in particolare al fine di potenziare i rapporti con le associazioni estere e con un focus sulla delega agli studi di settore e alla formazione in uno scenario economico e turistico in continuo mutamento. Il tutto senza dimenticare la validità di un progetto federativo con le altre associazioni, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di istituzioni e media.","post_title":"Pier Ezhaya confermato alla presidenza Astoi: \"Siamo un settore coriaceo\"","post_date":"2022-10-07T10:00:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665136826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431823","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431824\" align=\"alignright\" width=\"300\"] 787 ZA005 First Flight Air to AirK64962-15_FA256205[/caption]\r

\r

Lot ha siglato un accordo di interline con JetBlue Airways che consentirà ai passeggeri in partenza da Varsavia per gli Stati Uniti di proseguire il loro viaggio verso le oltre 100 destinazioni del network della compagnia americana.\r

\r

Dal suo hub nella capitale polacca Lot vola attualmente fino a 35 volte alla settimana verso le città statunitensi di New York (aeroporti di Newark e Jfk), Miami, Chicago e Los Angeles. La compagnia prevede inoltre di riprendere i voli verso gli Usa da Budapest, entro l'estate del 2023. Grazie al nuovo accordo con JetBlue Airways, i passeggeri Lot possono ora raggiungere molte altre destinazioni negli Stati Uniti, come Boston, Las Vegas, Orlando, San Francisco e Seattle, nonché in America Latina, a Porto Rico e nella Repubblica Dominicana..\r

\r

\"Questo nuovo accordo ci permette di offrire ai nostri passeggeri molte più opzioni di volo in Nord America - spiega Michal Fijol, chief commercial officer del vettore polacco - . Possono prenotare un'unica tariffa verso la loro destinazione finale, con un solo biglietto e possono, naturalmente, imbarcare il loro bagaglio fino alla destinazione finale. Voliamo da Varsavia verso gli Stati Uniti da 50 anni e vediamo una domanda sempre più alta dalla Polonia, da numerosi altri Paesi europei e ora anche dall'India\".","post_title":"Lot sigla un accordo di interline con JetBlue Airways","post_date":"2022-10-07T09:00:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665133249000]}]}}