Luca Baiosto presidente nazionale del Cits

L’assemblea Nazionale del Cits (Centro italiano turismo sociale) ha eletto Luca Baiosto all’unanimità presidente nazionale. Già vice presidente dal 2020, ha svolto servizio presso l’associazione dal 2013 ricoprendo tra gli altri l’incarico di segretario generale e vice presidente vicario.

Il nuovo presidente ha affermato di voler sviluppare la presenza e l’attività dell’associazione a supporto delle strutture ricettive, rafforzando al contempo le relazioni con le istituzioni religiose e civili, anche nell’ottica della preparazione al Giubileo del 2025.

Il Centro italiano turismo sociale è un’associazione di promozione sociale a diffusione nazionale fondata il 9 Ottobre 1974 da organismi della Chiesa Cattolica italiana per rispondere alle necessità operative, gestionali e pastorali delle case per ferie italiane, strutture di ospitalità per pellegrinaggi e turismo sociale gestite in prevalenza da enti religiosi ed ecclesiastici.