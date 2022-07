Lombardia: bando per la valorizzazione del turismo enologico

Apre il 25 luglio un nuovo bando per promuovere le attività di supporto e valorizzazione del turismo enologico, olii di qualità e strade del vino. Stanziati 390.000 euro da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde: 200.000 euro per le strade del vino e dei sapori dalla Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e 190.000 euro dalle Camere di Commercio lombarde e dalla stessa DG per imprese e consorzi di tutela lombardi.

Obiettivo dell’iniziativa è supportare le imprese vitivinicole, agriturismi che promuovono i vini lombardi DOP e IGP e producono olio extravergine di oliva lombardo DOP, i Consorzi di produttori di vino DOP e IGP e dell’olio extravergine di oliva e le Strade dei Vini e dei Sapori, per abbattere i costi degli investimenti finalizzati a realizzare attività per la promozione dell’enoturismo e turismo dell’olio.

“Prosegue – ha sottolineato l’assessore regionale al turismo marketing territoriale e moda, Lara Magoni – l’impegno di Regione Lombardia a sostegno di un settore così importante come l’enogastronomia. In particolare, la promozione dell’enoturismo permette di valorizzare prodotti e itinerari unici della nostra terra. La ripresa del turismo passa anche attraverso esperienze da ricordare nel tempo per i visitatori, sia italiani che internazionali, alla ricerca di sensazioni, sapori ed emozioni indimenticabili. Ecco perché sorseggiare un buon vino, accompagnato da eccellenze culinarie delle nostre terre, come gli oli pregiati, permette al turista di intraprendere un viaggio inedito e goloso. In tal senso, alle istituzioni il compito di supportare imprenditori, associazioni, professionisti e operatori economici che rappresentano la linfa vitale di un movimento in continua crescita, capace di creare un indotto economico davvero notevole”