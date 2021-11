Luni entra in Unesco Man and the Biosphere, mettersi in rete e collaborare per valorizzare il territorio

Luni, la sua area archeologica, l’Anfiteatro romano, i borghi medievali e le sue colline del Vermentino, entrano nel programma Unesco Man and the Biosphere.

Il programma MAB, che proprio quest’anno compie 50 anni, è nato per promuovere, su base

scientifica, un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e

le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. Il Network mondiale comprende attualmente 727

Riserve della Biosfera (incluse 22 transfrontaliere) in 131 Paesi. In Italia ce ne sono 20.

Luni è il primo comune della Liguria ad aderire al programma MAB dell’Unesco.

«Entrare in questa rete mondiale – spiega il sindaco di Luni Alessandro Silvestri – non comporta costi per il territorio, né vincoli. E’ un patto etico e volontario che ci impegna a un uso sostenibile

delle risorse naturali, a un modello di sviluppo economico e sociale equo, a una promozione dei

valori culturali e delle pratiche tradizionali con uno sguardo rivolto, soprattutto, verso i giovani.

Far parte della Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano ci dà prestigio, perché

diventiamo un territorio Unesco. Ci dà opportunità perché la MAB è principalmente un patto di

collaborazione locale all’interno di una rete mondiale».

La Riserva della Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano è nata nel 2015 con una superficie di

oltre 223mila ettari, 38 Comuni su due Regioni, Emilia Romagna e Toscana. Quest’anno

l’Unesco ha approvato l’estensione a un territorio che è diventato di oltre 490mila ettari e 80

Comuni, compreso il comune ligure di Luni.

«Per la nostra Riserva di Biosfere – afferma il coordinatore Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale – Luni è un arricchimento importante: rappresenta un punto di riferimento, un vertice, una porta che già dagli antichi Romani ha saputo ricoprire un ruolo centrale come le testimonianze antiche ci ricordano e come sottolinea il nome stesso delle terre di Lunigiana. Quello che oggi suggelliamo è un patto, un’apertura di relazioni tra l’entroterra e il mare, l’Appennino e la costa tirrenica. Ciò rappresenta un passo avanti per le nostre comunità che si mettono in rete e che sono pronte a condividere progetti e buone pratiche».